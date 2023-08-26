В районе Житомира столкнулись два украинских самолета. Пилоты погибли

В Житомирской области во время выполнения боевого задания столкнулись два учебно-боевых самолета L-39 Воздушных сил ВСУ. Три пилота погибли.

В Воздушных силах сообщили, что среди погибших – пилот 40-й бригады тактической авиации ВСУ Андрей Пильщиков с позывным «Джус». Известность Пильщикову принесло участие в воздушной обороне Киева в феврале-марте 2022 года. Он неоднократно давал интервью украинским и западным СМИ, в которых призывал предоставить Украине современные истребители.

По данным корреспондента Украинской службы Радио Свобода, два самолета упали в огороды частных домов, приблизительное расстояние между ними – 300 метров. Среди местных жителей пострадавших нет.

Государственное бюро расследований Украины расследует обстоятельства авиакатастрофы. Отмечается, что особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов и соблюдению правил подготовки к полетам.