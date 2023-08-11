В районе Карамышевской набережной в Москве взорвался дрон

В районе Карамышевской набережной в Москве взорвался беспилотник. Сначала об этом сообщили телеграм-каналы «База», Shot и Mash. Затем информцию о взрыве подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным Mash, взрыв произошёл в районе Живописного моста на проспекте Маршала Жукова. Беспилотник летел вдоль русла Москвы-реки на высоте около 150 метров. После этого очевидцы услышали звук взрыва.

«База» пишет, что дрон летел со стороны Истринского района Подмосковья. По данным Shot обломки беспилотника нашли в парке у больницы №67. Примерно в пяти километрах от места падения аппарата находится здание Главного управления Генштаба (ГРУ).

Ранее утром в пятницу стало известно о закрытии воздушного пространства над Калугой и аэропортом Внуково. По предварительным данным, причиной стала атака беспилотника. Предположительно именно этот беспилотник долетел до Карамышевской набережной и там взорвался.

Сейчас аэропорт Внуково работает в штатном режиме.

Минобороны России обвинило в атаке Украину. «Сегодня днём пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Киев сообщение об атаке беспилотника пока не комментировал.