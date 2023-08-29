В Петербурге оцепили два кладбища – вероятно, из-за похорон лидеров ЧВК «Вагнер»

В Санкт-Петербурге перекрыты подъезды к двум кладбищам – Северному и Серафимовскому, где сегодня, вероятно, проходят похороны лидеров ЧВК «Вагнер», погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом сообщают корреспонденты Север.Реалии.

Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, по неофициальным данным, похоронят на Серафимовском кладбище. Уже ночью 29 августа там появились патрульные машины полиции, сообщала «Фонтанка». Сейчас полицейские перекрыли подъезд к кладбищу. Ближайшие улицы, прилегающие к территории кладбища, тоже оцеплены полицией.

На входе установлены рамки металлоискателей. Сотрудники МВД проверяют сумки у людей, которые пытаются туда попасть. Журналистов не пропускают. Один из полицейских в разговоре с Север.Реалии рассказал, что «никаких указаний, что кто-то приедет» не поступало.

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков также отметил, что Кремль не располагает «конкретной информацией» о похоронах основателя ЧВК «Вагнер».

Как пишет «Фонтанка», на кладбище не слышно ни залпов военного салюта, ни оркестра. В то же время Евгения Пригожина обязаны похоронить с воинскими почестями, поскольку он имеет звание Героя России.

На Северном кладбище Санкт-Петербурга началась церемония отпевания Валерия Чекалова, который погиб вместе с Евгением Пригожиным. Корреспондент «Север.Реалии» сообщил, что видел крест с именем Чекалова, который должны установить на могилу.

Центр «Досье» рассказывал о том, что Валерий Чекалов был одним из самых приближенных к Пригожину менеджеров компании «Конкорд». По данным издания, он также курировал все «гражданские» проекты Пригожина за рубежом.