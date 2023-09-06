В результате обстрела рынка в Константиновке погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате обстрела центрального рынка в городе Константиновка в Донецкой области Украины. Удар был нанесён российскими войсками. Об этом сообщает с места событий корреспондент Украинской службы Радио Свобода.

По его словам, рынок оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Донецкая областная военная администрация сообщает о 16 погибших и семерых раненых. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – о 20 раненых. Видео с места событий размещено в соцсетях президента Украины Владимира Зеленского, сообщается, что число погибших может увеличиться.

Удар был нанесён днём 6 сентября. Утром город уже обстреливался российской армией, местные власти сообщали о ранении одного мирного жителя. В российских провоенных телеграм-каналах утверждается, что Константиновку обстреливал Южно-Сахалинский 68-й армейский корпус. Утверждалось, что уничтожен склад горюче-смазочных материалов, местные власти это не подтверждали.

По подсчётам ООН, с начала февральского вторжения в Украину в 2022 году в зоне войны погибли больше 9 тысяч мирных жителей. Офис генерального прокурора Украины сообщал о приблизительно 11 тысячах погибших.

Удары по гражданским объектам могут расцениваться как военное преступление. Москва обстрел Константиновки не комментировала, традиционно Россия отрицает причастность к смертям гражданских.