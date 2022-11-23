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В результате обстрела больницы в Украине погиб новорождённый
В результате очередных обстрелов Украины погибли трое человек, в том числе новорождённый. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Ночью российская армия "ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы" города Вольнянска Запорожской области, заявили в Офисе президента. Под обстрелами погиб мальчик двух дней от роду, его мать осталась жива.
Кроме них в результате ударов пострадали двое врачей, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Работы по разбору завалов продолжаются.
Также в Офисе президента сообщили, что российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. Ракеты попали в жилой дом и поликлинику, частично разрушена местная школа. Под обстрелами погибли двое прохожих.
Украинская армия освободила Купянск от российских войск в сентябре 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы городов, заявив, что Россия "ответит за всё зло, которое принесла в нашу страну".
Россия обстрелы пока не комментировала.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине ноября в результате боевых действий погибли 6557 мирных жителей, в том числе 408 детей. Эти данные могут быть неполными.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
- В Кремле продолжают считать Херсонскую область без Херсона и Запорожскую область без Запорожья регионами России.
Больше о событиях - в видеосюжетах Радио Свобода:
Другие новости дня
Мелия в 19-ю годовщину «Революции роз»: Саакашвили – личный узник Путина
Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия поздравил жителей страны с Днем святого Георгия (Гиоргоба) и 19-й годовщиной «Революции роз».
По словам Мелия, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который встречает годовщину революции в заключении – личный узник российского президента.
«Сегодня 23 ноября – Гиоргоба, день победы света над тьмой, день веры и укрепления этой веры и победы над злом.
Сегодня исполнилось 19 лет со дня «Революции роз» – дня, когда абсолютное большинство граждан Грузии, желая развития, изменило застой и погрязшее в коррупции государство.
Сегодня – день, когда люди, проникнутые идеей, превратили развалившуюся территорию, где царил криминал, коррупция и полная безысходность, в амбициозное государство. Мир заговорил о грузинских реформах, Миша и его команда совершили прорыв. И именно этого не смогло ему простить террористическое государство с российскими империалистическими склонностями. Поэтому в условиях «Российской мечты» Миша является личным узником Путина.
В 2002 году была тьма, даже сейчас власть пытается оставить нас на темной стороне истории, однако помните – чем длиннее ночь, тем ближе рассвет. Мы побеждали с честью и правдой, и мы победим с честью и правдой. Не существует короткого или длинного пути к победе, есть только достойный путь и достойная победа», – заявил Мелия.
- 23 ноября 2003 года, через три недели после парламентских выборов, в течение которых грузинская оппозиция протестовала против их результатов, президент Грузии Эдуард Шеварнадзе покинул свой пост. Отставке предшествовали четыре дня беспрецедентных уличных акций протеста, организованных Михаилом Саакашвили. Противостояние прошло бескровно, поэтому те события стали называть «Революцией роз» – демонстранты несли с собой цветы.
В Абхазию начаты поставки российской электроэнергии
Накануне вечером Абхазия начала получать переток электроэнергии из России. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Согласно информации, размещенной на сайте Государственной электросистемы Грузии, в Абхазию из России сейчас поступает около 250 мегаватт электроэнергии.
Ранее министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган доложила абхазскому лидеру Аслану Бжания о результатах переговоров с министерством энергетики РФ. По её словам, после согласования графика и сроков перетока специалисты выедут для проведения работ на линии «Ачгуара».
Напомним, что вопрос поставок российской электроэнергии связан именно с необходимостью завершения ремонтных работ на ЛЭП «Ачгуара». Кроме того, на критически низкой отметке находится уровень воды в водохранилище «Ингури ГЭС».
В Иерусалиме произошли взрывы на двух автобусных остановках
В Иерусалиме в среду утром с разницей в полчаса произошло два взрыва. По последним данным, пострадали не менее 15 человек.
Взрывы произошли на автобусных остановках, расположенных недалеко друг от друга. В результате первого, на выезде из города, были ранены 12 человек, из них двое – в критическом состоянии. При втором взрыве был сильно повреждён автобус, госпитализированы трое пострадавших.
Министр по вопросам безопасности Израиля охарактеризовал произошедшее как атаку. В полиции не исключили причастности к нападениям палестинских радикалов. Проводится расследование.
В преддверии визита Путина в Ереване прошла антироссийская акция
В преддверии саммита ОДКБ, который пройдет сегодня, 23 ноября в Ереване, армянская оппозиционная партия «Национально-демократический полюс» провела акцию протеста.
