Жителя Петербурга Артура Дмитриева оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он стоял с плакатом, на котором была цитата президента Владимира Путина. Эту цитату суд признал дискредитирующей Вооруженные силы России. Дмитриев опубликовал решение суда на своей странице в фейсбуке.

В постановлении суда говорится, что 7 апреля Дмитриев стоял в вестибюле станции петербургского метро «Парнас» с плакатом, на котором было написано: «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы».

Его задержали. Суд посчитал, что Дмитриев «формировал мнение не об участии Вооруженных сил России не в специальной войсковой операции, а в войне, чем искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил за пределами РФ». Его за это оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение вынесла судья по фамилии Мамина - сообщает Север.Реалии.



При этом, как написал Дмитриев, на плакате использовалась цитата президента Владимира Путина, которую он произнес на Параде Победы 9 мая 2021 года. На сайте президента есть расшифровка речи Путина, она дословно совпадает с надписью на плакате.



«Шалость удалась», - прокомментировал ситуацию Дмитриев.