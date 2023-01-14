В первом туре президентских выборов в Чехии победил Петр Павел

Отставной генерал Петр Павел вышел вперед в первом туре выборов президента Чехии после подсчета голосов на 99 процентах избирательных участков.

По последним данным, Павел набирает 35,27 процента голосов, обогнав своего основного конкурента бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с 35,12 процента голосов.

«Разница в несколько сотен голосов между Бабишем и мной. По словам Андрея Бабиша, я был неопытным человеком в политике, поэтому не считаю результат плохим», – сказал Павел.

Второй тур выборов состоится через две недели. Победитель сменит на пражском Граде Милоша Земана, который, долгое время будучи одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, после 24 февраля резко ужесточил свою позицию по отношению к России.

Бабиш – бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. На этой неделе суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Ядро избирателей Бабиша – пенсионеры и люди с невысокими доходами.

Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах). Занимает жесткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.