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В преддверии визита Путина в Пекин опубликована его статья о Китае
Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин написал статью "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее". Она опубликована на сайтах Кремля и китайского информационного агентства "Синьхуа", отмечает издание "Коммерсантъ".
Президент России говорит о настрое Москвы на сотрудничество с Пекином и намерении укреплять с Китаем деловые связи. Одной из стратегических задач России названо ускоренное развитие соседствующих с Китаем Сибири и Дальнего Востока. "Эти территории - ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты", - написал Путин.
Он также упоминает "близкие и совпадающие" подходы двух стран к решению как региональных, так и глобальных проблем. "Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", - подчёркивает российский президент.
Владимир Путин анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Она пройдёт в пятницу, 4 февраля, до начала церемонии открытия в Пекине зимних Олимпийских игр. Путин намерен присутствовать на этой церемонии.
Россия и Китай укрепляют связи на фоне резкого обострения их отношений с Западом. Для Москвы среди главных причин напряженности – ситуация вокруг Украины. Между Пекином и странами Запада, прежде всего США, споры связаны с торговлей, статусом Гонконга, Тайваня, морскими притязаниями КНР, а также обвинениями в серьёзных нарушениях Пекином прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском районе.
В декабре США, а также Австралия, Канада и Великобритания сообщили, что не направят своих официальных представителей на Олимпиаду в Пекин, связав бойкот с протестом против нарушений прав уйгуров. Китай в ответ заявил, что подобный шаг противоречит духу Олимпийских игр, и назвал решение попыткой вмешаться в проведение состязаний "из идеологических предубеждений, основанных на слухах и лжи".
Другие новости дня
США больше не называют «неизбежной» эскалацию вокруг Украины
Белый дом перестал использовать слово «неизбежный» для оценки возможных планов России по вторжению на территорию Украины. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время она отметила, что в Вашингтоне "до сих пор не знают", принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Поэтому США считают, что это может произойти "в любое время", подчеркнула Псаки.
Ранее об этом же говорил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода госсекретарь США Энтони Блинкен. Соединенные Штаты по-прежнему не знают, чего в конечном итоге пытается добиться Кремль, концентрируя войска у границ Украины, заявил Блинкен. Единственный человек, который может ответить на этот вопрос – "это президент Путин", отметил он. При этом глава Госдепартамента США подчеркнул, что Россию ждут "серьезные последствия", если она изберет "дорогу агрессии".
По оценкам стран Запада, у границ с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что дипломатические усилия, предпринятые союзниками Киева, помогают предотвратить вторжение, однако "худший сценарий всё ещё не исключён". При этом, по словам Кулебы, Украина по-прежнему не наблюдает такой концентрации российских сил, которая свидетельствовала бы о близком вторжении.
Власти Украины, указывая на то, что конфликт с Россией продолжается уже с 2014 года, называют заявления о неминуемом вторжении преувеличением. Президент Украины Владимир Зеленский даже призвал западные СМИ не сеять панику в стране.
Москва отрицает планы вторжения. В Кремле заявляют, что перемещения российских войск в пределах России – её внутреннее дело.
Грузия просит ЕС отказаться от термина «Южная Осетия»
Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе обратился к ЕС с просьбой не использовать термин «Южная Осетия». Об этом он заявил на заседании комитета, на котором присутствовал постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер.
По словам Самхарадзе, Южная Осетия – термин времен Сталина, который не признается Конституцией Грузии. Депутат считает, что необходимо использовать название «Цхинвальский регион».
«Это – сталинский термин, созданный в 1922 году. Неприятно, когда Евросоюз или любое государство-партнер Грузии использует название времен Сталина», – сказал он.
С Самхарадзе согласилась и член оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Теона Акубардия.
Свен Миксер, в свою очередь, заявил, что замечание депутатов парламента Грузии «важно и должно быть принято во внимание».
Байден и Макрон обсудили ответ России из-за ситуации вокруг Украины
Президент Франции не исключил, что в ближайшее время посетит Москву
Президенты США и Франции - Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в среду договорились согласовывать свои действия в ответ на действия России, которая продолжает наращивать военную мощь у границ с Украиной.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, лидеры двух стран подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили координацию как в области дипломатии, так и по введению быстрых и серьёзных экономических санкций в случае вторжения России на территорию Украины.
Байден и Макрон также договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС при решении этих вопросов.
Вчера же перед разговором с Байденом Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. После беседы французский президент заявил, что в ходе разговора обсуждался прогресс, достигнутый на переговорах о ситуации в Украине в рамках "нормандского формата". Макрон добавил, что и он и Владимир Путин хотят продолжить диалог с целью выполнения Минских соглашений.
