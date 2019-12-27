Жителя Омска, ранее заявлявшего, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики, нашли обезглавленным

25-летнего жителя Омска Дмитрия Федорова нашли обезглавленным на железнодорожных путях – ранее он публично заявил о том, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики. О том, что в Омске нашли обезглавленное тело местного жителя, на которого якобы оказывали давление сотрудники правоохранительных органов, сообщило местное издание "Город55".
По сообщениям СМИ, тело Федорова нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы. Депутат городского совета Омска Дмитрий Петренко, к которому Федоров накануне собирался принести документы, доказывающие его невиновность, заявил в своем Телеграм-канале, что видел тело и "увечья неправдоподобны" для гибели под едущим поездом. По словам депутата, на шее Федорова "четкий разрез", а крови настолько мало, что можно предположить, что травмы были нанесены после смерти.
До гибели Федоров опубликовал пост в соцсети ВКонтакте о том, что 15 декабря его остановили сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. При проверке карманов из-под руки росгвардейца выпал сверток, в другой пустой карман подложили еще четыре похожие пачки, сообщил Федоров. Его сутки держали в отделе полиции №7 УМВД по Омску, не предоставив право на звонок и адвоката.
Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию о том, что жителю Омска якобы подбросили наркотики сотрудники Росгвардии.
Представитель управления Росгвардии по Омской области сообщил, что также проверяют сообщение Федорова о якобы подброшенных ему наркотиках.
Одной из версий смерти Федорова правоохранительные органы называют самоубийство, сообщил его адвокат из Московской коллегии адвокатов Игорь Суслин после посещения участкового отдела полиции и морга.
Федоров был музыкантом. Работал в IT-технологиях, в системе "умный дом". Через две недели у него должна была быть свадьба, сообщают местные СМИ.
Сотрудники управления внутренних дел Знаурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия провели рейдовые мероприятия по торговым объектам и изъяли из продажи пиротехнические изделия в количестве 1200 штук. Кроме того, сотрудники УВД Цхинвальского района совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями на рынке «ТЕК» обнаружили и изъяли 191 единицу различной пиротехнической продукции, сообщает пресс-служба МВД. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы.
На территории Южной Осетии действует запрет индивидуальным предпринимателям и предприятиям негосударственной формы собственности на изготовление и реализацию всех видов пиротехнических изделий. Нарушителям закона грозит штраф с конфискацией предметов административного правонарушения, сообщает агентство Рес.
По решению Агентства наземного транспорта, в Грузию доставят тех пассажиров, которые легко пострадали в результате аварии в Липецкой области России, чья транспортировка возможна. По заявлению ведомства, при первой же возможности сотрудники Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ направятся к месту происшествия и навестят пострадавших.
В ходе ДТП в Липецкой области России перевернулся рейсовый автобус Москва – Тбилиси. Авария произошла вечером 26 декабря на 356-м километре трассы М-4 "Дон", вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. По первичным данным, в автобусе находились 19 человек. Погибли 2 человека. Пострадали 17 пассажиров, 7 из них доставлены в стационар, им оказывается медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Задействована «горячая линия», передает ИнтерпрессНьюс.
Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил намеченное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана. Концерт исчез из календаря этой джазовой площадки после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression. Об этом Радио Свобода сообщил активист Дмитрий Смелянский.
В письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана: в частности, о том, что он состоит в Высшем Совете партии "Единая Россия", участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в Крыму. На официальном сайте Бутмана бостонский концерт ещё значится, а на сайте клуба его уже нет.
Бутман - гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма являются нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и аннексию украинского полуострова. В своём письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около столетия является символом мира и свободы, не должен использоваться для обеления репрессивного режима, оправдания аннексий и войн.
В конце января – первой половине февраля у Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе, Нью-Йорка, Балтимора и Майами. Активисты Arts Against Aggression ведут переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта. Ранее Arts Against Aggression удалось добиться отмены показа российского фильма о Второй мировой войне "Т-34" в одном из кинотеатров Бостона.
В Казахстане в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air погибли по меньшей мере 15 человек, 66 пострадали, сообщает пресс-служба аэропорта Алма-Аты.
