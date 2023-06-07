Новости
В Новой Каховке утонули сотни животных из местного зоопарка
В оккупированном российскими войсками украинском городе Новая Каховка в результате разрушения плотины местной ГЭС и последовавшего за ним наводнения погибли сотни животных, которые содержались в зоопарке комплекса отдыха «Казкова дiброва».
Как рассказала директор учреждения Елена Навроцкая, когда работники в 6 утра пришли на территорию зоопарка, всё уже было затоплено, «плавали трупы животных и части построек». По её словам, погибли около трёхсот питомцев, среди них – зелёные мартышки, павлины, еноты, сурки, попугаи, фазаны, пони, осёл, камерунские козы, морские свинки. Спастись удалось только нескольким лебедям и уткам. Сейчас комплекс «Казкова дiброва» полностью находится под водой.
На официальной странице учреждения в фейсбуке утверждается, что эвакуация животных была невозможна, поскольку близлежащая территория была заминирована российскими войсками.
«Мы пережили страшную зиму без света и отопления под постоянными обстрелами... Делали всё, чтобы сохранить жизнь животных даже в такой ужасной ситуации. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна», – сказано в сообщении администрации зоопарка.
- О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром, 6 июня. Тонны воды хлынули в Днепр. Затопленными оказались десятки населённых пунктов. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти. По одной версии плотину взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украина и Россия обвиняют друг друга в целенаправленном подрыве ГЭС.
- На берегу Каховского водохранилища находится Запорожская АЭС. Прорыв воды создает потенциальные риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов, однако в МАГАТЭ заявили, что непосредственной угрозы станции сейчас нет. Кроме того, прорыв потенциально может оставить без воды аннексированный Россией Крым.
Другие новости дня
В Гааге прошли первые слушания по существу иска Украины против России
В Международном суде ООН в Гааге во вторник, 6 июня, прошли первые слушания по существу иска Украины против России. Он был подан в связи с предполагаемым нарушением российской стороной двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации, сообщила «Немецкая волна» (DW).
Слушания продолжатся 8, 12 и 14 июня, а следующим этапом будет вынесение вердикта. Ожидается, что для принятие решения суду ООН понадобится несколько месяцев.
Кульминацией шестилетней работы назвал заседание в Гааге посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич. Это – первый процесс Украины против России, который в международной судебной инстанции дошел до стадии рассмотрения по существу, отметил он.
Рассматриваемые ныне нарушения были совершены в 2014-2015 годах. По заверениям украинской делегации в Гааге, она располагает и другими инструментами для привлечения России к ответственности – это дело о геноциде в отношении украинского народа, ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и его омбудсмена, а в будущем – и международный трибунал по преступлению агрессии в отношении Украины.
Решение Международного суда ООН является обязательным к выполнению для обеих сторон.
Представитель российской делегации на процессе отказался от общения с журналисткой DW.
Предложение о переводе кадыровцев в Белгород может быть связано с желанием избежать войны – ISW
Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова перевести чеченские подразделения для защиты Белгородской области может быть связано с его стремлением не допустить участия кадыровцев в боевых действиях на передовой в Украине. Об этом говорится в новом отчете американского «Института изучения войны» (Institute for the Study of War).
По мнению аналитиков, заявление Кадырова, которое прозвучало сразу после сообщений о переводе чеченских сил в район сепаратистской «ДНР», может свидетельствовать о «желании уберечь силы» на более сложных участках. В подтверждение этих слов эксперты указали, что в последнем выступлении глава республики оценил общее число военных в ней в 70 тысяч человек, при этом 26 мая он же сказал, что в войне против Украины якобы приняли участие 7 тысяч из них, пишет Кавказ.Реалии.
«Если утверждения Кадырова близки к действительности, то лишь около 10 процентов имеющихся чеченских сил служат в Украине, но проверить его заявления невозможно», – сказано в отчете.
Эксперты и ранее говорили, что чеченские военные в основном действовали в тылу, а Рамзан Кадыров «консервировал» свои силы, а не отправлял их на передовую. Об этом же говорили уроженцы Северного Кавказа, которые воюют на стороне Украины. Помимо этого, кадыровцы в Украине прославились как «тикток-войска»: по мнению военных экспертов и очевидцев, чеченские солдаты находятся на уже захваченной Россией территории.
- В последние дни местные власти заявляют об обстрелах приграничного города Шебекино и других населенных пунктов Шебекинского района со стороны ВСУ почти каждый день. Ранее губернатор Вячеслав Гладков подтвердил факт боев в Новой Таволжанке - это село в Белгородской области неподалеку от границы с Украиной.
