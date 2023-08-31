В Подмосковье бойцы ЧВК «Вагнер» похитили трех человек с целью выкупа

В Богородском округе Подмосковья сотрудники Росгвардии задержали бывших наемников частной военной компании «Вагнер» по подозрению в похищении трех человек с целью выкупа.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», трое вагнеровцев похитили купавшихся в Бисеровском озере мужчин и увезли их в неизвестном направлении. Позже они связались с родственниками своих жертв и потребовали с них 5 миллионов рублей. Родственники обратились в полицию. В результате оперативных действий захваченные были освобождены.

Отмечается, что похищенных в течение восьми дней удерживали в частном доме в Ногинске.