В Новой Каховке после взрыва погиб глава отделения «Единой России»

В городе Новая Каховка в оккупированной российскими войсками части Херсонской области в результате взрыва автомобиля погиб секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Малов. Об этом сообщают российские государственные СМИ.

Утверждалось, что после взрыва Малов в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

Подробностей о самом взрыве нет, ответственность за него никто не взял.

На оккупированных территориях Украины чиновники созданных Россией администраций или пророссийские деятели нередко гибнут или получают ранения в результате взрывов или нападений. Украинские военные не подтверждают и не опровергают свою причастность к этим нападениям.

В регионах, об аннексии которых объявила Россия, были созданы ячейки крупнейших российских партий, в том числе и «Единой России». Она была объявлена победителем голосования, проводившегося в том числе в Херсонской области в начале сентября.