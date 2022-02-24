В разных концах мира проходят акции в поддержку Украины

Во многих городах мира проходят акции против военной агрессии России в отношении Украины.

Несколько тысяч человек собрались в центре Праги на Вацлавской площади с плакатами на разных языках с надписями «Свободу Украине», «Русские против войны. Нам стыдно за преступления путинского режима».

Акция в поддержку Украины прошла на Шри-Ланке в городе Мириссе. Там россияне сшили украинские флаги и вышли на берег океана с плакатами «Нет войне», «Русские не хотят войны».

В Берлине люди собрались к Брандербургских ворот, которые были подсвечены цветами украинского флага. Антивоенные акции также прошли в Австрии, Испании, Канаде, Латвии, Нидерландах, Швеции и Японии.



В Вильнюсе гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе – в знак протеста сжег свой российский паспорт перед посольством страны.

На акции в Алматы, Казахстане, задержали около десятка человек, пришедших к зданию консульства России.

Участники держали в руках флаги Украины и скандировали: «Руки прочь от Украины!», «Украина незалежна», «Нет войне!». Через 40 минут после начала акции протестующих в грубой форме задержали полицейские и поместили в приехавший автозак.