- В конце мая глава Чечни заявил о передислокации кадыровцев в направлении сепаратистской «ДНР». Задачей тут якобы стоит захват «целого ряда» населенных пунктов – каких именно, неизвестно. Тогда эксперты предположили, что к такому шагу кадыровцев вынудил президент России Владимир Путин, с которым в марте встречался Кадыров. Кроме того, Кремль таким образом может попытаться разорвать отношения главы Чечни и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
- В начале мая Кадыров уже предлагал отправить чеченские подразделения под Бахмут на замену ЧВК «Вагнер». Владелец компании Евгений Пригожин одобрил это предложение - до этого он анонсировал отвод наемников с этого направления из-за больших потерь и отсутствия снабжения от Минобороны. Однако в тот же день стало известно, что Минобороны пообещало Пригожину предоставить необходимые боеприпасы.
- В конце декабря в аннексированном Крыму задержали за драку в ресторане Хасана Ибрагимова, одного из приближенных Рамзана Кадырова, который был назначен его «представителем» в оккупированных Херсонской и Запорожской областях Украины. За несколько недель до этого в телеграм-каналах распространилась информация о том, что в Мелитополе была уничтожена база отдыха, где квартировали высокопоставленные кадыровцы.
Цхинвали упростит пересечение де-факто границы в честь праздника Ломисоба
Жителям Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешат пересекать в упрощенном порядке де-факто грузино-югоосетинскую границу в связи с религиозным праздником «Ломисы Дзуар» (Ломисоба).
Такое решение было принято на оперативном совещании югоосетинского Совета безопасности сегодня, 6 июня, сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу президента.
Де-факто границу через пункт пропуска «Раздахан» в упрощенном порядке можно будет пересекать с 8.00 часов 7 июня по 20.00 часов 8 июня.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета безопасности республики Анатолия Плиева.
«Возмутительный акт». Западные лидеры о прорыве плотины Каховской ГЭС
В руководстве Евросоюза и НАТО прорыв плотины на Каховской ГЭС в оккупированной части Херсонской области Украины связали с продолжающимся российским военным вторжением в соседнюю страну.
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг назвал произошедшее «возмутительным актом».
«Разрушение Каховской плотины подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине», – написал Столтенберг в своём аккаунте в твиттере.
Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что шокирован случившемся и подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за «военное преступление», связанное с уничтожением гражданской инфраструктуры.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также указал на ответственность Москвы в разрушении плотины ГЭС. Заметив, что хотя ещё и «слишком рано» давать какую-либо осмысленную оценку деталям, стоит напомнить о единственной причине, по которой подобное стало возможным, а именно о неспровоцированном полномасштабном российском вторжении в Украину, подчеркнул Клеверли.
Канцлер Германии Олаф Шольц не стал напрямую возлагать вину за повреждение ГЭС на Россию, но отметил, что это вписывается в то, как президент Владимир Путин ведёт войну в Украине.
«Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершались российскими солдатами в Украине, и является частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты – города, деревни, больницы, школы», – приводит слова Олафа Шольца «Немецкая волна».
Из других представителей западных стран, оказывающих поддержку Украине в связи с российской военной агрессией, высказался, в частности, глава МИД Чехии Ян Липавский. Россия, по его словам, продолжает расширять границы своей агрессии.
«Атака на плотину в Новой Каховке вблизи жилой территории сравнима с применением оружия массового уничтожения против гражданского населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!» – написал Липавский в твиттере.
В разрушении плотины на Днепре, о котором стало известно рано утром во вторник, власти Украины обвинили Россию, заявив, что сооружение было подорвано. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что произошедшее лишь подверждает перед всем миром, что россиянам нельзя оставлять ни одного метра украинской земли, поскольку «они используют каждый метр для террора».
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием диверсии со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, указав, что разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области, стало результатом «преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины».
Представители оккупационных властей заявляли, что разрушение плотины связано с регулярными обстрелами гидроэлектростанции.
Австралия может передать Украине 41 истребитель «Хорнет»
Власти Австралии ведут переговоры с Соединёнными Штатами и Украиной о передаче Киеву 41 истребителя американского производства McDonnell Douglas F/A-18 Хорнет. Они были списаны австралийской армией и находятся на хранении. Об этом пишет со ссылкой на источники газета The Australian Financial Review, в апреле о возможных переговорах сообщало издание The Drive.
Часть самолётов, вероятно, пойдёт на запчасти, пишет Financial Review, однако возможная передача авиатехники может стать самой масштабной из сделок с Украиной, переговоры о которых попадали в прессу.
