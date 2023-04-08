В Полтаве снесут памятники советским генералам и бюст Пушкина

В Полтаве демонтируют памятники генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также поэту Александру Пушкину. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать... Ждем решения по памятникам, посвященным Петру I», - написал Ткаченко в телеграме.

Бюст Пушкина и памятник Зыгину появились в Полтаве во времена СССР. Памятник Ватутину возвели в 2013 году. Местные жители неоднократно требовали его сноса и обливали краской.

Памятник Петру I авторства Александра Брюллова был установлен в центре Полтавы в 1849 году в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы. Скульптурные части монумента изготовлены в Санкт-Петербурге в мастерской Гамбургера методом гальванопластики.

После начала войны Украина ускорила процесс переименования названий, данных в честь деятелей российской и советской истории и культуры, памятники им сносятся.

В частности, в Одессе снесены скульптуры российской императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова, в Харькове демонтированы бюсты Пушкина и памятник советскому маршалу Георгию Жукову, в Киеве переименованы десятки улиц.

В марте этого года Верховная рада Украины приняла закон , запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией.