Жителя Омска, ранее заявлявшего, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики, нашли обезглавленным

25-летнего жителя Омска Дмитрия Федорова нашли обезглавленным на железнодорожных путях – ранее он публично заявил о том, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики. О том, что в Омске нашли обезглавленное тело местного жителя, на которого якобы оказывали давление сотрудники правоохранительных органов, сообщило местное издание "Город55".

По сообщениям СМИ, тело Федорова нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы. Депутат городского совета Омска Дмитрий Петренко, к которому Федоров накануне собирался принести документы, доказывающие его невиновность, заявил в своем Телеграм-канале, что видел тело и "увечья неправдоподобны" для гибели под едущим поездом. По словам депутата, на шее Федорова "четкий разрез", а крови настолько мало, что можно предположить, что травмы были нанесены после смерти.

До гибели Федоров опубликовал пост в соцсети ВКонтакте о том, что 15 декабря его остановили сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. При проверке карманов из-под руки росгвардейца выпал сверток, в другой пустой карман подложили еще четыре похожие пачки, сообщил Федоров. Его сутки держали в отделе полиции №7 УМВД по Омску, не предоставив право на звонок и адвоката.

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Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию о том, что жителю Омска якобы подбросили наркотики сотрудники Росгвардии.

Представитель управления Росгвардии по Омской области сообщил, что также проверяют сообщение Федорова о якобы подброшенных ему наркотиках.

Одной из версий смерти Федорова правоохранительные органы называют самоубийство, сообщил его адвокат из Московской коллегии адвокатов Игорь Суслин после посещения участкового отдела полиции и морга.

Федоров был музыкантом. Работал в IT-технологиях, в системе "умный дом". Через две недели у него должна была быть свадьба, сообщают местные СМИ.