«Хорнет» – истребители четвёртого поколения, до сих пор стоящие на вооружении США, Испании, Канады, Швейцарии, Финляндии, Малайзии и Кувейта. Они применялись в нескольких военных конфликтах, в том числе – в операциях «Буря в пустыне» и в иракской войне, в Афганистане и в бомбардировках Сербии, Ливии и Сирии. В австралийской армии они списаны из-за замены самолётами пятого поколения.
Как пишет Financial Review, в случае успеха переговоров самолёты могут быть приведены в боевую готовность за четыре месяца. Киев, Канберра и Вашингтон публикацию официально не комментировали.
- Украина с начала российского вторжения потеряла большую часть парка боевой авиации, Киев требует от западных союзников предоставить армии современные истребители. Ранее сообщалось, что осенью украинская армия получит и начнёт использовать американские многоцелевые истребители F-16, подготовка пилотов для них уже началась.
Премьер Грузии о прорыве плотины в Украине: надо начинать переговоры
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все стороны приложить усилия для начала переговоров, чтобы остановить войну в Украине.
«Это одно из последствий той брутальной и разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине… Все потрясены взрывом на Каховской ГЭС, но на сегодняшний день разрушено 20% территории Украины, города, села сравнены с землей», – сказал Гарибашвили, комментируя последние события.
По словам премьера, альтернативы миру нет, поэтому вместо эскалации ситуации стороны должны сесть и обсудить окончание войны.
«Я считаю, что все должны приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров и начали мирный переговорный процесс. Альтернативы этому нет. Убийство людей должно быть остановлено, такова наша позиция», – заявил Гарибашвили.
Глава правительства далее перешел на ситуацию в Грузии и заявил, что задача властей сохранение мира в стране, передает агентство «Новости-Грузия».
«Наша задача, когда 20% страны оккупированы и стоит российская армия, заключается в спасении страны, сохранении мира, укреплении и развитии экономики», – отметил премьер.
Он вновь обвинил оппозицию в том, что она требовала от правительства пойти на шаги, которые прямо или косвенно вовлекли бы Грузию в конфликт.
В Цхинвали благоустроят улицы Путина, Медведева, Буша и тупик Сталина
До конца октября текущего года в Цхинвали планируется благоустройство улиц Путина, Медведева, Буша, Гагарина, Мичурина, Икаева, Козаева, Кавказской улицы и тупика Сталина. Об этом заявил глава комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Габараев.
- Улицы Дмитрия Медведева и Владимира Путина появились в новом цхинвальском микрорайоне «Московский», построенном мэрией Москвы после войны 2008 года. Кроме того, в 2019 году в честь президента России Владимира Путина назвали одну из центральных улиц Цхинвали – Московскую. В 2022 году «Эхо Кавказа» писало о том, что югоосетинские власти ищут средства на благоустройство улицы Путина.
- По информации газеты «Южная Осетия», улица Буша (точнее Бушей) названа в честь супругов Николая Адольфовича и Елизаветы Александровны – видных ученых-ботаников, создателей Эрманского горно-лугового стационара.
Работы по благоустройству проводят сотрудники «Югосетстройинвеста» в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии.
«Работы параллельно проводятся на улицах Путина и Медведева. Производятся выемка грунта, демонтаж бордюров и т. д. На новой неделе приступим к реконструкции улицы Мичурина. На других участках работы начнутся, как только предприятия «Водоканал» и «Энергоресурс» завершат работы», – отметил Габараев.
В рамках Инвестпрограммы до 2025 года в Цхинвали планируется благоустройство 27 улиц.
Атаку ВСУ на Бердянск и Мариуполь «невозможно будет остановить» – Пригожин
Вооруженные силы Украины, по словам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, уже прорвали линию обороны в Запорожской и Донецкой областях, а Белгородская область России «трещит по швам».
«Как только ВСУ зайдет чуть-чуть вглубь (Запорожской области – ред.), то дальше они пойдут на Бердянск и Мариуполь, и остановить их будет невозможно», – сказал он в интервью телеграм-каналу «Сигнал».
По словам Пригожина, линия обороны под Бахмутом прорвана в трех местах, а в Торецке Донецкой области «сегодня идет большое накопление».
«Не сегодня-завтра они начнут резать Курдюмовку–Озаряновку (к северу от Донецка – ред.). На Запорожье потеряли серьезнейший населенный пункт», – отметил он.
Глава ЧВК предполагает, что ВСУ «ударят по северу и по югу на Донецке», а с Торецка – вторым ударом.
