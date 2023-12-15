Министр нациальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распустил подкомитет по повторному расследованию крушения самолета Ту-154 под Смоленском. В 2010 году в этой авиакатастрофе погиб президент страны Лех Качиньский.

Согласно заявлению Минобороны Польши, члены подкомитета должны «урегулировать всю документацию, недвижимость и оборудование, используемые для работы подкомитета, до следующего понедельника, 18 декабря». У членов подкомитета также отозваны все полномочия.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время будет создана специальная группа, которая будет анализировать все аспекты деятельности ликвидированного подкомитета.

Заместитель министра обороны Цезари Томчик заявил, что ликвидация подкомитета означает «конец трате сотен миллионов злотых на деятельность, не имеющую ничего общего с выяснением причин смоленской катастрофы».