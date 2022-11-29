В Нижнем Новгороде отказались отменять спектакль с Ахеджаковой

Суд избрал предварительное заключение для двух обвиняемых в разбое и насилии над монахиней женского монастыря в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета. Заседание суда было закрыто для прессы, так как в деле фигурирует статья об изнасиловании.

Нападение на монастырь было совершено 25 ноября, пишет агентство «Новости-Грузия». В тяжелом состоянии в больницу была доставлена пожилая монахиня - ее избили и изнасиловали.

Прокуратура Грузии предъявила двум лицам обвинение в групповом изнасиловании с особой жестокостью и разбое: это Лаша Талахадзе 1995 г.р. и Васил Гамгонидзе 1983 г.р.

Обоим грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Задержанные вину не признают.

Прокуратура заявила, что строит обвинение на детальных показаниях самой потерпевшей, также существуют видеозаписи, на которых зафиксировано передвижение обвиняемых перед совершением преступления.

«Суд полностью разделил представленные нами доказательства, что существует опасность совершения нового преступления, сокрытия и воздействия на свидетелей, и обоим была назначена строжайшая мера пресечения - лишение свободы», - сказал прокурор Давид Казарашвили.

Общественный адвокат Гига Джейранашвили заявляет, что обвиняемые не согласны с обвинением и воспользовались предоставленным законом правом хранить молчание.

По данным следствия, 25 ноября два человека напали на монахиню в келье монастыря в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета и, угрожая насилием, требовали у нее деньги и драгоценности. Получив отказ, нападавшие избили женщину и совершили групповое изнасилование. После этого они снова избили женщину и, оставив ее без сознания, похитили из церкви ящики для пожертвований с находящимися в них деньгами и скрылись с места происшествия. Полиция задержала подозреваемых на следующий день.

Обвинения предъявлены по подпункту «в» 3-й части и «а» подпункту 4-й части статьи 137 (изнасилование, совершенное группой лиц, с особой жестокостью по отношению к потерпевшей) и «б» подпункту 2-й части и «б» подпункту 3-й части статьи 179 (разбой, совершенный группой лиц, с незаконным проникновением в квартиру (жилье) УК Грузии.