«И времени уже не будет. Каким образом действовать? Авиация не спасет. Что мы еще можем предложить? Ядрёную бомбу нажимать? Никогда не нажмем», – добавил он.
Ранее Министерство обороны России заявило о начале украинского контрнаступления на пяти участках на южнодонецком направлении. Украина никак не комментирует эти заявления.
«Несовместимо с ценностями евроатлантической семьи» – Госдеп о задержаниях в Тбилиси
Право на мирные собрания и свобода слова являются базовыми правами человека и основой демократии, прокомментировал представитель Госдепартамента США Ведант Патель задержание граждан на митинге 2 июня в Тбилиси.
«Отсутствие терпимости к инакомыслию несовместимо с ценностями евроатлантической семьи наций, к которой хочет присоединиться большинство населения Грузии», — заявил представитель Госдепартамента.
Ранее аналогичное заявление сделало посольство США, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Речь идет о событиях в Тбилиси в минувшую пятницу. Восемь человек были задержаны полицией на немногочисленной мирной молодежной акции у здания парламента за плакаты, которые правоохранители посчитали оскорбительными. Раздражение полиции вызывали даже чистые плакаты без надписей.
Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованного судом на 2000 лари – отцу Лазаре Григориадиса, который обвиняется в нападении на полицейских во время мартовских акций об «иноагентах»
Облившему мэрию Евпатории синей и желтой красками дали 15 лет колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии общего режима художника-акциониста Богдана Зизу, который облил синей и желтой красками здание администрации Евпатории. Первые четыре года он проведёт в тюрьме. Об этом сообщают «Ґрати».
Прокурор ранее запрашивал для Зизы 18 лет заключения в колонии строгого режима.
Художника признали виновным в оправдании терроризма, подготовке к совершению теракта и вандализме по мотивам политической вражды.
В последнем слове он сообщил, что с 10 июня начнёт голодовку и требует лишить его российского гражданства, которое он получил после аннексии Крыма. Художник отдельно отметил, что запрещает применять к себе принудительное кормление.
Богдана Зизу задержали в Евпатории 16 мая 2022 года. По версии следствия, он облил фасад и двери здания городской администрации в Евпатории желтой и голубой красками. ФСБ утверждает, что он также кинул «коктейль Молотова» через окно, но зажигательная смесь потухла и возгорания не случилось.
После задержания художника телеканал «Крым 24» обнародовал видео, на котором человек, называющий себя Богданом Зизой, признается в содеянном. Позднее Зиза рассказал, что полицейские избивали его перед записью.
Летом прошлого года Богдана Зизу внесли в список экстремистов и террористов.
Депутата Госдумы требуют проверить из-за слов об украинском языке
Глава фракции «Яблока» в томской городской думе Василий Еремин обратился к прокурору с требованием провести расследование по статье о разжигании межнациональной розни в отношении депутата Госдумы Алексея Диденко, который ранее заявил, что украинский язык и государственность не должны существовать. Об этом сообщает ТВ-2.
В мае депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко назвал украинский язык «языком врага» и заявил, что он нужен только военным переводчикам. «Это принципиальная фракционная позиция», – заявил депутат. «Не должно быть ни государства этого, ни языка», – сказал Диденко на конференции по вопросу гармонизации нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством России.
После выступления один из присутствующих напомнил депутату, что существует статья о разжигании межнациональной розни. «Что вы пугаете меня уголовным кодексом? Очень страшно! Не должно быть ни государства этого, ни языка – вычистить его», – ответил Диденко, добавив, что «если хотят с нами дружить, пусть по-русски говорят».
Алексей Диденко родился в Украине. Он возглавляет комитет Госдумы по региональной политике.
Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру
Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Грузии.
«Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков», – говорится в сообщении.
Морис Квителашвили родился в Москве. Ему 28 лет. Он тренировался в группе Этери Тутберидзе. С 2016 года стал выступать за Грузию. Лучший результат Мориса в его карьере — бронза чемпионата Европы 2020 года.
В 2021 году он выиграл золотую медаль на этапе серии Гран-при в Сочи, стал первым грузинским фигуристом, выигравшим этап Гран-при. Участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 (24-е место) и Пекине-2022 (10-е место в личных соревнованиях, 6-е место в командных).
Ранее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переходят в сборную Грузии.
Президент Грузии осудила «ужасную атаку» России на Каховскую ГЭС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила на Россию ответственность за разрушение Каховской ГЭС.
«Я решительно осуждаю еще одно серьезное военное преступление, совершенное Россией. Ужасная атака на гражданскую инфраструктуру – Новокаховскую плотину – в очередной раз демонстрирует жестокую тактику России. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Вся Грузия рядом с Украиной», – написала она в социальной сети.
