В расширенный санкционный список США попали 25 сенаторов и депутатов Северного Кавказа 

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взятие украинскими военными города Лиман Донецкой области. Об освобождении города было объявлено на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил об аннексии четырех украинских областей, в том числе Донецкой.

«Вот Россия устроила фарс в Донбассе. Абсолютный фарс, который хотела подать как референдум... А сейчас там украинский флаг... Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума» - сказал Зеленский в видеообращении вечером 1 октября.

Минобороны России накануне вечером подтвердило, что российские войска покинули Лиман, как утверждается, отступив на «более выгодные позиции». Фронт теперь проходит к востоку от города, примерно по административной границе Донецкой и Луганской областей. По сообщениям российских военкоров, украинские военные продолжают попытки наступления в сторону города Кременная Луганской области.

В соцсетях опубликованы фото и видео украинских солдат в центре Лимана. На одном из видео они осматривают приемную главы так называемой «ДНР» Дениса Пушилина с портретами самого Пушилина и Владимира Путина.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал взятие Лимана существенным успехом украинских сил.

Зеленский в своем выступлении также отметил, что высокопоставленные представители России «уже начали кусать друг друга». По всей видимости, он имел в виду заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил в провале под Лиманом командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Заявление Кадырова вызвало живую полемику в российских телеграм-каналах, ряд комментаторов, в частности Игорь Стрелков (Гиркин), начали обвинять в провалах так называемой спецоперации главу Генштаба Валерия Герасимова или министра обороны Сергея Шойгу.

«Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения» - обратился Зеленский к представителям российских элит. Ранее президент Украины заявил, что Киев не будет вести переговоры с Владимиром Путиным, но готов к ним, если у России будет другой президент.

Лиман перешел под контроль российских войск в мае нынешнего года. Потеря города, который Москва теперь считает российским, «является значительной политической неудачей» России - отмечает в своем ежедневном обзоре британская военная разведка. В отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW), в свою очередь, приводится мнение, что Путин сейчас больше заинтересован в удержании оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей, чем в обороне Луганской области. По мнению аналитиков, недавние решения не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска или Лимана почти наверняка были приняты Путиным, а не военным командованием.

В документе также содержится утверждение, что российская армия в ее нынешнем состоянии не готова к применению тактического ядерного оружия, чего опасаются некоторые аналитики и политики на Западе. «Хаотичное нагромождение измученных контрактников, спешно мобилизованных резервистов, призывников и наемников, составляющее сегодня российские сухопутные войска, не сможет функционировать в ядерной среде. Таким образом, любые районы, затронутые российским тактическим ядерным оружием, будут непроходимыми для россиян, что, вероятно, предотвратит их продвижение. Это соображение является еще одним фактором, снижающим вероятность применения Россией тактического ядерного оружия», - подчеркивают аналитики.