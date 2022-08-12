В Нью-Йорке совершено нападение на писателя Салмана Рушди

Действия посла США в Грузии Келли Дегнан, «укрепляют веру людей в то, что радикальную повестку дня радикальной [внутренней] оппозиции координирует посольство США». Об этом сказано в сегодняшнем заявлении недавно созданного общественного движения «Сила народа», которое образовали бывшие депутаты правящей партии «Грузинская мечта», покинувшие партию в июне.

Депутаты объясняли свой уход из правящей партии несогласием с политикой евроинтеграции, пишет агентство «Новости-Грузия». Они также часто критикуют западных политиков и дипломатов, в том числе и посла США. Недавно стало известно, что Келли Дегнан встречалась с основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, после чего критика в адрес американского посла со стороны отколовшихся депутатов усилилась. Они считают, что Дегнан должна «отмежеваться» от критики в адрес Иванишвили и резолюции Европарламента, в которой экс-премьера и самого богатого человека Грузии назвали олигархом и потребовали ввести против него санкции.

«Когда посол США не дистанцируется от политически мотивированного давления на судью, попытки дискредитации правительства и голословных утверждений о неформальном управлении, и скрывает информацию о содержании встречи с Бидзиной Иванишвили - все это, безусловно, укрепляет веру людей в то, что радикальная повестка радикальной оппозиции координируется посольством», - говорится в заявлении.

Депутаты считают, что может быть «только одно логическое объяснение» отказа Дегнан отвечать на вопросы о последних событиях в стране. Они уверены, что «посольство США планирует направить усилия на разжигание поляризации и координировать действия радикальной оппозиции, направленные на смену правительства».

«Мы задали послу США очень конкретный вопрос: выражала ли она свое недовольство политикой правительства в отношении войны [в Украине] на встрече [с Иванишвили]? На каком основании она просила Иванишвили вернуться в политику? Требовала ли она [от правительства Грузии] введения санкций против России?» - отмечается в заявлении.

В комментариях недавно созданного движения также говорилось, что посольство США в Грузии «не надеялось, что они втянут Грузию в войну» при правительстве «Грузинской мечты», и «поэтому посольство настойчиво пыталось до и после парламентских выборов [в 2020 году] привести к власти [оппозиционное] Единое национальное движение и его сателлитов».

«Реализация революционного сценария началась три года назад. Все хорошо помнят, как посольство [США] заставило правительство [Грузии] освободить из тюрьмы Угулава и Окруашвили [лидеров оппозиции], а также изменить избирательную систему в пользу Единого национального движения и его сателлитов», - отмечается в заявлении.

Члены движения «Сила народа» подчеркнули, что их заявление сделано не для того, чтобы «дискредитировать» посольство США или «отомстить» ему, а потому, что «угроза беспорядков и войны, стоящая перед Грузией, еще не полностью устранена».

Тот факт, что посольство регулярно напоминает [общественности] о влиянии Бидзины Иванишвили, может иметь только одну причину - посольство явно нервничает, что Бидзина Иванишвили сегодня не использует свое влияние в [грузинской] политике. Посольство хочет, чтобы Бидзина Иванишвили использовал это влияние и вернулся [в политику], чтобы втянуть Грузию в войну», - говорится в заявлении.