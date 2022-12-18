В Пентагоне расширят сбор информации по аномальным явлениям

Министерство обороны США намерено расширить сбор информации о любых аномальных и неопознанных явлениях, а также заново проанализировать свои данные. Заявление об этом опубликовано на сайте Пентагона.

В июле нынешнего года в Пентагоне было создано подразделение под названием «Отдел рассмотрения аномалий любой локализации» (AARO). Его задача - оценка рисков для национальной безопасности. На днях новое подразделение отчиталось об уже проделанной работе. Следов инопланетной жизни на Земле не обнаружено, но углубленные исследования продолжаются, пишет «Немецкая волна».

Ранее американские вооруженные силы собирали данные только об аномалиях в воздухе, так называемых НЛО; эту задачу курировала военно-морская авиация. Новый отдел будет изучать «странности» также на земле и в воде. По словам директора отдела, физика Шона Киркпатрика, он будет применять исключительно научный подход.

Заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности пообещал сделать работу AARO прозрачной, учитывая высокий общественный интерес к теме аномальных явлений.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские военные летчики начиная с 2004 года зафиксировали более 140 неопознанных летающих объектов и других аномальных явлений. 80% из них были сфотографированы или иначе зафиксированы различными приборами. Представители Пентагона заявили, что нет никаких причин подозревать внеземное происхождение этих феноменов, но и полноценного научного объяснения им пока нет.