Участники шествия скандировали антироссийские лозунги: «враг Россия!», «враг ОДКБ!», имея в виду, что после кровавых столкновений на границе в сентябре этого года этот военный блок не оказал никакой поддержки своему члену – Армении.
Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров недружественных и даже «враждебных по отношению к Армении» стран-членов ОДКБ, в частности президента Российской Федерации Владимира Путина, должен получить достойное противодействие. В день саммита они, а также представители гражданского общества, намерены вновь провести акции протеста.
Как пишет Радио Азатутюн, это первый визит Путина в Армению после 44-дневной войны осенью 2020 года.
Грузинский патриарх поздравил российского с днем рождения
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II поздравил российского патриарха Кирилла с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится о «сложных временах» и надежде на «мир между Россией и Украиной».
«В эти сложные времена желаем Вам здоровья и всех благ Божиих. Желаем, также, чтобы Вашими и общими усилиями как можно скорее восстановились справедливость и мир между Россией и Украиной, между нашими государствами. Да хранит Господь Вас и Вашу паству!» – сказано в поздравлении.
После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл говорил, что украинцы и русские — это один народ, что конфликт спровоцировали внешние силы для ослабления России и что в Донбассе идет «подавление и истребление людей». Из-за позиции патриарха Кирилла Украинская православная церковь в конце мая провозгласила свою независимость от Русской православной церкви. В сентябре сейм Латвии поддержал инициативу президента страны Эгила Левитса о предоставлении Латвийской православной церкви независимости от Московского патриархата.
Великобритания и Канада ввели санкции против предстоятеля РПЦ. Евросоюз рассматривал возможность включения Кирилла в черный список в рамках шестого пакета санкций, однако в итоге не стал этого делать из-за позиции Венгрии, заявившей, что наложение санкций на церковного иерарха будет нарушением свободы вероисповедания.
23 июня въезд Кириллу на территорию страны запретили власти Литвы. В ноябре Кирилл заявил, что ему закрыли въезд в Евросоюз. Кто именно закрыл ему въезд в ЕС, Кирилл не пояснил.
Украина открыла уголовное дело по факту видео с российскими пленными
Украинские власти возбудили уголовное дело по факту видео с российскими солдатами, которых, предположительно, расстреляли после пленения. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил помощник генпрокурора Украины Андрей Костин. При этом ведомство квалифицировало произошедшее как «вероломство, совершенное военнослужащими РФ при сдаче в плен».
Ранее представители украинских властей, комментируя появившееся в сети видео, отмечали, что в случае провокационных действий во время сдачи в плен солдаты противника считаются нарушителями женевской конвенции, которая устанавливает правовые стандарты во время войны, и военными преступниками.
Во вторник заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал к тщательному расследованию инцидента с российскими военнопленными. «Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает», - заявил он.
18 ноября в интернете появились два видео, на которые попала, предположительно, сцена расстрела украинскими военными сдавшихся в плен российских солдат.
На первом видеоролике российские военнослужащие выходят из дома с поднятыми вверх руками и сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с желтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. На последних кадрах из дома выходит еще один человек, но с оружием в руках. Начинается стрельба, запись обрывается.
На втором видео показаны тела солдат в такой же форме, рядом с некоторыми из них видны следы крови.
Предполагается, что оба видео могли быть сняты в районе Макеевки в Луганской области Украины.
Позже Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. В министерстве также подчеркнули, что это «не единичный случай, а распространенная практика ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела военнопленных.
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что изучат видеоролики с предполагаемым расстрелом.
Во вторник в сети появилось еще одно видео, на котором, предположительно, снят расстрел военнослужащих. На кадрах лежащих на земле людей, одетых в форму, похожую на обмундирование российской армии, добивают выстрелами в голову. Где и когда было сделано видео, а также кто его автор - неизвестно.
- В июле более 50 украинских военнопленных из числа защитников Мариуполя погибли при взрыве в колонии города Еленовка Донецкой области, в которой они содержались. Власти Украины утверждают, что колония была взорвана российскими военными с целью скрыть следы пыток и убийств солдат противника. В Минобороны РФ заявили, что пленные подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду. В сообщении на сайте команды говорится, что португальский спортсмен покидает клуб немедленно и по обоюдному согласию.
«Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух сезонов на «Олд Траффорд», 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», - говорится в заявлении.
«Все в «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сосредоточены на продолжении развития команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле», - указывается в сообщении клуба.
На днях Роналду дал интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. Спортсмен сказал, что тен Хаг и он не испытывают уважения друг к другу. Кроме того, по словам Роналду, его сделали крайним за результаты команды в нынешнем сезоне. Португалец также отметил, что его вынуждали покинуть команду на фоне смены тренерского состава. Клуб официально заявил об ответных шагах после интервью Роналду.
Португальский футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года из итальянского «Ювентуса». Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. Тогда он трижды побеждал на чемпионате Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны. В составе «Манчестер Юнайтед» он также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
По информации спортивных журналистов Роналду может перейти в клуб высшей лиги США и Канады или же перебраться в Саудовскую Аравию. Там ему готовы платить большие деньги, но португалец якобы хочет остаться в Европе, чтобы играть в Лиге чемпионов. Согласно последним слухам, кандидатуру футболиста рассматривают в мадридском «Реале» и английском «Челси».
США выделят Украине 4,5 млрд долларов на бюджетную поддержку
Вашингтон выделит Украине четыре с половиной миллиарда долларов в рамках прямой бюджетной поддержки. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.
Средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут украинскому правительству защититься от войны с Россией, путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных госуслуг, включая заработную плату работникам больниц, госслужащим и учителям, а также социальную помощь пожилым и уязвимым слоям населения.
«Эти средства являются важнейшим инструментом сопротивления Украины неспровоцированному вторжению Путина», – говорится в заявлении американского Минфина.
Транш был оформлен как грант. Йеллен призвала других доноров увеличить и ускорить помощь Украине.
Администрация президента США Джо Байдена предоставила Киеву военную помощь на сумму более 20 миллиардов долларов, еще примерно 10 миллиардов было выделено на гуманитарное содействие и около 13 миллиардов - на восстановление экономики. Кроме того, Байден призвал Конгресс выделить еще 37,7 миллиарда долларов на дополнительное финансирование Украины.
В Палате представителей США законодатели-республиканцы из числа тех, кто высказывал критику по поводу оказания помощи Украине в войне с Россией, подготовили резолюцию о проверке средств, выделенных Конгрессом.
По результатам прошедших 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс демократы сохранили большинство в Сенате, но контроль над Палатой представителей теперь переходит к республиканцам. Новая расстановка сил может усложнить продвижении повестки Байдена в парламенте, в том числе на выделении помощи Украине.
В Грузии построят новую военную базу для подготовки армейского спецназа
Военную базу для Сил специальных операций Минобороны Грузии построят в местечке Мухровани, в Сагареджойском муниципалитете, менее чем в часе езды от Тбилиси.
Об этом было объявлено сегодня, 22 ноября, на торжественном построении по случаю дня Сил специальных операций - сегодня им исполнилось 23 года.
Первая группа армейского спецназа в Грузии была сформирована 22 ноября 1999 года - тогда на базе Коджорского центра начался боевой курс, который успешно прошли первые 12 будущих «коммандос», пишет агентство «Новости-Грузия».
Современный центр Сил специальных операций будет полностью соответствовать стандартам НАТО. Стоимость проекта, который планируется завершить за два года - около 70 миллионов лари (около 26 млн долларов). На территории новой базы будут построены 24 новых здания и реконструированы три старых, на территории разместятся здание штаба, казармы, столовая, лазарет, плацдарм, здания различного назначения, учебный и спортивно-тренировочный центр.
Капсулу в фундамент будущего здания заложили премьер-министр Грузии вместе с министром обороны и командующим силами спецопераций.
«Силы специальных операций являются выдающимся подразделением Сил обороны, защищающими суверенитет нашей страны, а также принимавшими достойное участие в миротворческих операциях по всему миру. Сегодня мы вместе отмечаем старт действительно масштабного проекта на базе Мухровани… Будет построен один из самых выдающихся, современных центров сил специальных операций и совершенная база, полностью соответствующая стандартам НАТО», - заявил премьер Ираклий Гарибашвили.
По его словам, все эти годы помощь в строительстве вооруженных сил оказывали «главный стратегический партнер – войска США и другие страны-членов НАТО». «Их помощь на протяжении многих лет была поистине неоценимой», - подчеркнул Гарибашвили.
«Медуза»: закрытые кремлевские опросы выявили усталость от войны
Закрытые социологические опросы, проведенные в начале ноября по заказу администрации президента России, выявили усталость россиян от войны, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю. Также, по их словам, данные фокус-групп «четко свидетельствуют о том, что россияне не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны».