Самолёт Fokker-100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, россиян среди них не было.
По информации властей, авария произошла при взлёте. Самолёт потерял высоту, пробил пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов. Сообщается, что возгорания самолета не произошло.
В числе погибших и пострадавших есть дети. 50 раненных госпитализированы, 12 находятся в тяжелом состоянии, сообщают медики. Опознаны семеро погибших, среди них председатель совета генералов Казахстана, генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.
Что послужило причиной крушения, пока неизвестно. Полеты самолетов Fokker 100 в Казахстане приостановлены. Также приостановлена работа авиакомпании Bek Air.
Первый полет упавший в Алма-Ате самолет совершил в апреле 1996 года. По данным портала Zakon.kz,он был полностью исправен и прошел все проверки.
Самолеты этого типа эксплуатируют многие крупные авиакомпании - Alitalia, Lufthansa, KLM, Swiss и другие.
Автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, перевернулся в Липецкой области – в результате ДТП погибли двое граждан Грузии, по меньшей мере, 15 пострадали, сообщает ТАСС.
По данным МЧС РФ, авария произошла сегодня вечером, 26 декабря, на 356-м километре трассы М-4 «Дон», недалеко от поселка Ярлукино Становлянского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой от ледяного дождя дороге, и автобус опрокинулся в кювет. В районном отделении чрезвычайной службы РИА Новости подтвердили, что все пассажиры и водитель являются гражданами Грузии. Всего в автобусе находилось 19 человек.
После аварии госпитализированы были восемь человек. Известно, что среди них есть пятилетний ребенок. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в детскую больницу города Елец. Еще двое пострадавших – в тяжелом состоянии, а трое - в состоянии средней тяжести.
В администрации Липецкой области заявили, что остальных пассажиров доставили в райцентр Становое «для обогрева и оказания помощи». Также они отмечают, что автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии. В ликвидации аварии задействованы порядка 50 сотрудников МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Национальный олимпийский комитет Грузии провел новогоднюю церемонию награждения победителей в номинациях, определенных НОК по лучшим спортивным результатам 2019 года.
Открытие 2019 года - олимпийской надеждой среди женщин стала молодая дзюдоистка Этер Липартелиани. Лука Майсурадзе завоевал такую же награду среди мужчин.
Лучшим молодым спортсменом 2019 года (до 23 лет) в игровых видах спорта стал Гога Битадзе. Мария Казакова и Георгий Ревия стали лучшими спортсменами 2019 года по зимним видам спорта. Георгий Иантбелидзе был признан лучшим тренером года. Георгий Тенадзе - лучшим тренером 2019 года в женском спорте.
Титул лучшей спортсменки года получила стрелок Нино Салуквадзе. Лучший спортивный менеджер - президент Федерации тяжелой атлетики Грузии Кахи Кахиашвили. Статус лучшей спортивной федерации 2019 года присвоен Национальной федерации борьбы Грузии. Тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал лучшим спортсменом-мужчиной 2019 года и получил 10 000 лари от «Банка Грузии». Такую же сумму от «Банка Грузии» получила спортсменка по фехтованию в колясках Ирма Хецуриани.
Народная артистка СССР, один из создателей московского театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87 году жизни. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заведующей литературной частью театра Евгению Кузнецову.
Волчек родилась в Москве в семье известного кинорежиссера и оператора Бориса Волчека. Окончила актерский факультет школы-студии МХАТ. Была одним из создателей в театра «Современник» - первого в Советском Союзе театра, организованного по инициативе молодых актеров. Несколько лет была его ведущей актрисой.
Среди ее ролей - Нюрка в «Вечно живых», Амелия в «Балладе о невеселом кабачке», Анна Андреевна в «Ревизоре», Марта в «Кто боится Вирджинии Вульф». С 61-го года работает в качестве режиссера. В 62-м дебютирует со спектаклем по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях», который просуществовал в репертуаре «Современника» почти 30 лет. С 1972-го года - главный режиссер «Современника», с 1982-го - художественный руководитель.
Волчек награждена званием Героя Труда, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента России. Была депутатом Госдумы второго созыва, избравшись от движения «Наш дом — Россия».
