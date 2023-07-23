В Польше начал работать завод по ремонту танков «Леопард», находящихся на вооружении украинской армии и повреждённых в Украине в ходе войны с Россией.

Об этом в Твиттере написал министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, на ремонт прибыли первые два «Леопарда» из Украины.

Ранее немецкие СМИ сообщали о проблемах с созданием европейского ремонтного хаба – после почти двух месяцев дискуссий между немецкими производителями танков и польскими подрядчиками.

Ремонтный хаб планировалось открыть в мае. Идея создания завода была в том, чтобы поставляемые Украине танки «Леопард» немецкого производства проходили восстановительный ремонт в Польше на совместном предприятии с участием немецких производителей танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и польской государственной бронетанковой компании PGZ.

Основной причиной промедления называли разногласия относительно затрат на техническое обслуживание, ремонт и гарантии – якобы Варшава запросила едва ли не в десять раз больше приемлемой, на взгляд Берлина, цены, – писало украинское издание «Европейская Правда».

По данным немецкого издания Spiegel, дело было не только в цене. Немецкие танкостроители якобы утверждали, что споры вокруг танкового хаба были политически мотивированными. Как отмечает Reuters, пока неясно, является ли центр в Гливице тем самым совместным предприятием Польши и Германии, о котором ранее шла речь.