Французский президент также заявил, что он вновь созвонится с Путиным в четверг. В зависимости от "прогресса в переговорах" Макрон не исключил, что в ближайшее время он посетит Москву.
Жителя Гальского района задержали за разбои, совершенные в 2009-2010 гг.
В Абхазии задержан разыскиваемый по подозрению в совершении особо тяжких преступлений житель села Дихазурга (Абаакыт) Гальского района Гогита Гулуа.
Как сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия, Гулуа подозревается в совершении серии разбойных нападений, имевших место в период с 13 декабря 2009 года по 29 декабря 2010 года.
«В ходе предварительного следствия установлено, что 13 декабря 2009 года, примерно в 19 часов, в селе Шашиквара Галского района Гулуа Гогита Вальтерович совместно и по предварительному сговору с Бицадзе Т. Н., Дзандзава Д. В, Дзандзава А. С. и Читая О. Г. совершили разбойное нападение на жителя данного села, в результате чего из дома потерпевшего были похищены денежные средства, бытовая техника, личные вещи и 300 килограмм ореха - нападавшие скрылись на принадлежащем хозяину домовладения автомобиле «Газель».
В тот же день данная преступная группа совершила аналогичное преступление в отношении второго потерпевшего, так же жительницы села Шашиквара, из дома которой были похищены личные вещи, ювелирные изделия, бытовая и хозяйственная техника, а также денежные средства и 200 килограмм ореха. Похищенное преступники погрузили в ранее угнанный автомобиль и покинули место преступления.
14 января уже 2010 года примерно в половине десятого ночи вооруженная группа лиц в составе Гулуа Г. В., Дзиндзава Д. В., Бицадзе Т. Н., Дзиндзава А. С., Антия М. М. и Читая О. Г. совершили разбойное нападение на семью очередных потерпевших, завладев денежными средствами и ювелирными изделиями.
А 29 декабря того же года вышеназванные лица, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, под угрозой применения насилия похитили денежные средства, 150 килограмм ореха, хозяйственную, строительную и бытовую технику, личные вещи – вплоть до носимой нижней одежды, мобильные телефоны, автозапчасти и автомобиль ВАЗ-2106 из дома потерпевших в селе Реп Галского района», – сказано в заявлении.
По информации ведомства, фигуранты данных преступлений в разный период времени были привлечены к уголовной ответственности.
«Последний же, Гогита Гулуа, скрывался от следствия и суда вплоть до 21 января текущего года, когда в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками УУР МВД совместно с оперативным составом ОВД по Галскому району в одном из частных домовладений города Гал», – заявили в МВД.
По информации ведомства, Гогите Гулуа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводит прокуратура Гальского района.
В Грузии от коронавируса скончались еще 42 пациента
В Грузии за сутки выявили 23 664 новых случая коронавируса (днем ранее был установлен антирекорд – 26 320 случаев).
Накануне провели 77 584 теста: PCR-тестов – 29 612, экспресс–тестов на антиген – 47 972. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 30,05%, за последние 14 дней составляет 24,27%, за неделю – 27,36%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 15 102. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 42 пациента.
Выздоровели еще 8326 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 250 108, выздоровевших – 1 038 391.
В настоящее время в Грузии 196 589 активных случаев инфицирования, в клиниках – 5723 пациента, 1139 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5411 человек, всего использовано вакцин – 2 736 590.
Госдепартамент: El País опубликовала подлинный ответ США на требования РФ
Госдепартамент и министерство обороны США подтвердили, что испанское издание El País в среду действительно опубликовало копии подлинных ответов США и НАТО на российские требования так называемых гарантий безопасности.
Как именно документы, которые американская сторона просила Москву не публиковать, попали в испанскую прессу - не сообщается.
Документы были переданы российской стороне на прошлой неделе. Официального ответа Москвы пока не последовало, хотя президент России Владимир Путин, выступая во вторник, дал понять, что не удовлетворён ответами США и их союзников.
Россия в декабре предложила США и НАТО заключить два договора, назвав их юридически обязывающими гарантиями безопасности. В частности Москва потребовала от стран Запада отказаться от приёма Украины и Грузии в НАТО, свернуть с ними военное сотрудничество, а также демонтировать военную инфраструктуру НАТО в странах Центральной и Восточной Европы. Требования были выдвинуты на фоне увеличения российской вооружённой группировки у границ с Украиной.