Актриса и режиссер будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
Дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав созданного правительственного совета по спорту. При этом она не входит в состав аналогичного совета при президенте. Про руководителя фонда «Иннопрактика» известно, что она занималась акробатическим рок-н-роллом.
Тихонова упомянута в списке как генеральный директор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Состав нового совета сформирован на этой неделе, он займется «выработкой согласованных решений по общественно значимым инициативам», связанных со спортом и физкультурой, сообщалось на официальном портале правительственной информации.
Совет возглавила заместитель главы правительства Ольга Голодец. В него включены несколько федеральных чиновников, чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, несколько глав федераций и дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения, представленная как организатор полумарафона.
Катерину Тихонову с 2014 года называют дочерью президента России Владимира Путина, он не комментирует эту информацию.
В Грузии в декабре зафиксировано и подтверждено лабораторно два случая смерти от вируса гриппа H1N1. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает телекомпания «Мтавари». По данным СМИ, во второй половине декабря случаи обращения к врачам из-за гриппа резко увеличились.
Между тем в Центре контроля заболеваний отмечают, что в обоих случаях смерти от гриппа у пациентов были хронические заболевания, и ни один из них не прошел антивирусную вакцинацию. Об этом в интервью Общественному вещателю сообщила глава отдела контроля заболеваний Хатуна Захашвили. По ее словам, эти пациенты были взрослыми людьми. Представитель центра не стала уточнять другие детали.
Амиран Гамкрелидзе, генеральный директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, также сообщил сегодня, что на данном этапе в Грузии распространены в основном два типа вирусов гриппа A и B, хотя распространенность вирусов типа B относительно невелика по сравнению с вирусами типа A (H1N1, H3N5).
Он подчеркнул, что государство обеспечило бесплатную вакцинацию 92 тысячам гражданам, входящим в группу риска, и медперсоналу. Еще около 30 тысяч человек сделали прививки в коммерческом секторе.
В декабре-январе прошлого года в Грузии бушевал вирус гриппа H1N1, так называемый «свиной грипп». От последствий этого вируса умерли 22 человека. По последним данным, количество заболевших составляло 104 случая на сто тысяч человек. Эпидемией считается, когда число заболевших на сто тысяч составляет 450 человек.
РПЦ разорвала общение с патриархом Александрийской православной церкви Феодором II и отказалась поминать его в ходе службы. Такое решение принято в четверг на заседании Синода в Москве, сообщил в своём телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда. Приходы русской церкви в Африке будут переданы под управление патриарха Кирилла.
В ноябре Феодор II, возглавляющий Александрийскую церковь, объявил о признании независимой от Московского патриархата Православной церкви Украины. Он сам помянул предстоятеля украинской церкви Епифания (Думенко) в ходе службы, видеозапись литургии была выложена в фейсбуке.
В декабре 2018 года на Украине объединились в Православную церковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская православная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ. Позднее ПЦУ признала Элладская православная церковь. Против это категорически выступает Русская православная церковь. Там считают, что Украина – каноническая территория Украинской православной церкви, обладающей автономией в составе РПЦ.
В РПЦ называют признание ПЦУ расколом в мировом православии. Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольской и Элладской церквями. При этом в Москве заявили, что считают, что Александрийская церковь ПЦУ не признала, и что это личное решение Феодора II. Эту точку зрения объяснили тем, что решение не выносилось на заседании Синода Александрийской церкви. Москва планируют сохранить общение с иерархами, не поддержавшими своего патриарха.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия единогласно отклонили представление Генпрокурора о лишении депутата Дзамболата Медоева (Народная партия) депутатской неприкосновенности и возбуждении уголовного дела.
Вопрос обсуждался на последнем в 2019 году заседании сессии законодательного органа.
Как отметил глава Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатов, прокуратора предъявляет Медоеву обвинение по статье 316 «Укрывательство особо опасного преступника». Сам депутат Медоев говорит, что обвинения в его адрес являются необоснованными.
«Обвинения, которые предъявляет мне прокуратура, что я якобы подвозил куда-то находившегося в розыске Андрея Кабисова, необоснованны. Они ссылаются на какие-то факты при содействии «Мегафон-Южная Осетия», с которыми я не согласен», - сказал Медоев, передает «Рес».
