В городе Орел примерно в 170 километрах от границы России с Украиной два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, возгорание было оперативно локализовано.

Позднее во вторник Клычков написал, что в результате атаки «вражеских» беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса пострадали три человека. Двое из них от госпитализации отказались. Третий беспилотник упал на нежилой объект в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа. Пострадавших нет, отметил орловский губернатор.

По данным специализирующихся на оперативной хронике телеграм-каналов «112» и «Мэш», атак в Орле было две на разные объекты - на нефтебазу «Орелнефтепродукт» и на здание «Орелэнерго». Там, согласно открытым источникам, находится диспетчерский центр местной энергосистемы. Между этими объектами около 11 километров.

Во вторник системы ПВО сработали над расположенным неподалеку от Орла Курском. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что при обстреле со стороны Украины села Горналь в Суджанском районе от осколков погибла женщина. Всего в результате обстрела, по его словам, в селе было повреждено два дома. Еще один беспилотник самолетного типа, как написал Старовойт, был сбит над Курчатовским районом, где находится Курская АЭС.

По информации «Мэш», в Курской области беспилотники летели в направлении международного аэропорта в Курске.

Министерство обороны отчиталось о нейтрализации восьми украинских беспилотников над Курской и Орловской областями. Также российское военное ведомство заявило об уничтожении средствами ПВО украинского дрона над Брянской областью. ВСУ это не комментировали.