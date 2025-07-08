В офисе компании «Электрические сети Армении» идут обыски

С утра в главном офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) проходят обыски. Об этом армянской службе Радио Свобода сообщил адвокат Тигран Айрапетян.

По его словам, следственные действия проводят представители Следственного комитета и полиции Армении. Сотрудники правоохранительных органов в масках не пускают работников в здание.

Как сообщают армянские СМИ, обыски также прошли в доме председателя совета директоров ЭСА Нарека Карапетяна — племянника арестованного владельца компании, российского миллиардера Самвела Карапетяна.

«Меня, скорее всего, задержат – что-нибудь найдут», – заявил Карапетян журналистам. После обыска он сел в автомобиль с силовиками и уехал.

Исполняющий обязанности директора компании Давид Казинян в беседе с журналистами отметил, что руководство ЭСА не получило информации о сути расследования. Он отказался комментировать возможный политический подтекст, но подчеркнул, что затянувшиеся следственные действия могут нарушить работу компании.

Позже пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила, что обыски проводятся в рамках уголовных производств, инициированных Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды, а также следственным управлением по городу Ереван. По её словам, речь идёт о «неотложных следственных действиях». Другие подробности в СК пообещали предоставить позже.

Арест Самвела Карапетяна и политический контекст

Электросетевой монополист ЭСА принадлежит группе компаний «Ташир», основанной российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном. В июне суд в Ереване арестовал его на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти.

Поводом для уголовного дела стало публичное заявление Карапетяна 17 июня, в котором он осудил действия властей против Армянской церкви. Он заявил:

Премьер-министр Никол Пашинян в тот же день назвал эти слова прямой угрозой:

«Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Республика Армения пресечёт любые такие попытки».

Национализация ЭСА

3 июля парламент Армении большинством голосов принял поправки к законодательству, позволяющие национализацию ЭСА. Оппозиционные силы считают происходящее политическим преследованием бизнесмена после его заявления в защиту Армянской церкви.

Власти, в свою очередь, утверждают, что процесс национализации и следственные действия начались до заявления Карапетяна и не связаны с его позицией.

Инцидент в парламенте

На фоне политической напряжённости 8 июля в Национальном собрании после выступления депутата фракции «Армения» Артура Саргсяна произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку между парламентариями. По видеозаписям видно, как депутаты начинают толкать друг друга. В ситуацию вмешались сотрудники службы охраны.

Сейчас парламент рассматривает ходатайство генерального прокурора о лишении одного из оппозиционных депутатов неприкосновенности, предъявлении ему обвинения и аресте.