Парламентарии не сочли доводы прокуратуры убедительными.
Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский ответил на заявление первого зампреда комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрия Новикова о формате грузино-российских переговоров.
По словам Вольского, желание и стремление правящей команды создать более эффективный формат диалога с Россией не означает, что это должно произойти за счет Женевы.
«Любой формат переговоров требует определенных предусловий, однако я подчеркну, что у Женевы чрезвычайное значение, и наше желание и стремление создать более эффективный формат диалога не связано с тем, что это должно произойти за счет Женевы», - заявил Вольский.
Агентство «ИнтерпрессНьюс» напоминает, что Дмитрий Новиков откликнулся на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что все текущие переговоры имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру «Нормандского формата», где Грузия была бы представлена вместе с партнерами.
«Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях совершенно особая ситуация», - заявил Новиков.
Сегодня же заявление Зурабишвили прокомментировал и пресс-спикер президента России Дмитрий Песков. По его словам, формат отношений России и Грузии - двусторонний.
Соединённые Штаты разработали тактику кибератаки против России. Её применят в том случае, если Москва попытается вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, атака будет направлена против высокопоставленных российских чиновников, сотрудников спецслужб и крупных бизнесменов. Они получат письма с требованием прекратить вмешательство в выборы. В противном случае, Вашингтон угрожает опубликовать и использовать в своих целях конфиденциальную информацию о чиновниках и приближенных к Кремлю предпринимателях.
По данным The Washington Post, еще одна стратегия – распространение дезинформации для создания конфликтов внутри российской элиты.
Источники издания отмечают, что атака, по всей вероятности, не затронет президента России Владимира Путина. Это было бы "слишком провокационно", пишет The Washington Post.
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.
Пресс-спикер президента России прокомментировал инициативу президента Грузии Саломе Зурабишвили о создании формата, аналогичного Нормандскому, который включает в себя Россию, Украину, Германию и Францию. По словам Дмитрия Пескова, «Нормандский формат» уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
«Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря. И это ухудшение, как мы знаем, было спровоцировано весьма недружественной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства», — заявил Песков.
«Грузия Online» напоминает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью передаче «Свободное видение» на Первом канале Грузии, говоря о Женевском формате и отношениях с Россией, заявила, что технические форматы отношений с Россией не приносят результатов, диалог и переговоры не означают уступок. Президент также отметила: «Мы должны говорить западным партнерам, что нам нужны форматы, похожие на Нормандский формат».
Подробнее о заявлении Зурабишвили - «Границы» грузинского президента
На заседании сессии парламента самопровозглашенной республики на должность председателя Национального банка был представлен Беслан Барателиа. По итогам тайного голосования постановление «О назначении Беслана Барателиа председателем Нацбанка Республики Абхазия» было принято единогласно, сообщает «Апсныпресс».
Депутаты также утвердили смету расходов на содержание Нацбанка в сумме 470,920 млн рублей, что на 21,500 млн меньше текущего года. Помимо этого парламентарии определили аудиторскую организацию, которая будет проводить внешний аудит Нацбанка.
Беслан Барателиа будет занимать пост главы Нацбанка следующие пять лет.
В дом к специальному корреспонденту "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) в четверг утром пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке бойцов СОБРа.
Корреспондента увезли в неизвестном направлении. Адвокат не знает, куда ему направляться для участия в допросе подзащитной.
Издание связывает следственные действия с публикацией материалов о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды, говорится в сообщении "Новой газеты".
В редакции выразили недоумение в связи с действиями правоохранительных органов и заявили, что "пока все это похоже на похищение".
У здания телекомпании «Кавкасия» члены гражданских движений «Измени» и «Позор» проводят акцию в поддержку телеканала. К телекомпании пришел и гендиректор «Мтавари архи» («Главного канала») Ника Гварамия.
По заявлению участников акции, налицо избирательное правосудие и они выражают солидарность всем тем телевидениям, на счета которых вчера наложили инкассо.