«Медуза» отмечает, что результаты закрытых исследований Кремля косвенно подтверждаются результатами открытых соцопросов. Так, согласно исследованию, проведенному в начале ноября независимой социологической компанией Russian Field, только 19% опрошенных ожидают, что в ближайшем будущем их жизнь изменится к лучшему, а 57% респондентов признались, что новости о войне вызывают у них усталость. В конце июля так отвечали чуть более сорока процентов респондентов.
В октябре СМИ сообщали, что, согласно результатам закрытых кремлевских соцопросов, успешное контрнаступление украинских войск изменило отношение россиян к войне: количество граждан, выступающих за ее продолжение, сократилось. Тем не менее, их все еще оставалось большинство: 68% респондентов ответили, что боевые действия должны продолжаться, и только 22% посчитали, что войну следует остановить.
- Независимые социологи обращают внимание, что при оценке нынешних соцопросов необходимо учитывать условия цензуры, введенной в России с началом войны, и вероятную боязнь респондентов выражать свое несогласие с политикой властей.
Большинство стран, где работала карта «Мир», прекратили ее обслуживание
Шесть из девяти стран, в которых работала российская платежная система «Мир», банки отказались от ее поддержки из-за угрозы вторичных санкций со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.
Аналитики агентства считают сложившуюся ситуацию «крахом» попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции.
Собеседники Bloomberg отметили, что в Банке России были удивлены отказом так называемых дружественных стран от сотрудничества с российской финансовой системой. Сейчас, по данным агентства, Центробанк ищет другую альтернативу.
За последние несколько месяцев операции с «Миром» прекратили полностью или сократили банки в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме. Турция допускала создание новой совместной платежной системы для российских туристов, но о каких-либо конкретных шагах пока не сообщалось.
После российского вооруженного нападения на Украину многие страны ввели против Москвы жесткие санкции. Среди прочих они затронули банки. В начале марта свою работу в России прекратили основные платежные системы Visa и Mastercard.
Югоосетинский президент провел ряд кадровых изменений
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев провел ряд кадровых назначений.
Главой МЧС стал бывший министр обороны Ибрагим Гассеев. В текущем году Гассеев планировал принять участие в президентских выборах. Экс-президент Анатолий Бибилов уволил его, а ЦИК отказал Гассееву в регистрации.
Как пишет агентство «Рес», вице-премьером Южной Осетии назначен Алан Джиоев. Кроме того, Алан Гаглоев подписал указ о назначении Казбека Царикаева своим государственным советником.
Ремонт сухумского аэропорта: власти рассказали о разногласиях с инвестором
У властей самопровозглашенной республики Абхазия возникли разногласия с инвестором из России, который планирует осуществить ремонт и реконструкцию сухумского аэропорта. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел абхазский президент Аслан Бжания. Во встрече приняла участие вернувшаяся из Москвы глава Минэкономики Кристина Озган.
«По словам Озган, были разногласия между инвестором и абхазской стороной по поводу собственности объектов и этапности строительства. Президент подчеркнул, что по праву собственности позиция абхазской стороны должна быть принципиальной и категоричной: взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура должна однозначно остаться за Республикой Абхазия», – говорится в сообщении.
На совещании также обсудили тему перетока электроэнергии из России, который должен начаться на фоне спада уровня воды в «Ингури ГЭС» и ремонтных работ на линии «Ачгуара».
«По информации Озган, предварительная договоренность о перетоке получена и в течение дня будет согласован график и сроки, после чего специалисты выедут для производства работ в «Ачгуаре». О сроках проведения работ, по словам министра, информация будет после оценки объемов работ. Президент поручил ежедневно отчитываться о ходе работ и принимаемых решениях», – сказано в сообщении.
- В августе в Абхазии опубликовали фотографию, сделанную во время осмотра министром экономики России Максимом Решетниковым сухумского аэропорта. На ней обозначены «объекты РФ», среди них – искусственная взлетно-посадочная полоса, диспетчерский пункт и контрольно-пропускной пункт. К «объектам инвестора» относятся, в частности, здание аэровокзального комплекса, привокзальная площадь и заправочная станция, к «объектам Республики Абхазия» – лишь центральный распределительный пункт электричества и подъездная дорога.
- В министерстве экономики после этого заявили, что объекты инфраструктуры сухумского аэропорта останутся в государственной собственности и управлении.