- В ответе НАТО на эти требования говорится, что союз не угрожает России. При этом он подтверждает приверженность принципу "открытых дверей", в том числе и для Украины. Россия, по мнению НАТО, нарушила принципы и обязательства, которые она взяла на себя, аннексировав Крым и нарушив ряд других договорённостей. В НАТО предложили вести с Россией переговоры по вопросам, связанным со снижением рисков, прозрачностью и контролем над вооружениями. При этом союзники заявили, что России следует вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы (российские власти утверждают, что в Украине и Грузии нет войск РФ, а в Молдове они размещены как миротворцы).
- В ответе Соединённых Штатов говорится, что Вашингтон готов обсудить с Москвой взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины наземных ракетных пусковых установок и вооружённых сил на постоянной основе. Также США готовы обсудить с союзниками возможность предоставить России право проверок неразмещения ракет "Томагавк" на пусковых установках в Польше и Румынии - в обмен на предоставление Россией гарантий подобных проверок на двух российских пусковых установках. Также США готовы обсуждать дальнейшие сокращения ядерного арсенала, меры по повышению доверия при проведении учений в Европе, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности.
В Москве ранее заявляли, что изучают предложения США и НАТО. Официальные российские лица заявляли, что готовы к диалогу по предложенным вопросам, но при этом называли их второстепенными в сравнении с требованием Москвы отказаться от расширения НАТО.
Кадыров встретился с Путиным на фоне своих резких заявлений и угроз
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели встречу в Москве. Первой об этом сообщила пресс-служба главы Чечни. Новость появилась на её официальном сайте сразу после наступления четверга, в начале первого часа ночи. При этом в какое именно время прошла встреча, которая названа "рабочей", и кем она была инициирована - не уточняется. На сайте президента России о разговоре Путина с Кадыровым ни в среду вечером, ни в ночь на четверг не сообщалось.
Сообщение проиллюстрировано фотографией 2017 года, которое было опубликовано на сайте Кремля. При этом в тексте сообщения вместо точного указания места встречи лишь говорится, что она состоялась в Москве.
Согласно пресс-службе главы Чечни, на встрече руководитель республики доложил об улучшении "социально-экономической ситуации" в регионе, "реализации нацпроектов", "санитарных мерах, предпринимаемых в условиях пандемии коронавируса", "положительной динамике демографических показателей" и "снижении безработицы".
В сообщении ни слова не сказано о том, затрагивалась ли во время беседы тема последних резких высказываний и угроз со стороны Кадырова и его подчинённых, после которых ряд депутатов Госдумы, СМИ и общественных организаций потребовали от Генпрокуратуры и Следственного комитета проверить заявления чеченского руководства на предмет нарушения российского законодательства.
Ранее Рамзан Кадыров, его ближайший соратник, депутат Госдумы Адам Делимханов, и ещё несколько человек из руководства Чечни публично пригрозили физической расправой семье чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, мать которого две недели назад была насильно вывезена в Грозный из Нижнего Новгорода, а затем арестована и помещена в СИЗО. По мнению чеченских властей, её сын стоит за критикующим Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT. Адам Делимханов пообещал найти всех Янгулбаевых, которые находятся за пределами республики, и отрезать им головы.
В среду в Грозном прошёл многотысячный митинг против семьи Янгулбаевых. Пришедшие на него принесли с собой типовые плакаты с перечёркнутыми фотографиями членов семьи, которые затем демонстративно били палками, топтали и жгли в костре. Отмечается, что несмотря на действующие жёсткие антикоронавирусные ограничения, митингующие были без масок. Полиция не вмешивалась в ход мероприятия.
В последнее время Рамзан Кадыров почти ежедневно делает резкие заявления, вызывающие общественный резонанс. Кроме угроз найти и уничтожить семью Абубакара Янгулбаева, он назвал "пособниками террористов" члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, а также заявил, что если бы был на месте Путина, то "давно забрал Украину, направил бы туда войска и навёл бы там порядок".
Доля положительных тестов на коронавирус в Абхазии составила 76%
Тестирование на коронавирусную инфекцию за сутки проведено у 947 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 721 из них. Доля положительных тестов составила 76%.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик ранее рассказала, что в республиканской санитарно-бактериологической лаборатории биопробы будут приниматься лишь у лиц старше 60 лет, у которых имеются проявления острых респираторных вирусных инфекций, беременных женщин, а также лиц, которые температурят более двух суток к моменту забора.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 61 пациент, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 15 пациентов.
- В психиатрической больнице скончался пациент 1992 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 104 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37 488 человек.
Компании «Телмико» и «Теласи» проверят на завышение счетов
В энергораспределительных компаниях «Телмико» и «Теласи» пройдут проверки из-за обращения граждан, которые жалуются на завышенные счета. Проверку проведет специальная рабочая группа Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC), сообщил на брифинге член комиссии Георгий Пангани.
