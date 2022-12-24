В Париже во время беспорядков задержаны 11 человек

Наступление российских войск или совместной российско-белорусской группировки с территории Беларуси на Украину в ближайшее время маловероятно, однако не полностью исключено. Такого мнения придерживается украинская разведка, а также аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В феврале российские войска уже наступали на Киев с территории Беларуси. Белорусская армия во вторжении прямо не участвовала, а после отступления из-под Киева и Чернигова в конце марта новых попыток наступления с белорусской территории не предпринималось. В последние дни, однако, на фоне сообщений о переброске в Беларусь, в особенности в южные ее районы, российских войск и техники в СМИ и телеграм-каналах начали появляться сообщения о возможной подготовке нового наступления. Некоторые телеграм-каналы даже называли его возможной датой 26 декабря. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в субботу заявил, что мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы Беларуси, которые граничат с государственной границей Украины.

В сообщении ISW, которое цитирует Белорусская служба Радио Свобода, отмечается, что с октября Москва вновь начала накапливать силы в Беларуси. Аналитики отмечают, что пока неясно, идет ли речь об информационной операции или же о реальной подготове наступления. На данный момент, однако, нет признаков того, что в Беларуси сформирована ударная группировка.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что сейчас угрозы наступления нет, а нынешнюю активность российских и белорусских войск в Беларуси назвал кампанией по дезинформации. И по оценке Буданова, российско-белорусская группировка пока не готова наступать на Украину, однако в будущем этого исключать нельзя.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в субботу в интервью РИА «Новости» назвал обсуждение потенциального участия совместной группировки войск России и Беларуси в войне в Украине «некорректным». По словам Галузина, задача этой группировки - «при необходимости дать отпор потенциальному противнику» в случае его вторжения на белорусскую территорию.

На днях Минск посетил президент России Владимир Путин - это его первый визит в Беларусь за несколько лет. На встрече с белорусским руководителем Александром Лукашенко Путин сказал, что две страны договорились продолжать практику совместных военных учений. Лукашенко сообщил, что армия Беларуси проводит подготовку самолетов и экипажей для запуска «специфических боеприпасов» (имеются в виду ядерные заряды). Также он добавил, что Россия передала Беларуси ракетные комплексы «С-400» и «Искандер», они уже поставлены на боевое дежурство. За несколько дней до этого Лукашенко в очередной раз обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь (Украина эти обвинения отвергла) и обосновал необходимость увеличнения группировки российских войск в своей стране «обострением на западных границах Союзного государства».

В субботу Лукашенко отправился в Россию. Официально его визит посвящен посещению Звездного городка, где к полету в космос готовятся в том числе белорусские космонавты. По всей видимости, Лукашенко пробудет в России 4 дня, поскольку на 26-27 декабря в Санкт-Петербурге запланирован неформальный саммит СНГ. О планах его встречи с Путиным пока не сообщалось.

Россия использует белорусскую территорию для нанесения ударов по Украине с начала вторжения 24 февраля, однако в последнее время удары с территории Беларуси наносятся редко.