В Херсонской области Украины разрушена Каховская ГЭС, тонны воды хлынули в Днепр. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти.
По одной версии плотину, которая находится под контролем России, взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Стороны войны обвиняют в случившемся друг друга.
Каховская ГЭС частично разрушена, в Херсонской области объявили эвакуацию
В Херсонской области Украины разрушена Каховская ГЭС, тонны воды хлынули в Днепр. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти.
По одной версии плотину, которая находится под контролем России, взорвали, по другой - причиной прорыва стали предыдущие повреждения. Стороны войны обвиняют в случившемся друг друга.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утром во вторник подтвердил подрыв и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов.
Оперативное командование группировки украинских войск «Юг» на своей странице в фейсбуке утверждает, что Каховскую ГЭС взорвали российские военные. Советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что цель подрыва - попытка сорвать украинское контрнаступление.
Назначенный Россией «глава военно-гражданской администрации Каховского района» Владимир Леонтьев сообщил, что задвижки на плотине разрушены в результате ночных ударов со стороны Украины. На левом, занятом российскими военными, берегу Днепра в зоне подтопления оказалась сама Новая Каховка.
По его словам, объект не подлежит восстановлению. По данным ТАСС, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов.
Выдвигается также версия, что плотина могла разрушиться сама, из-за предыдущих повреждений, полученных в ходе боевых действий за последний год и отсутствия должного обслуживания.
В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона — остров Корабел.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны в связи с подрывом Каховской ГЭС.
«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора», — заявил Владимир Зеленский.
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин объявил об эвакуации жителей с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.
Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован российскими военными.
В то же время «глава» назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ сначала опроверг подрыв ГЭС, но потом подтвердил разрушения.
«Около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили «задвижки». В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», – заявил Леонтьев, указав, что Новую Каховку обстреливают ВСУ.
Позже он сообщил, что уровень воды после разрушения станции поднялся на четыре метра ниже по течению.
ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах также сообщил, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий. «Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», – утверждает он.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
- 20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны располагают сведениями о минировании российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Украинский президент тогда добавил, что в случае подрыва может быть нарушено снабжение водой значительной части юга страны. Кроме того, без воды для охлаждения реакторов останется крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция – вода для неё берется именно из Каховского водохранилища.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин подтвердили, что переходят в сборную Грузии
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин подтвердили, что переходят в сборную Грузии и поблагодарили болельщиков.
«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед!» – написали спортсмены в инстаграме.
Дэвис и Смолкин выложили фото в куртках сборной Грузии. Пост написан на трех языках – русском, грузинском и английском.
Информацию подтвердили и в Федерации фигурного катания Грузии.
«Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин присоединится к нашей команде с сезона-2023/2024. Диана Дэвис – дочь известного тренера Этери Тутберидзе. Родившаяся в США молодая спортсменка, являющаяся также гражданкой Грузии, вместе с партнёром и супругом Глебом Смолкиным, гражданином Израиля, тренируется с опытными специалистами в США с мая 2019 года по текущее время. Пара Дэвис/Смолкин приобрела немалый опыт на чемпионатах Европы и мира 2021- 2022 гг. и на зимних Олимпийских играх. Новая пара вместе с Марией Казаковой и Георгием Ревией получит возможность участвовать в следующем чемпионате Европы, где Грузия получила две квоты», – заявили в Федерации.
- Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду, они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе. Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.
- Этери Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. За последние восемь лет все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.
Совет ЕС ввел санкции против девяти россиян за преследование Кара-Мурзы
Совет Евросоюза ввел санкции против девяти россиян, причастных к уголовному преследованию и нарушению прав Владимира Кара-Мурзы.
Под ограничения попали заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, директор АНО «Независимый эксперт» Данила Михеев.
Также в санкционный список внесены судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Елена Ленская, судьи Мосгорсуда Илья Козлов и Сергей Подопригоров, начальник СИЗО-5 Дмитрий Комнов.
Активы включенных в список лиц подлежат замораживанию, им также запрещен въезд в страны Евросоюза.
«Сегодняшнее решение о санкциях еще раз демонстрирует решимость Европейского союза солидаризироваться со всеми теми, кто подвергается судебному преследованию, тюремному заключению или запугиванию за то, что борется за права человека и говорит правду», – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
- 17 апреля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией. Правозащитное сообщество и представители западных стран назвали уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы политическим.
- Владимир Кара-Мурза был председателем совета «Фонда Бориса Немцова за свободу», заместителем председателя Партии народной свободы, членом бюро демократического движения «Солидарность». Руководил фондом «Свободная Россия», сотрудничал со многими российскими и зарубежными СМИ. Он добился принятия в США «Акта Магнитского», предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.
В регионах России массовое отравление сидром, десятки погибших
В Ульяновской области после употребления слабоалкогольного сидра умерли, по последним данным властей, 16 человек. Еще 19 серьезно отравились – некоторые находятся в реанимации. Об этом сообщил в середине дня 5 июня губернатор Алексей Русских. Большинство отравившихся и погибших – жители города Димитровград, есть пострадавшие в Ульяновске и Новой Малыкле.
Минздрав региона разослал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями. В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки.
Также стало известно о гибели двух женщин в Самарской области – по версии следствия, от отравления сидром той же марки. В регионе тоже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Зафиксированы случаи отравления сидром и в Удмуртии – два человека госпитализированы в критическом состоянии.
Вечером в воскресенье заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о случаях отравления суррогатным алкоголем и в его регионе. По его словам, есть пгибшие. За жизнь других отравившихся борются врачи. Предположительно, источником отравления стала тоже продукция «Мистер Сидр».
Возбуждено уголовное дело, сидр изымают из оборота. По предварительной информации региональных отделений Следственного комитета и Роспотребнадзора, отравившиеся пили яблочный «Мистер Сидр», купленный в ульяновской торговой сети «Территория пива». У поставщика из Самарской области проводятся следственные действия – он задержан.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.
- Россияне регулярно травятся некачественным алкоголем, содержащим метиловый спирт. В 2016 году в Иркутской области десятки человек умерли от отравления лосьоном «Боярышник». Продавец и два предпринимателя признали вину, в 2018 году двое из них получили реальные сроки.
Село Новая Таволжанка в Белгородской области под контролем РДК
Село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области находится под контролем так называемого «Русского добровольческого корпуса». Главное управление разведки Украины сообщило, что там убит полковник российской армии Андрей Стэсев. Он командовал российской оперативной группировкой «Белгород».
О том, что «Русский добровольческий корпус» занял Новую Таволжанку, сообщили сами бойцы РДК. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что российские силы и представители администрации не могут зайти в село. Он сказал, что в Таволжанке продолжают оставаться около 100 мирных жителей, не пожелавших эвакуироваться. Бойцы РДК, однако, заявляют, что мирных жителей в селе нет.
Командующий оперативной группировки «Белгород» полковник Андрей Стэсев ранее занимал должность командира 104-го десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск России. Оперативные группировки могут состоять из служащих одного или нескольких родов войск. РДК и так называемый легион «Свобода России» опубликовали фотоснимки документов Стэсева, предположительно, изъятые с его мертвого тела.
Минобороны России подтвердило, что две диверсионные группы с территории Украины накануне пытались зайти в Новую Таволжанку, но они, как утверждается, «были уничтожены ударами авиации и артиллерии», причем были убиты более 10 человек.
Независимо подтвердить сообщения сторон в условиях боевых действий затруднительно.
- «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», которые взяли на себя ответственность за «рейды» в Белгородской области - вооруженные формирования, состоящие из российских граждан и выступающие на стороне Украины. Украинское командование не подтверждает, что эти боевые части напрямую подчиняются ему.
- В последнее время белгородские власти сообщают почти каждый день об обстрелах приграничных округов. 1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона «Свобода России», воюющие на стороне Украины, объявили о новом рейде в Белгородскую область. Власти Белгородской области призывают жителей приграничных районов эвакуироваться в более безопасные места, в Белгороде открыты пункты временного размещения переселенцев.
В зданиях судов и школ Грузии искали бомбу - анонимные сообщения получены по e-mail
На территории судов и школ по всей Грузии правоохранители и кинологи искали взрывные устройства. Администрации ряда заведений в течение всего дня получали анонимные письма по электронной почте о наличии бомбы в зданиях.
Последнее анонимное сообщение 5 июня о наличии взрывного устройства в здании получил торговый центр East Point в Тбилиси, пишет SOVA. Эвакуацию объявили и в других крупных торговых центрах.
В течение всего дня работа общих судов была парализована. «Уничтожим всех вас!» - такого содержания письмо получил Кутаисский суд.
Анонимные сообщения получили Тбилисский городской, Апелляционный, Верховый суды по местному времени приблизительно в 14:45 часов. Сообщение было выслано со скрытого IP-адреса. На территории судов весь день работали кинологи. А приблизительно к 15:00 часам сообщения с угрозами поступили в районные суды Кутаиси, Зугдиди, Гори, Рустави и Гурджаани. Пока не известно, когда возобновится работа общих судов в Грузии.