В четверг состоится заседание комиссии, на котором этот вопрос рассмотрят в ускоренном порядке, а со следующей недели начнется процесс проверки непосредственно в компаниях, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Речь идет о декабрьских и январских начислениях, где граждане заявляют о своей позиции, что они получили повышенные коммунальные платежи», - сказал Пангани.
По его словам, в компанию поступило более 100 заявлений от потребителей, и для изучения вопроса было решено прибегнуть к камеральной проверке непосредственно в компаниях. «Насколько нам известно, ни о каких серьезных нарушениях речь не идет, это информация, которую мы получили от компаний», - отметил Пангани.
Как сообщили представители компаний Национальной комиссии, в полученных квитанциях у 0,1% абонентов цифры не соответствовали показаниям счетчиков. После обращения абонентов в компанию 700 семьям неточности были справлены.
Тариф на электроэнергию был повышен с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час. Прошлой зимой это было не так заметно из-за субсидий, которое государство выделило для потребителей. На этот раз власти решили помочь только официально оформленным социально незащищенным гражданам Трехзначные счета за электроэнергию, полученные в декабре и январе многими абонентами, вызвали подозрения у их части по поводу точности показаний.
Джонсон призвал Путина не совершать «трагическую ошибку»
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вечером в среду заявил о неготовности НАТО «адекватно реагировать» на «российские озабоченности», а также о «хроническом саботаже Киевом Минских соглашений».
Такие формулировки содержатся в сообщении Кремля о разговоре. Утверждается, что был проведен «достаточно подробный обмен мнениями» как по вопросу об Украине, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности.
Представитель британского премьера заявил, что Джонсон выразил глубокую обеспокоенность в связи с российским «враждебным поведением» на границе с Украиной, высказался в поддержку территориальной целостности Украины и заявил, что любое российское вторжение на украинскую территорию будет «трагической ошибкой». Он также сказал, что Украина имеет право стремиться к членству в НАТО. Как говорится в сообщении, оба лидера согласились с тем, что эскалация ситуации - ни в чьих интересах.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин готов говорить даже с теми, «кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет четкого понимания о происходящем в нашей стране». Это высказывание заметила британская пресса, посчитав, что оно направлено против Джонсона.
Великобритания занимает жесткую позицию по отношению к России в связи с последними событиями вокруг Украины, которой, как опасаются на Западе, грозит масштабное российское вторжение. Накануне британский премьер посетил Киев, где вновь предупредил Москву о том, что возможное вторжение может обойтись ей дорого. Он также записал видео в поддержку Украины. Британия в последние недели начала поставки вооружения в Украину.
Накануне после встречи в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин впервые более чем за месяц прокомментировал переговоры с США и их союзниками о «гарантиях безопасности». Он посетовал, что союз НАТО не хочет отказаться от своей политики «открытых дверей» и высказал опасения, что в случае принятия Украины в НАТО может начаться война между Россией и Североатлантическим союзом из-за Крыма.
США и страны НАТО отвергли такие требования России, как отказ от принятия в Североатлантический союз Украины и демонтаж инфраструктуры НАТО в странах, недавно вступивших в союз. В то же время, они готовы к переговорам по вопросу о контроле над вооружениями и по ряду других вопросов. В Москве пока не дали официального ответа на эти предложения.
На спутниковых снимках лагерей военных РФ - палатки и «Искандеры»
Группировка российских войск у границ с Украиной, в том числе в Беларуси, продолжает укрепляться. Это, как утверждает американская корпорация Maxar, следует из сделанных ею в последнюю декаду января спутниковых снимков, на которых запечатлены места сосредоточения российских военных.
Как говорится в сообщении компании, которое цитируют, в частности, CNN и Reuters, снимки свидетельствуют о повышении уровня боеготовности по сравнению с предыдущей серией снимков, опубликованной 19 января.
В частности, в местах расположения войск в западных регионах России, в аннексированном Крыму и в Беларуси на снимках видны армейские палатки, что означает, что в полевые лагеря прибывает не только военная техника, но и личный состав. Также отмечается увеличение российской группировки в Беларуси. На снимках, в частности, видны российские ракетные комплексы «Искандер».
В Беларуси с 10 до 20 февраля должны пройти масштабные российско-белорусские учения «Союзная решимость». Минобороны России подтвердило отправку туда российских военных и техники, в том числе с Дальнего Востока.
Украина и страны Запада, однако, опасаются, что с территории Беларуси российские военные могут атаковать Украину – в том случае, если российское руководство примет решение о вооруженном вторжении в эту страну.
Аналитики из группы Conflict Intelligence Team в среду отметили, что в последние дни в разных регионах России на автомобильных и железных дорогах заметили технику войск национальной гвардии, входящих в состав Росгвардии. В частности, видео с ней были сняты в Архангельской области и Карелии – далеко от границ с Украиной, - но также и в Липецкой и Тульской областях. «Пока что мы не наблюдали размещения росгвардейцев в лагерях или населенных пунктах у границ Украины. Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна», – отмечает CIT, подчеркивая, что в случае масштабного вторжения в Украину Росгвардия может использоваться для контроля занятых населенных пунктов и линий снабжения.
- По оценкам стран Запада, у границ с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что дипломатические усилия, предпринятые союзниками Киева, помогают предотвратить вторжение, однако «худший сценарий все еще не исключен». При этом, по словам Кулебы, Украина по-прежнему не наблюдает такой концентрации российских сил, которая свидетельствовала бы о близком вторжении.
В Цхинвали вновь заявили об экспериментах над людьми в тбилисской лаборатории Лугара
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили о формирующихся со стороны Грузии угрозах санитарно-эпидемиологического и экономического характера. Как утверждается, во всех районах Южной Осетии фиксируются случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС). В то же время в Цхинвали утверждают, что в соседнем Сачхерском муниципалитете имеет место падеж домашних животных от бруцеллеза и АЧС, пишет SOVA.
Официальная информация о фактах заболеваний домашнего скота со стороны Тбилиси якобы замалчивается. В Цхинвали это обстоятельство связывают с деятельностью т.н. «центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара» в Грузии, «который продолжает проводить работы с особо опасными инфекционными болезнями, возбудители которых могут использоваться тбилисским режимом против Южной Осетии в биотеррористических целях», - говорится в сообщении югоосетинского ведомства.
В КГБ продолжают настаивать, что ранее на базе биолаборатории проводились эксперименты над людьми с возбудителями особо опасных вирусов, а также коронавирусов.
«С 2017 года в Грузии работает американская компания «Eco Health Alliance», являющаяся подрядчиком Пентагона и занимающаяся исследованием летучих мышей в рамках программы Минобороны США (первоначальная стоимость – 6,5 млн. долларов США), которая поддерживает контакты с Уханьской лабораторией. «Центр общественного здравоохранения им. Р.Лугара» планирует продолжить работу в рамках т.н. Проекта №1447, предполагающего дальнейшее исследование по лечению гепатита С. Цель указанного проекта – модификация вируса до более резистентной существующим препаратам формы. Ранее от последствий подобного лечения в Грузии скончались 249 пациентов. При этом испытуемым периодически целенаправленно вводились просроченные препараты и отслеживалась реакция организма», - говорится в тексте.
Как утверждают в Цхинвали, в ближайшее время в рамках новой секретной исследовательской программы в Грузии (стоимостью порядка 170 млн долларов) планируется возвести дополнительную биолабораторию «BSL-2». «В новых корпусах будут работать исключительно военные медики из США – офицеры Армейского научно-исследовательского института им. У. Рида», - утверждают в КГБ.
В югоосетинском ведомстве при этом добавляют, что, «поскольку Грузия находится под прямым управлением со стороны Запада», то официальный Тбилиси не влияет на принятие решений по вопросам размещения и функционирования на своей территории сети американских биолабораторий.
Абхазский Центризбирком зарегистрировал еще 4 инициативные группы
Сегодня, 2 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала четыре инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Астамур Тарба - по избирательному округу №29
- Алхас Барциц - по избирательному округу №13
- Сурия Чамагуа - по избирательному округу №35
- Давид Пилия - по избирательному округу № 9.
По данным информагентства «Апсныпресс», всего с 21 января по 2 февраля зарегистрировано 110 инициативных групп и пять политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по сухумскому избирательному округу №7 - девять. Среди выдвигаемых кандидатур – 17 депутатов действующего парламента шестого созыва (2017-2022).
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
В Польшу и Румынию перебросят 3 тысячи американских военных
В страны центральной и юго-восточной Европы в ближайшее время будут отправлены 3 тысячи американских военных - для укрепления безопасности стран НАТО в связи с угрозой российского вооруженного вторжения в Украину. Об этом сообщил CNN, сославшись на представителей администрации Джо Байдена.
Впоследствии сообщение подтвердил официальный представитель Пентагона. По заявлению Минобороны США, президент Байден отдал приказ об отправке в Европу 2-х тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов. Они будут отправлены в Польшу.
Еще тысяча американских военных будет отправлена в Румынию, однако не из самих США, а из Германии.