«Бидзина Иванишвили решил закрыть все те медиа-средства, которые расположены к нему критически. В то же время, мы видим избирательное правосудие потому, что у телекомпании, распространяющей государственный нарратив, несмотря на 60-миллионную задолженность, не возникает никаких проблем. А проблемы возникают у тех телевидений, которые освещают правду и говорят о создавшейся в стране критической ситуации», - заявил член движения «Измени» Дмитрий Бидзинашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».
Позднее участники акции переместятся от здания «Кавкасии» к телекомпании «ТВ Пирвели».
Для справки, на счета телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» наложено инкассо.
На участке Коби-Гудаури запрещено движение грузового автотранспорта. Об этом сообщает департамент патрульной полиции МВД Грузии.
«Из-за сильного снегопада движение на участке Коби-Гудаури (93-107 км) дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс от села Надибани (69 км) в направлении Ларса запрещено движение грузового автотранспорта, движение для остальных видов автотранспорта разрешено.
На месте находятся экипажи патрульной полиции и регулируют движение транспорта.
Мы призываем граждан следовать указаниям сотрудников патрульной полиции и максимально соблюдать правила дорожного движения», - заявляют в ведомстве, передает Грузия-Online.
43 процента россиян сочли 2019 год трудным для страны, ещё 15 процентов - очень тяжелым. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились "Ведомости". Около трети респондентов назвали уходящий год в целом хорошим, 4 процента — очень удачным.
Личные оценки года оказались выше, отмечают социологи. Так 47 процентов россиян считают 2019 год хорошим для себя и своей семьи. Треть опрошенных назвали его трудным.
Самым тяжелым за десять лет для россиян был 2015 год: 75 процентов респондентов сочли его трудным и плохим для страны.
Ранее опрос "Левада-центра" показал, что 43 процента россиян заявили об изменении к худшему уровня жизни в 2019 году.
Самым важным событием уходящего года для россиян стала пенсионная реформа и её последствия, следует из опроса "Левада-центра". Так считают 44 процента респондентов. Второе и третье места заняли лесные пожары в Сибири (38 процентов) и летнее наводнение в Иркутской области (30 процентов).
Помимо природных катаклизмов участники опроса отметили также открытие железнодорожной части Крымского моста, участие России в войне в Сирии, допинговый скандал и гибель моряков на подлодке в Баренцевом море.
В список крупнейших событий, по мнению респондентов, попали также победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, пожар в соборе Парижской богоматери, убийства девочки в Саратове и аспирантки в Санкт-Петербурге, "московское дело", прекращение авиасообщения с Грузией, обсуждение законопроекта о домашнем насилии.
Согласно исследованию, которое подготовил фонд "Общественное мнение", среди главных российских событий названы открытие Крымского моста, вступление в силу закона о пенсионном возрасте, стихийные бедствия и спортивные происшествия. Важнейшие моменты года в мире, по мнению респондентов, — выборы нового украинского президента, пожар в Нотр-Дам, политика президента США Дональда Трампа.
В Управлении мусульман Грузии произошел раскол. После избрания нового муфтия Адама Шантадзе четверо сотрудников - советник муфтия Темур Горгадзе, руководитель пресс-службы Отар Надирадзе, глава издательства Гела Гогитидзе, руководитель отдела образования Резо Микеладзе покинули управление в знак протеста.
Уже бывший советник муфтия Давид Горгадзе и бывший глава отделения образования Резо Микеладзе заявляют, что Адам Шантадзе назначен СГБ и он не может выражать интересы мусульман. Именно это стало причиной их протеста.
«Конечно, он назначен СГБ, выборы муфтия должны были состояться полтора месяца назад, в этот период СГБ искала подходящего кандидата, членам Совета мусульман позвонили в час ночи, сам муфтий тоже ночью узнал, что его изберут. Эта организация основана СГБ и она ею управляет», - заявляет Темур Горгадзе.
Бывший и новоизбранный муфтии обвинения отрицают. По информации Общественного вещателя, муфтием Грузии стал Адам Шантадзе. Из 19 членов Совета мусульман его поддержали 13.
На счета грузинских телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» наложено инкассо. Как пишет в соцсети директор телекомпании «Кавкасия» Нино Джангирашвили, это практически означает остановку телевидения.
