В преддверии визита Путина в Пекин опубликована его статья о Китае

Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин написал статью "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее". Она опубликована на сайтах Кремля и китайского информационного агентства "Синьхуа", отмечает издание "Коммерсантъ".

Президент России говорит о настрое Москвы на сотрудничество с Пекином и намерении укреплять с Китаем деловые связи. Одной из стратегических задач России названо ускоренное развитие соседствующих с Китаем Сибири и Дальнего Востока. "Эти территории - ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты", - написал Путин.

Он также упоминает "близкие и совпадающие" подходы двух стран к решению как региональных, так и глобальных проблем. "Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", - подчёркивает российский президент.

Владимир Путин анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Она пройдёт в пятницу, 4 февраля, до начала церемонии открытия в Пекине зимних Олимпийских игр. Путин намерен присутствовать на этой церемонии.

Россия и Китай укрепляют связи на фоне резкого обострения их отношений с Западом. Для Москвы среди главных причин напряженности – ситуация вокруг Украины. Между Пекином и странами Запада, прежде всего США, споры связаны с торговлей, статусом Гонконга, Тайваня, морскими притязаниями КНР, а также обвинениями в серьёзных нарушениях Пекином прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском районе.

В декабре США, а также Австралия, Канада и Великобритания сообщили, что не направят своих официальных представителей на Олимпиаду в Пекин, связав бойкот с протестом против нарушений прав уйгуров. Китай в ответ заявил, что подобный шаг противоречит духу Олимпийских игр, и назвал решение попыткой вмешаться в проведение состязаний "из идеологических предубеждений, основанных на слухах и лжи".