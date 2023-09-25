В перестрелке на севере Косова погибли четыре человека

На севере Косова в перестрелке погибли четыре человека.

Инцидент произошёл после того, как в воскресенье утром тридцать вооружённых людей в масках вторглись в село Баньска, где большинство населения составляют этнические сербы, и забаррикадировались в местном монастыре.

К месту происшествия стянулись подразделения полиции и спецназа. Засевшие в монастыре вступили с ними в бой. В результате, по официальным данным, трое нападавших были убиты. Также погиб один полицейский, ещё двоих госпитализировали с пулевыми ранениями.

Вечером в воскресенье министр внутренних дел частично признанной республики Косово Джеляль Свечля заявил, что силам безопасности страны удалось взять захваченную боевиками территорию под свой контроль. При этом до сих пор официально не объявлено удалось ли задержать всех нападавших.

Премьер-министр Косова Альбин Курти назвал произошедшее «террористической атакой», которая, по его утверждает, была организована при поддержке правительства Сербии. Захвативших монастырь он назвал «профессиональными военными».

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич анонсировал заседание Совета национальной безопасности страны. Он заявил, что на севере Косова погибли трое сербов, ещё двое тяжело ранены, обвинив в произошедшем косовские власти.