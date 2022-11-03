В Пакистане ранен бывший премьер-министр

Пять человек, мобилизованных из Томской области и отправленных в аннексированную Луганскую область, покинули свою военную часть и ушли в лес. Им угрожают возбуждением уголовных дел о дезертирстве. В лесу они скрываются уже более двух недель, в последний раз связывались с родными 17 октября.

Мать одного из беглецов Елена Солодовникова рассказала Сибирь.Реалии, что ее сына мобилизовали 26 октября и пообещали, что он будет проходить трехмесячную подготовку в войсковой части Омска. Однако уже 29 октября его с товарищами переправили под Ростов-на-Дону, а через неделю - в Луганскую область Украины. По данным источника Сибирь.Реалии, в обеих воинских частях их назвали «мясом» и «фаршем». Солодовникова отмечает, что под Луганск ее сына переправили без продовольствия и боеприпасов.

В Луганской области томичи, по словам Солодовниковой, попали под минометный обстрел и были вынуждены отступать. «Они шли как пехота, никакой техники не было. Автоматы были, но что они, с автоматами против танков пойдут?» - говорит мать.

По ее словам, командования на поле боя тоже никакого не было: «главным» был назначен такой же мобилизованный в звании сержанта, который не понимал, что делать. Солдаты отступили в лес.

«Сейчас они сами по себе. Из палаток сделали какой-то тент, днем жгут костры, чтобы согреться, ночью тушат», - рассказывает Солодовникова.

Солодовникова и сестры, жены и матери других мобилизованных написали коллективное письмо губернатору Томской области Владимиру Мазуру. Также они обратились к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной. Они просили дать мобилизованным нормальное командование и отправить их на обучение. Соломатина заявила им, что «офицеры отказываются работать с дезертирами». От офиса губернатора родным пришло сообщение, что обращение принято к рассмотрению.

Издание «Тайга.инфо» также рассказывает, что многие мобилизованные из Томской области очутились на передовой без обучения и экипировки. С некоторыми из них родственники потеряли связь и пытаются добиться ясности у местных властей.