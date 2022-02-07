В правительстве РФ начали проверять готовность к жёстким санкциям

В правительстве России на прошлой неделе начались совещания, на которых обсуждается готовность российской экономики к возможному введению США и их союзниками новых санкций. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на свои источники.

Соединённые Штаты, Великобритания и страны ЕС заявляют, что введут жёсткие санкции в случае российского вооружённого вторжения в Украину. Конкретного перечня этих санкций пока нет, СМИ со ссылками на различные источники писали о том, что обсуждаются такие меры, как введение экспортных ограничений, санкции против российского суверенного долга, крупнейших банков, отключение России от банковской системы SWIFT, индивидуальные санкции против крупных предпринимателей и глав госкорпораций.

Как стало известно The Bell, на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным санкциям. Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и крупных банков. На устойчивость проверяли как предприятия реального сектора экономики, включая Почту России, "Аэрофлот" и РЖД, так и финансовые организации, утверждают источники издания.

В частности, в ходе стресс-тестов моделировали отключение России от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. "Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа", – сказал о результатах "учений" один из собеседников The Bell. Официально в аппарате правительства проведение стресс-тестов не комментировали.

Ранее сообщалось, что свои технологические учения провёл "Сбер". На них, в частности, моделировалась ситуация отключения IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft и других компаний.

Американские официальные лица, включая президента США Джо Байдена, ранее заявляли, что Запад введёт против России беспрецедентные, "невиданные" и "калечащие" санкции в случае вторжения в Украину. При этом о конкретных параметрах всё ещё продолжаются дискуссии. Среди спорных моментов, например, отключение России от SWIFT или запрет на поставку американской вычислительной и даже бытовой техники, включая смартфоны.

Россия отрицает планы вторжения в Украину, однако США в последнее время заявляют, что нападение возможно фактически в любой момент: российская вооружённая группировка у границ, как сообщается, растёт с каждым днём.