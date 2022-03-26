Суд в подмосковном Воскресенске в пятницу вынес приговор по уголовному делу о продаже двигателей российских боевых ракет украинскому заводу. Обвиняемые также признаны виновными в продаже российскому министерству обороны новых ракет, собранных из запчастей старых. Об этом пишет »Коммерсантъ».

Подсудимым, среди которых оказались бывшие коммерческий директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Виктор Ваган и гендиректор входящего в нее Конструкторского бюро «Союз» Николай Яковлев, назначили от четырех до восьми с половиной лет строгого режима. По тому же делу ранее был осужден генеральный директор одного из крупнейших в России полигонов для наземных испытаний авиационных ракет Олег Пронин.

КТРВ - единственный производитель авиационных ракет в России. Как выяснило следствие, в 2010 году Ваган и Яковлев узнав о предстоящей утилизации стратегических авиационных крылатых ракет Х-55, договорились с украинским двигательным заводом “Мотор Сич” о продаже 93 двухконтурных турбореактивных двигателей из этих ракет. За сделку, как установил суд, они получили $2,4 миллиона, или 73 миллиона рублей по тогдашнему курсу.

В том же и в 2011 году обвиняемые, как утверждается, должны были утилизовать на полигоне 37 тактических управляемых противокорабельных ракет Х-31, а вместо этого организовали их разбор на агрегаты, часть из которых потом была использована на производстве новых ракет.

Не все подсудимые признали свою вину. От одного из обвинений, в мошенничестве в особо крупном размере, большинство подсудимых были освобождены в связи с истечением срока давности. Против этого выступал только Яковлев, рассчитывавший доказать свою невиновность. В результате он получил больше всех, 8,5 лет.