Ранее США привели 8500 военнослужащих в состояние полной готовности к отправке в Европу.
Байден на прошлой неделе заявил, что американские военные будут направлены в Европу «в ближайшее время», добавив, что речь идет о небольшом числе военнослужащих.
Сообщалось также, что Британия в ближайшее время направит в Польшу и Эстонию дополнительный контингент.
США и их союзники неоднократно заявляли, что любые агрессивные действия России по отношению к Украине приведут к росту числа военнослужащих НАТО, размещенных на так называемом восточном фланге Североатлантического союза. Отправка войск в саму Украину не планируется. Представитель Пентагона в среду еще раз подтвердил, что американские военные «не будут сражаться» на территории Украины.
Пашинян вышел из самоизоляции и принял главу МВД Грузии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который на прошлой неделе во второй раз заразился коронавирусом, вышел из самоизоляции и уже вернулся на свое рабочее место.
Сегодня Пашинян принял главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
Собеседники обменялись мнениями о реализуемых в Армении и Грузии реформах, поделились информацией о результатах создания в обеих странах патрульной службы.
Гомелаури на встрече передал Пашиняну теплый привет от премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Германский регулятор запретил вещание немецкоязычной версии канала RT
Комиссия по регистрации и надзору германского медиарегулятора MABB запретила вещание немецкоязычной версии российского государственного телеканала RT DE в ФРГ из-за отсутствия лицензии. Решение вынесено первого февраля, говорится в сообщении организации.
Запрет распространяется на вещание через спутник, интернет и мобильные приложения и в умных телевизорах. В решении говорится, что европейское законодательство не даёт каналу возможности ссылаться на какие либо другие разрешения на работу. В документе утверждается, что RT даже не обращались за разрешением на вещание.
В телеграм-канале телеканала говорится, что решение регулятора будет обжаловано в суде. При этом отмечается, что вещание немецкоязычной версии канала продолжится из студии в Москве. Планируется ли распространять вещание на Германию вопреки запрету — не уточняется.
Круглосуточное вещание немецкогоязычного RT началось 16 декабря по лицензии, выданной в Сербии. На канале тогда заявили, что имеют на это право по европейским законам. Ранее RT пытался получить лицензию в Люксембурге, но заявка была отклонена. Власти герцогства решили, что если большинство сотрудников канала работают из Германии, они должны находиться в немецкой юрисдикции.
В ФРГ лицензия не может быть выдана из-за запрета на лицензирование иностранных государственных каналов. MABB запретил вещание через спутник уже в декабре. Представитель российского МИД Мария Захарова тогда заявила, что Москва планирует ответить на запрет на вещание.
Официально планируемые меры не раскрывались. В январе газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на один анонимный источник, что в ответ на ограничения против RT в России может быть отнята лицензия на вещание на каналы DW Deutsch и DW-TV (известные ранее как "Немецкая волна"). Кроме того, рассматривается запрет на рекламу немецких компаний в российских СМИ, утверждала газета.
Вопрос о запрете на вещание обсуждался главой МИД России Сергеем Лавровым с главой немецкого МИД Анналеной Бербок. Она заявила, что немецкие власти не имеют отношения к решению регулятора, а запрет на вещание обусловлен законодательством.
Россия рассматривает возможность регулирования метавселенных
Российские власти рассматривают возможность регулирования игровых метавселенных – виртуальных многопользовательских пространств. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на отчёт Роскомнадзора.
Авторы документа исследовали потенциальные риски. По мнению исследователей, проблемой могут стать виртуальные аватары, так как их идентификация делает уязвимыми личные данные. Кроме того, использование расширенной реальности для ощущения тактильных импульсов переосмысливает киберсекс, говорится в отчёте. Роскомнадзор увидел угрозу в возможностях киберсекса с несовершеннолетними и формировании различных девиаций.
Составители отчёта также указывают на то, что метавселенные способствуют появлению виртуальной политической реальности, новых форм агитации и протестов.
Роскомнадзор заявил "Коммерсанту" о необходимости развития механизмов саморегулирования процессов, происходящих в метавселенной. Источники газеты связывают заявления о регулировании с заявлениями президента России. Осенью 2021 года Владимир Путин сказал, что защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство.
О необходимости регулирования инструментов метавселенных заявляли также Китай и Евросоюз.
Первой о работе над созданием метавселенной летом прошлого года сообщила корпорация Facebook, в октябре сменившая название на Meta Platforms.
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На митинг против Янгулбаевых в Грозном собрали бюджетников и студентов
В центре Грозного прошел митинг, призванный показать единство чеченцев против семьи Янгулбаевых. По мнению чеченских властей, она стоит за критикующим правительство Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT.