Тревожное анонимное сообщение о заложенной бомбе получил и ряд учебных заведений - как частные, так и публичные школы Грузии. В целом учебный процесс был прерван в восьми учебных заведениях. Учащихся эвакуировали в срочном порядке.
МВД Грузии не делает официальных разъяснений по поводу «бомбовой тревоги» почти по всей стране. В Грузии ложная тревога о терроризме наказывается законом - преступление рассматривается Уголовным кодексом.
Работа сети ресторанов «Ретро» в Грузии приостановлена Трудовой инспекцией
Трудовая инспекция временно приостановила работу популярной сети ресторанов «Ретро», известной своими аджарскими хачапури. Одновременно идет расследование МВД, которое арестовало владельца по делу о насилии после того, как распространились кадры, как он применяет силу в отношении официанта, пишет агентство «Новости-Грузия».
Инспекция труда заявила, что в ходе первоначальной проверки «замечено критическое несоответствие» – оно должно быть исправлено. Одновременно уточняются вопросы, связанные с юридическими моментами и соблюдением трудовых прав персонала. «Мы нашли ошибку, посчитали ее критической. Когда эти недостатки будут устранены, учреждение свяжется с нами, и мы проверим, оценим и примем решение», – заявил представитель инспекции.
Служба Трудовой инспекции приостановила работу сразу двух компаний – ООО «Ретро» и ООО «Ретро 2», уточняет Batumelebi. Компании должны полностью компенсировать работникам задолженности по зарплатам, сверхурочные выплаты и компенсации за отпуск. По информации инспекции, было проверено три объекта компании в Тбилиси и Батуми.
Из-за нарушения норм техники безопасности и ненадлежащих условий труда ООО «Ретро» и ООО «Ретро 2» оштрафованы дополнительно на 30 000 лари вместе с приостановкой рабочего процесса, пишет инспекция труда. Что касается дела о насилии, следствие изучает видеоматериалы и ведет опрос. Владельцу Теймуразу Варшанидзе, в случае признания вины, грозят общественные работы на срок от 120 до 140 часов, либо домашний арест от 6 месяцев до года, либо лишение свободы на срок до 1 года.
Тем временем, пока идет следствие, на первый план вышел спор о причинах конфликта. Сотрудники, у которых произошел конфликт с владельцем, утверждают, что он в последнее время набирал на работу приезжих из России, которые сразу оказывались в привилегированном положении, по сравнению с местными работниками. Адвокат владельца «Ретро» Леван Махарашвили в свою очередь заявил, что это не соответствует действительности, а на самом деле речь идет о конфликте между официантами из-за распределения чаевых.
«То, что в заведении работали граждане России и это вызвало возмущение – сфабрикованная ложь. В компании работает всего 35 человек, из которых только двое – граждане России», – сказал адвокат. Также он утверждал, что во время конфликта владелец ресторана сам был сбит с ног, и «сотрудники этого заведения били его, когда он уже был на полу».
В ответ одна из сотрудниц ресторана опубликовала новый пост, опровергая слова адвоката.
На данный момент 15 местных сотрудников ресторана заявили, что уволились. Батумский ресторан «Пшаури» предложил части из них работу, заявив, что осуждает неуместное и жестокое обращение с сотрудниками.
Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента США
Бывший вице-президент США Майк Пенс подал в Федеральную избирательную комиссию уведомление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года.
Пенс представляет Республиканскую партию, он будет соперничать с бывшим президентом Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.
Как пишет агентство Reuters, 63-летний Майк Пенс намеревается публично объявить о своем выдвижении 7 июня в ходе выступления в штате Айова.
Майк Пенс был вице-президентом США при Дональде Трампе, которого поддерживал до беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года – тогда сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса, пытаясь помешать подтверждению результатов выборов. В апреле Пенс дал показания в рамках уголовного расследования предполагаемых попыток Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года. Бывший вице-президент считается ключевым свидетелем в расследовании.
В Грузии упрощают процедуру получения гражданства
Процедура получения гражданства Грузии соотечественниками, проживающими за рубежом, упрощается. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр юстиции Грузии.
Рати Брегадзе отметил, что поправки вносятся в закон «О гражданстве Грузии», пишет СОВА.
Согласно поправкам, если раньше необходимо было для начала собрать необходимые документы и только после этого сдавать необходимые экзамены, то в этом случае, чтобы сэкономить время и деньги соотечественников, надо пройти экзамен, а после — обратиться с заявлением о желании получить гражданство Грузии.
