В ООН поддержали расследование военных преступлений под Киевом

Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию о расследовании обвинений в адрес российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на территории Украины.

Речь идет о разбирательстве случаев грубого нарушения прав человека и преступлениях в районах и населенных пунктах, оказавшихся под временным контролем российских сил.

«За» резолюцию на специальной сессии правозащитного Совета, созванной по запросу Киева, проголосовали представители 33-х государств. «Против» высказались Китай и Эритрея. 12 стран-членов воздержались.

В документе упоминаются случаи применения огнестрельного оружия, пыток, сексуального насилия и других жестоких действий, которые в Украине задокументировали представители ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет перед голосованием заявила, что в Киевской области Украины после ухода оттуда в первой половине апреля российских сил были найдены тысячи тел, и это может свидетельствовать о военных преступлениях. «Масштаб убийств, включая массовые казни в районах к северу от Киева, шокирует», - подчеркнула Бачелет.

Члены правозащитного Совета международной организации осудили причастных к жестоким событиям, а также потребовали предоставить доступ гуманитарных сотрудников к тем, кого с начала российского военного вторжения в феврале вывезли из Украины в Россию. Предположительно, значительная часть этих людей оказалась в России вопреки своей воли.

От имени неправительственной организации UN Watch на сессии в Женеве по видеосвязи выступила Евгения Кара-Мурза - супруга российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, арестованного московским судом по уголовному делу о фейках про российскую армию. В последние годы UN Watch тесно сотрудничала с оппозиционером по вопросам о нарушениях в отношении гражданских активистов в России. В своем выступлении Евгения Кара-Мурза назвала российское вторжение в Украину «кровавой резней», подчеркнув, что эти события возможно показали миру истинное лицо российского президента Владимира Путина. «Около 15 тысяч человек были задержаны по всей России за то, что выступили против войны в Украине. Мы знаем, что только россияне могут изменить Россию. Но чтобы гражданское общество в стране укреплялось, мы просим мировое сообщество увидеть этих храбрых людей, сопротивляющихся нынешнему российскому правительству. Мы просим мировое сообщество помочь им в их борьбе», - подчеркнула жена оппозиционного политика.

Российские власти утверждают, что их армия не атакует мирных граждан в Украине, а свидетельства массовых расправ и пыток, в том числе в Буче, Бородянке, Ирпене, называют постановкой с целью оправдать новые западные санкции против Москвы и сорвать переговоры о мире.