Российские СМИ, в том числе чеченские ресурсы, назвали митинг «несанкционированным».
Как пишет сайт Кавказ.Реалии, перед собравшимися выступили спикер парламента Чечни Магомед Даудов, муфтий Салах Межиев, другие официальные лица из ближайшего окружения Рамзана Кадырова, семья главы Чечни.
Судя по опубликованным с места митинга кадрам, на площади собрались несколько тысяч людей. По данным ЧГТРК «Грозный», их более 400 тысяч. Они держат заранее заготовленные типовые плакаты с перечеркнутыми фото семьи Янгулбаевых, их демонстративно ломают, бьют палками и топчут ногами. Тут же находится импровизированный костер, в котором жгут фото отца и сыновей Янглубаевых.
Несмотря на действующие в республике жесткие противоэпидемиологические ограничения в связи с коронавирусом, массовое мероприятие прошло без вмешательства полиции, а его участники стоят без масок на лицах.
«Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям великого Шейха, авлия Кунта-Хаджи Кишиева (да будет возвышена его святость) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию», - говорится в новости государственного чеченского телеканала.
Также собравшиеся требуют от президента России Владимира Путина привлечь к уголовной ответственности журналиста «Новой газеты» Елену Милашину, руководителя правозащитной организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина и прекратить деятельность в России «Новой газеты», телеканала «Дождь» (признан в России выполняющим функции иностранного агента) и самого «Комитета против пыток».
Накануне митинга телеграм-канал 1ADAT опубликовал скрины переписок из чатов в мессенджерах, где студентов мужского пола обязывают явиться на митинг. От них также требуют надеть головные уборы. Примеры такой же переписки приведены и по бюджетным организациям Грозного.
«Власти Чечни сами раскручивают эту историю, не понимая, что говорят и делают. Знакомые из Чечни, с того же митинга, присылают фотографии и говорят – нас сюда пригнали, не верь им. Это демонстрация испуга власти Чечни. Кадыров чувствует, что теряет поддержку Кремля. Он хочет показать Кремлю массовую поддержку чеченцами, но Кремль пока дистанцировался от этой истории просто наблюдает. Митинг выглядит максимально искусственно и, скорее, еще сильнее озлобляет жителей Чечни», - рассказал Кавказ.Реалии правозащитник Абубакар Янгулбаев.
- 20 января сотрудники МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно, не дав даже одеться, вывезли мать правозащитника Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный.
- Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского. Затем появилась информация о возбуждении на нее дела по обвинению в применении насилия к полицейскому – якобы немолодая женщина с сахарным диабетом после суток дороги без медикаментов набросилась на составлявшего на нее протокол участкового.
- Чеченские силовики считают братьев Янгулбаевых причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Средний из них, Ибрагим, был заочно арестован в рамках уголовного дела, возбужденного против него за публикации в этом канале.
- Власти Чечни организовали «флешмоб», в рамках которого жители разных районов республики записали и выложили в соцсети видеообращения с призывами к семье Янгулбаевых «не порочить честь всего народа». Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал «отрезать головы» Янгулбаевым, а также тем, кто переведет его обращение на русский язык.
В Южной Осетии выявили 157 новых случаев коронавируса
Югосетпотребнадзор за минувшие сутки протестировал на коронавирус 336 жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия и выявил 157 новых случаев заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1766 человек, 90 сняты за сутки с учета медиков», – сказала Кочиева.
В «красную зону» инфекционной больницы цхинвальского медцентра госпитализированы за минувшие сутки семь человек (днем ранее – 11). Об этом сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
«Проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 54 человека, трое выписаны из больницы, еще двое находятся в реанимации. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечение, растет, за сутки на учет медиков поставлены 353 жителя, сняты с учета 35 человек, проходят лечение 1039 человек», – уточнила Туаева.
В Южной Осетии число выявленных за время пандемии случаев коронавируса составляет 12 561, выздоровели 10 795, скончались 204.
Россия запретила въезд заместителю министра внутренних дел Черногории
Россия запретила въезд заместителю министра внутренних дел Черногории македонцу Зорану Миляничу, сообщается на сайте министерства иностранных дел. Это стало ответом на предоставление Черногорией политического убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.
Исмаилов получил убежище в Черногории в октябре, решение приняло МВД страны. В России ему заочно предъявлены обвинения в убийствах. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорён его брат Рафик. Защита бизнесмена утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.
