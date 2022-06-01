В Приморье депутатов, осудивших войну, исключили из фракции КПРФ

Депутатов законодательного собрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые выступили против войны в Украине, исключили из фракции КПРФ, за действия дискредитирующие партию. Об этом "Интерфаксу" сообщил второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Ляшенко. Васюкевич и Шульга не члены КПРФ, поэтому их исключили только из фракции.

Решение было принято единогласно. Сами депутаты, выступившие против войны, на заседании не присутствовали.

Руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Анатолий Долгачев объяснил это так: "Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей".

Ещё двум приморским депутатам от КПРФ, поддержавшим коллег , но не подписавшим обращение – Наталье Кочуговой и Александру Сустову объявлен выговор.

27 мая группа депутатов Законодательного собрания Приморского края составила обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить так называемую "специальную военную операцию" и вывести войска с территории Украины. Обращение четырёх депутатов от КПРФ на заседании регионального парламента зачитал Леонид Васюкевич. Присутствовавший на заседании губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал Васюкевича «изменником» и потребовал вывести из зала его и депутата Шульгу, который поддержал коллегу по фракции. Тогда же депутаты Законодательного собрания лишили Васюкевича и Шульгу права голоса, а глава фракции КПРФ пообещал дать оценку их действиям и принять "самые жесткие меры".