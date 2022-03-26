В Праге прошла акция «Россияне против войны с Украиной»

Несколько тысяч человек собрались в центре Праги на акцию «Россияне против войны с Украиной». Люди держали плакаты «Нет войне», «Россияне против Путина», «Путин – это война» и другие на русском, чешском и английском языках.

Участники бело-сине-белыми флагами, символизирующими российский антивоенный протест, прошли маршем по центру города – от площади Мира через Вацлавскую площадь до Старой площади. Там состоялся митинг. Выступавшие со сцены призывали прекратить остановить боевые действия на территории Украины. Участники митинга скандировали «Путина в Гаагу» и другие антивоенные лозунги.

Российское вооружённое вторжение в соседнюю страну началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Вскоре после этого в России и других странах мира стали проходить антивоенные протесты.

В России, согласно новому законодательству, за акции против войны грозит уголовное преследование.

Президент Украины неоднократно заявлял, что ценит усилия тех, кто выходит на протесты. Владимир Зеленский также призывал противников войны устраивать акции в городах по всему миру.