В сообщении МИД говорится, что запрет на въезд для заместителя министра стал ответом на "недружественный шаг" – предоставления убежища гражданину, разыскиваемому за совершение особо тяжких преступлений. Черногорские власти ситуацию пока что не комментировали.
«Эхо Москвы» попросило Путина отреагировать на угрозы Кадырова журналистам
Редакция "Эха Москвы" призвала президента России Владимира Путина отреагировать на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан СМИ-"иноагентом").
В обращении, которое опубликовал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, журналисты "Эха Москвы" заявляют о своей солидарности с коллегами и обращают внимание правоохранительных органов России на нарушающие законы заявления высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД.
Редакция "Эха Москвы" просит президента России как гаранта Конституции вмешаться в эту ситуацию, говорится в заявлении.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что претензии к Кадырову – не тема Кремля. Их, по его словам, должна рассматривать полиция.
23 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина "пособниками террористов" и призвал правоохранительные органы задержать их. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", – написал Кадыров.
"Новая газета"обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.
1 февраля Кадыров призвал возбудить дело против телеканала "Дождь" и "Новой газеты", также назвав их "террористами" и "пособниками террористов".
Эти заявления Кадырова последовали после задержания в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой – матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева.
20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. В Грозном против неё возбудили уголовное дело о нападении на полицейского.
Сам судья и его дочь после угроз главы Чечни, который заявил, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей" уехали из России. За границей также находятся сыновья судьи. В отношении одного из них, Ибрагима Янгулбаева, в Чечне возбудили дело о публичных призывах к терроризму, он заочно арестован.
Накануне Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России. Он называет Янгулбаевых "отморозками" и террористами и заявляет, что "прикрывать их – значит содействовать террористам".
Депутат Госдумы Адам Делимханов, в свою очередь, пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Делимханов также пригрозил убийством тем, кто переведет его заявление с чеченского языка на русский. В Госдуме считают, что угрозы депутата Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверить Генеральная прокуратура.
В Кремле заявили, что оценку словам Делимханова должна дать фракция "Единой России" в Госдуме и комиссия по этике. "Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы", – заявил пресс-секретарь Путина.
Вупи Голдберг отстранили от эфира на ABC за высказывание о Холокосте
Американскую актрису и телеведущую Вупи Голдберг на две недели отстранили от эфира на телеканале ABC за высказывание о Холокосте.
31 января в эфире ток-шоу Голдберг сказала, что "Холокост – это не про расу и не про расизм". В ответ на возражения, телеведущая отметила, что геноцид евреев связан с бесчеловечным отношением одной группы людей по отношению к другой, но обе эти группы были белыми.
После резкой критики Голдберг извинилась за свои высказывания и напомнила, что всегда поддерживала евреев и никогда не изменит своего отношения к ним.
Руководство ABC заявило, что высказывания актрисы не соответствуют ценностям телеканала. "Голдберг стоит задуматься о воздействии её собственных слов, поскольку "слова имеют значение", – говорится в сообщении ABC.
Российский сенатор Джабаров уверен, что в Южной Осетии и Абхазии нет войск РФ
Южная Осетия и Абхазия – это независимые государства, где нет российских войск, но проживают граждане РФ. По информации РИА Новости, об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По его словам, ответ США и НАТО по инициативам российской стороны в сфере безопасности не может устраивать Россию.
«Он поражает своей наглостью и безответственностью», – говорит Владимир Джабаров.
Говоря о требовании вывести войска с территории Крыма, сенатор отметил, что полуостров – «это российская территория».
«Давайте предложим США вывести войска из Техаса, который они захватили у Мексики», – добавил он.
- С 2009 года в Абхазии дислоцируется 7-я объединённая военная база российских Вооружённых сил, в Южной Осетии – 4-я российская военная база. Численность каждого контингента – около 4000 человек.
- Именно Совет Федерации в 2011 году ратифицировал соглашения о российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. Документы предусматривают пребывание баз на 49 лет и автоматическое продление этого срока на 15-летние периоды.
В Тбилиси прошла акция в поддержку Украины
В центре Тбилиси прошла акция в поддержку Украины. Организаторы – партии «Дроа!» и «Лело». Желающие могли написать свои пожелания или просто расписаться на флагах Грузии и Украины, которые впоследствии будут переданы в Верховную Раду.
Аналогичные акции солидарности прошли и в других городах Грузии: Батуми, Зугдиди, Поти, Самтредиа и Телави, пишет СОВА.
Отметим, что 1 февраля парламент Грузии принял подготовленную правящей партией резолюцию в поддержку Украины. Но в тексте документа Россия не упомянута. Большая часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая «Единое национальное движение», резолюцию не поддержали.
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