- По итогам визита министра экономики России также стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
Обвиняемого в убийстве экстрадировали из России в Цхинвали
Гражданина самопровозглашенной республики Южная Осетия экстрадировали в Цхинвали из России. Об этом сообщила пресс-служба югоосетинской Генпрокуратуры.
Дряев Руслан Казбекович, 1972 года рождения обвиняется в убийстве Елоева Д.Н., совершенном 13 сентября 2003 года в селе Орчосани Ахалгорского района.
«После совершенного преступления Дряев Руслан выехал за пределы республики и до момента задержания скрывался на территории России. Задержание обвиняемого на территории Российской Федерации было организовано и осуществлено Главным управлением уголовного розыска МВД России на основании запроса, направленного Совместным информационно-координационным центром в рамках координации межгосударственного розыска и выдачи лиц, скрывшихся от уголовного преследования», – говорится в сообщении.
Руслана Дряева заключили под стражу в соответствии с ранее избранной в отношении него мерой пресечения. По информации пресс-службы, производство по уголовному делу в отношении него возобновлено, расследование проводится ленингорской прокуратурой.
Тбилиси и Баку работают над проектом поставок сжиженного газа в ЕС
Грузия и Азербайджан приступили к разработке проекта по строительству терминала для сжиженного газа для его последующего экспорта в страны Евросоюза. Об этом 21 ноября сообщил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.
По его словам, в 2015 году реализация проекта была заморожена, «однако исходя из текущих событий, когда Европа особенно заинтересована в альтернативных источниках подачи газа, проект приобрел особую актуальность».
Давиташвили говорит, что реализация проекта по строительству терминала была одной из главных тем октябрьского визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию.
Уже создана рабочая группа, в работе которой принимают участие Корпорация нефти и газа Грузии, Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR), партнеры из Румынии и Венгрии.
Ранее Давиташвили сообщал, что представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии в ближайшее время подпишут соглашение о поставках электроэнергии в ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.
Кения запретила экспорт баобабов в Грузию
Кения запретила экспорт баобабов – деревья планировали вывезти в Грузию. Как пишет Би-би-си, власти прекратили действие лицензии, которая предусматривает выкорчевку баобабов, их транспортировку и экспорт.
«Мы договорились, что баобабы не должны экспортироваться до тех пор, пока соглашения между сторонами не будут должным образом оформлены», – заявила министр охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кении Соипан Туйя.
В октябре издание The Guardian опубликовало статью о том, что защитники окружающей среды требуют запретить продажу и экспорт баобабов из Кении в Грузию. Компанию под руководством гражданина Грузии Георгия Гвасалия, которая скупала деревья в местечке Калифи, тогда обвинили в «биопиратсве».
В статье The Guardian не говорилось о том, кто именно и зачем приобрел деревья. Тем не менее, из открытых источников известно, что, как минимум, с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортирует миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Некоторые из них попали в дендрологический парк Иванишвили в местечке Шекветили недалеко от Батуми.
В ноябрьском репортаже кенийского телевидения Георгий Гвасалия, который покупал баобабы в Кении, подтвердил, что планирует отправить их в «уникальный парк в Грузии», который насчитывает «множество деревьев с разных континентов». Гвасалия говорил, что для баобабов планируют создать микроклимат, схожий с кенийским.
По информации СМИ, в последние дни было выкорчевано восемь предназначенных для вывоза из страны деревьев. В ситуацию вмешался и президент Кении Уильям Руто. Он распорядился провести экстренное расследование случившегося.
Руто подчеркнул, что разрешение на выкорчевывание деревьев противоречит правительственной программе по высадке в Кении в предстоящие 10 лет 15 млрд деревьев с тем, чтобы восстановить биологическое разнообразие природы страны.
Отметим, что некоторые кенийские СМИ ошибочно сообщают об экспорте баобабов не в Грузию, а в американский штат Джорджия.
AP уволило журналиста, написавшего о падении российских ракет в Польше
Информационное агентство Associated Press уволило журналиста, который написал о том, что упавшие в Польше ракеты принадлежат России. Об этом сообщают The Washinton Post и The Daily Beast.
По данным изданий, журналиста зовут Джеймс ЛаПорта. Заметка была опубликована вечером 15 ноября - после падения двух ракет на востоке Польши. Автор текста ссылался на высокопоставленного представителя американской разведки, который утверждал, что "российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека".
