В Польше начал работать завод по ремонту танков «Леопард», находящихся на вооружении украинской армии и повреждённых в Украине в ходе войны с Россией.
Об этом в Твиттере написал министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, на ремонт прибыли первые два «Леопарда» из Украины.
Ранее немецкие СМИ сообщали о проблемах с созданием европейского ремонтного хаба – после почти двух месяцев дискуссий между немецкими производителями танков и польскими подрядчиками.
Ремонтный хаб планировалось открыть в мае. Идея создания завода была в том, чтобы поставляемые Украине танки «Леопард» немецкого производства проходили восстановительный ремонт в Польше на совместном предприятии с участием немецких производителей танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и польской государственной бронетанковой компании PGZ.
Основной причиной промедления называли разногласия относительно затрат на техническое обслуживание, ремонт и гарантии – якобы Варшава запросила едва ли не в десять раз больше приемлемой, на взгляд Берлина, цены, – писало украинское издание «Европейская Правда».
По данным немецкого издания Spiegel, дело было не только в цене. Немецкие танкостроители якобы утверждали, что споры вокруг танкового хаба были политически мотивированными. Как отмечает Reuters, пока неясно, является ли центр в Гливице тем самым совместным предприятием Польши и Германии, о котором ранее шла речь.
- Танки «Леопард» используются Украиной на фронте с начала июня. В сети публиковались фото и видео подбитых танков. Российский президент Владимир Путин неоднократно выступал с утверждениями о якобы огромном количестве зарубежной военной техники, уничтоженной в Украине российскими военными. Украинские военные признают, что некоторые «Леопарды» были подбиты, отмечая, что часть танков подлежит ремонту.
- На переговорах с Александром Лукашенко 23 июля Путин заявил, что в одном из боев якобы были уничтожены более 15 «Леопардов». Ни российская, ни украинская сторона не сообщали о таком бое.
- Представители российских властей в последнее время все чаще выступают с критикой и угрозами в адрес Польши в связи с ее поддержкой Украины. Путин недавно назвал западные регионы Польши, включенные в ее состав по итогам Второй мировой войны, подарком Иосифа Сталина. Российские руководители также обвиняют Польшу в подготовке аннексии западных регионов Украины и нападения на Беларусь. Польша такие планы отрицает.