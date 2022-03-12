Криминальная полиция в Порту задержала раввина, помогшего получить португальское гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Бизнесмен получил паспорт Евросоюза доказав, что его предки были высланы из Португалии в конце 15 века.

Раввин Даниел Литвак был задержан в четверг в рамках расследования дела о получении Абрамовичем гражданство, сообщила газета Publico. В местной общине раввин отвечал за сертификацию потомков сефардов - еврейской общины Пиренейского полуострова, преследовавшихся в Португалии и Испании.

В пятницу полицейские прибыли в здание еврейской общины в Порту, чтобы допросить других членов ее руководства. В 2015 году власти предоставили ей право удостоверять потомков изгнанных в 15 веке португальцев.

Власти подозревают, что Абрамович мог получить гражданство незаконно. В заявлении общины Порту подозрения отвергаются и заявляется, что она стала жертвой «клеветнической кампании», - передает агентство Reuters.

Абрамович, чье состояние еще в декабре оценивалось журналом Forbes в 14 миллиардов долларов, на момент получения гражданства стал самым богатым гражданином Португалии. Однако выдача паспорта стала причиной как минимум двух проверок со стороны властей. Знакомые Абрамовича анонимно сообщали российским СМИ, что он давно интересовался историей своей семьи и действительно отследил ее корни в Португалии, несмотря на то, что его фамилия типична для евреев-ашкенази из центральной Европы.

Абрамовича часто называют бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину. В 2018 году миллиардеру не была продлена британская виза, после чего стало известно, что он получил гражданство Израиля. В 2022 году Лондон ввел против него персональные санкции.

Незадолго до этого музей израильский Холокоста Яд Вашем, главный раввин ашкенази Израиля и несколько представителей крупных израильских общественных организаций обратились к послу США в стране с просьбой не вводить против миллиардера американские санкции, - сообщила газета Times of Israel со ссылкой на местный «12 канал».