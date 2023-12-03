В Париже неизвестный убил одного и ранил двоих у Эйфелевой башни

В центре Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни, вечером в субботу злоумышленник напал с ножом на туристов. Один турист был убит, двое госпитализированы с ранениями. По сообщениям полиции, погибший был гражданином Германии.

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на французское МВД, нападавший - 26-летний гражданин Франции. Его имя не называется. Указывается, что ранее он уже попадал в поле зрения полиции, а в 2016 году был приговорен к четырехлетнему тюремному заключению по обвинению в причастности к исламистскому заговору. Также было известно, что он страдает психическим расстройством.

СМИ упоминают, что при нападении преступник кричал «Аллах акбар!» («Аллах велик»), а после задержания он объяснял свои действия тем, что хотел отомстить за страдания мусульман в секторе Газа и в Афганистане.

Агентство France Presse уточнило, что к расследованию дела подключен отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом.