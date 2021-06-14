В Петербурге вслед за Москвой вводят ограничения из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга вслед за Москвой введут новые ограничения из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте администрации города. С начала июня в городе не публикуется подробная статистика пандемии.



С 17 июня в городе запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания; приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе; закрываются фуд-корты, кроме тех, что расположены на вокзалах и в аэропортах, а также тех, где работает доставка. С двух часов ночи до шести утра прекращается работа ресторанов.

Кроме того, власти вводят новые ограничения для торговых центров. В них запрещается работа детских комнат, торговля и оказание услуг "на островках". Наполняемость кинотеатров уменьшается с 75 до 50 процентов. Максимальное число участников массовых мероприятий не должно превышать трёх тысяч человек. Использование масок обязательно.

В Петербурге также отменяется праздник для лучших выпускников школ "Бал медалистов". В Москве отменили общегородской праздник выпускников в парке Горького.

Усиливаются меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу. С 14 июня болельщики обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах будет запрещена продажа еды (кроме напитков).

В апреле Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА перенёс три матча запланированного на лето чемпионата Европы по футболу из Дублина в Санкт-Петербург. Власти ирландской столицы посчитали, что ситуация с коронавирусом в городе не позволяет им принимать крупные соревнования и не гарантировали доступ болельщиков на трибуны. Всего в городе должно пройти семь игр. Вторая запланирована на 16 июня. В рамках группового этапа Евро-2020 российская команда встретится со сборной Финляндии.