«Желающее получить гражданство лицо должно будет сдать соответствующий экзамен до того, как обратится с заявлением в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о предоставлении гражданства. В случае неудовлетворительного результата по итогам экзамена Агентство не будет приступать к формальной процедуре присвоения гражданства, что сэкономит время и ресурс», — заявил Брегадзе.
Вторая поправка дает возможность соотечественникам сдавать экзамены для получения гражданства Грузии неограниченно.
«У лица будет возможность, в случае неудачной попытки сдачи экзамена, пересдавать его неограниченное количество раз. В случае, если наступит положительный результат, он будет в силе в течение одного года», — сообщает министр.
В случае, если заявитель получит окончательный отрицательное решение о приобретении гражданства Грузии, он сможет начать новую процедуру получения гражданства через полгода вместо срока в один год, как это принято до внесения поправок.
«Сроки сокращаются, и это выгодно тем лицам, которые желают получить гражданство Грузии», — отметил Брегадзе.
Четвертая поправка касается сокращения ценза на получение гражданства с 10 до пяти лет проживания в стране.
Югоосетинский Минюст зарегистрировал еще одну партию
Минюст самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировал головное отделение еще одной политической партии – «Партии Развития».
Как сообщает пресс-служба ведомства, после регистрации политической партии регистрации подлежат ее региональные отделения.
«Государственная регистрация региональных отделений политической партии должна быть осуществлена не позднее чем через три месяца со дня государственной регистрации политической партии», – отметили в пресс-службе.
Председателем «Партии Развития» в ходе учредительного съезда партии 24 марта 2023 года был избран Сергей Валиев.
Как сообщалось ранее, в Южной Осетии наблюдается бум партийного строительства. В Цхинвали за последние месяцы прошло несколько учредительных съездов.
Российские спортсмены комментируют переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии
Исполком Федерации фигурного катания России одобрил переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Об этом сообщила главный тренер российской команды Елена Чайковская, подтвердив информацию, которая ранее появилась в СМИ.
«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказала Чайковская.
Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду, они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе, пишет портал Sports.ru, напоминая, что Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.
Отметим, что в Федерации фигурного катания Грузии информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в грузинскую сборную пока не комментировали. При этом новость активно обсуждают в России.
Тренер Татьяна Тарасова, к примеру, заявила, что «Грузия – дружественная страна».
«Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут этой стране в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится. Могу пожелать им хорошего пути, высоких результатов и будущих правильных выборов в карьере и жизни», – сказала Тарасова.
Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская заявила, что если Диана Дэвис и Глеб Смолкин перейдут под флаг Грузии, «их новая страна официально начнет операцию по завоеванию олимпийской командной медали-2026».
«Сейчас все выглядит разрозненно и невнятно: почти все потенциальные претенденты (помимо Дэвис/Смолкина, весь сезон методично выбиравших себе новую страну) отличились какой-то феерической нестабильностью. Но все они – люди, перед которыми совершенно определенно можно ставить задачу и рассчитывать на успех. Настя Губанова – чемпионка Европы. Ника Эгадзе – 7-е место на первенстве континента в достаточно сильной компании, и ему только 21, в отличие от Мориса Квителашвили. Карина Сафина/Лука Берулава в спортивных парах были девятыми на ОИ-2022, четвертыми на ЧМ и ЧЕ, в конце прошлого сезона внезапно объявили о том, что больше не катаются вместе, но совершенно очевидно, что на этих более чем качественных «обломках» начнется экстренное строительство новых дуэтов. Сейчас, когда в Москве образовался довольно сильный центр парного катания на базе школы Тутберидзе, результат может появиться достаточно быстро. Тем более что в группе Павла Слюсаренко с нынешнего сезона прекрасный спарринг. Ну и поскольку тренеры у перечисленных все свои, российские, понаблюдать за процессом будет как минимум любопытно», – отметила Вайцеховская.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не считает потерей для России уход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
«Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос. Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может. Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды», – заявила Роднина.
Диана Дэвис родилась в США. Она — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. За последние восемь лет все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет и многие спортивные ассоциации наложили санкции на Россию и Беларусь. Спортсмены из этих стран допускаются к соревнованиям только под нейтральным флагом, а на некоторые не допускаются вообще. В связи с этим, чтобы иметь возможность выступать на крупных международных турнирах, десятки российских спортсменов сменили гражданство. Среди них - трехкратная чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова, чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, победитель крупных международных соревнований велогонщик Павел Сиваков.
- Сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. К примеру, Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году. В 2022 году за Грузию стала выступать 13-летняя фигуристка Инга Гургенидзе.
Форум