«Ну вот, пришло инкассо и наложено на мои счета. Спасибо правительству. Это практически означает остановку телевидения, поскольку организация никакую операцию осуществить не сможет. Еще раз напомню, что у телевидений Иванишвили – «Имеди», «Рустави 2» и «Маэстро» 55-миллионная задолженность перед бюджетом, и никто не собирается им из-за этого останавливать телевидение. Думаю, ничего больше и не нужно говорить. Все и так ясно», - пишет Джангирашвили.
Информацию подтверждают и в «ТВ Пирвели». Соответствующее заявление размещено на странице телеканала в Facebook.
По заявлению гендиректора телекомпании «Рустави 2» Пааты Салия, «это абсолютно безответственное действие, поскольку оно может помешать деятельности канала. Он призвал Минфин не прибегать в будущем к подобным мероприятиям. По его словам, менеджмент телекомпании постарается погасить текущие задолженности.
«Мы, менеджмент делает все для того, чтобы перед Новым годом канал не был парализован, однако еще раз заявляю, что 27-миллионная задолженность накопилась именно из-за того, что такую принципиальность как сейчас Минфин и Служба доходов не проявляли в условиях прежнего менеджмента, когда на протяжении лет накапливался этот долг. Они осуществляют такие действия сегодня, когда мы уже выплачиваем текущую задолженность, просто мы немного не уложились в срок. Исходя из этого, такое отношение для нас абсолютно неприемлемо. Призываю Минфин не прибегать в будущем к таким мероприятиям, и мы постараемся погасить текущие задолженности», - заявил Салия.
Вероятность обрушения собора Парижской Богоматери составляет 50%. Об этом заявил настоятель собора Патрик Шове, сообщает AP. Своды собора могут обрушиться из-за строительных лесов, оставшихся в здании.
В среду к собору подвезли башенный кран. По данным французской газеты Le Parisien, с его помощью планируется извлечь из помещений собора возведенные еще до пожара технические сооружения. Также отмечалось, что убрать оставшиеся леса, необходимые реставраторам, без нанесения урона зданию, сложно.
Ранее в этом году Министерство культуры Франции заявило, что восстановительные работы в соборе не начнутся до конца 2020 года. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом предполагает, что реставрация будет завершена к 2024 году. Однако архитекторы отмечают, что это маловероятно.
В 2019 году в соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия, со времен Французской революции, не проводилась рождественская служба.
Помимо хрупкости конструкций, нахождение в соборе опасно также из-за оставшейся там после пожара токсичной свинцовой пыли. Власти работают над ее устранением и оценкой связанных с этим рисков для здоровья.
15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. В результате обрушились шпиль здания и крыша.
В Афганистане радикальная группировка «Талибан» похитила 27 активистов Народного движения за мир (PPM). Об этом сообщили местные чиновники и лидеры гражданского движения.
Активисты следовали из провинции Герат в Фарах на шести машинах, когда талибы остановили их и увезли в неизвестном направлении, уточняет Reuters. Полиция заявила, что пытается выследить похитителей. Движение «Талибан» произошедшее пока не комментировало.
Активисты РРМ проводят по стране манифестации, в ходе которых призывают стороны конфликта в Афганистане – талибов и афганское правительство – договориться о прекращении огня. Представители движения утверждают, что вооруженная группировка уже трижды похищала участников шествия за мир.
В июне талибы захватили 25 борцов за мир, следовавших в считающуюся опорным пунктом движения «Талибан» Муса-Калу (провинция Гильменд). Активисты рассчитывали там встретиться с боевиками. Задержанных отпустили спустя несколько дней.
Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает происходящие в Армении экономические реформы. По данным МВФ, экономические показатели Армении сильны благодаря здоровому росту, низкой инфляции, стабильной финансовой системе в условиях роста внешних резервов и более высоких доходов.
МВФ дал эту оценку в рамках первого подведения итогов выполняемости Арменией кредитного соглашения «Стенд-Бай» (Stand-By). Организация подчеркивает важность сохранения импульса реформ для улучшения собираемости доходов, в том числе для завершения реформ в сфере налогообложения имущества, сообщает Радио Азатутюн.
По оценке МВФ, усилия по улучшению управления посредством создания всеобъемлющей системы борьбы с коррупцией укрепят устойчивый и инклюзивный рост.
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.