Впоследствии Associated Press удалило новость с пометкой "последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, выпущены Украиной для защиты от ее нападения". В редакции начали внутреннее расследование.
ЛаПорта освещал в Associated Press военную сферу и тему национальной безопасности, несколько лет работал внештатным корреспондентом, а в апреле 2020 года вошел в штат агентства.
- Падение ракет в польской деревне Пшеводув, приведшей к гибели двух человек, произошло 15 ноября, когда российские войска в очередной раз совершили массированный обстрел территории Украины.
- В Киеве заявляют, что ракет была российской. Россия отрицает, что наносила ракетные удары поблизости от места инцидента и вообще вблизи польских границ. Польские власти предположили, что речь шла о ракете ПВО Украины.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее возложил на Россию полную ответственность за взрыв в приграничном с Украиной польском селении, вне зависимости от того, какая страна выпустила эту ракету. С такой же оценкой выступил и президент США Джо Байден.
Дума утвердила документ о содействии экономическому развитию Абхазии
Госдума РФ ратифицировала соглашение о содействии социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики Абхазия на 2022–2025 гг.
По информации пресс-службы российского законодательного органа, правительство внесло документ на ратификацию 10 ноября, соглашение было подписано сторонами 4 августа. Оно регулирует вопросы оказания Россией финансовой помощи для реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии.
Реализация соглашения направлена на выполнение международных обязательств, принятых сторонами при заключении договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. При этом уточняется, что речь не идет об обязательствах в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка.
Соглашением также определяются уполномоченные органы сторон «по вопросам взаимодействия и оказания содействия в реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии». Кроме того, в рамках соглашения определяются порядок и условия софинансирования Россией мероприятий по госпрограмме, а также меры контроля и ответственности за несоблюдение условии финансирования и «недостижение ключевых целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы».
- Ранее российский посол в Сухуми Михаил Шургалин заявил, что ситуация, связанная с передачей России объектов в Пицунде, «не отразится негативно на текущих объемах социально-экономического содействия» Абхазии.
- В ноябре стало известно, что курировать сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией в правительстве России будет вице-премьер Александр Новак.
В Абхазии опубликованы кадры убийства правоохранителями жителя Гагры
В соцсетях распространились кадры убийства жителя Гагрского района Амира Кетия. Он погиб от рук сотрудников МВД самопровозглашенной республики Абхазия 16 ноября 2021 года. Тогда сообщалось, что Кетия был убит при попытке взорвать гранату. Его друг Омар Хагуш получил ранение в область плеча.
Кадры, предположительно, опубликовала сестра убитого. Она признает, что Амир Кетия и Омар Хагуш планировали совершить покушение на сотрудников милиции, которых считали виновными в смерти 24-летнего Анри Атейба. Однако молодые люди, по её словам, не открывали огонь в правоохранителей, которые пытались их задержать.
«Пишу все это без цели оправдать действия Омара и Амира. А для того, чтоб люди поняли, что они не открывали огонь в сторону сотрудников. Сотрудники дали им уйти, и, как собак, расстреляли в спину. Сотрудники оправдывают себя, говорят, что они открыли ответный огонь, хотя мой брат Амир с раскрытыми руками даёт им понять, что они уходят, чтоб их не трогали, иначе он взорвет гранату. (…) Сотрудники берут ситуацию в свои руки и стреляют с трёх сторон в убегающих ребят», – говорится в публикации.
«Нужная газета» получила от правоохранителей дополнительную информацию о ходе расследования инцидента. Сообщается, что 1 июля 2022 года была назначена криминалистическая судебная экспертиза видео и звукозаписи, производство которой поручено экспертам Федерального бюджетного учреждения российского Федерального Центра судебных экспертиз при Министерстве Юстиции РФ. Экспертиза пока не исполнена.
По версии правоохранителей, Кетия и Хагуш действовали умышленно, осознавали противоправность своих действий, и на требование сотрудников милиции сдаться оказали активное сопротивление с применением огнестрельного оружия. Хагуш был задержан, ему предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Как пишет «Нужная газета», проверки в отношении сотрудников милиции, применивших оружие, не проводилось. В рамках уголовного дела сотрудники милиции признаны потерпевшими. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.
- О смерти 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба стало известно в середине сентября прошлого года. Сообщалось, что мужчину могли избить сотрудники Гагрского районного отдела внутренних дел, после чего он совершил попытку суицида. Анри Атейба был перевезен в клинику на территорию, контролируемую властями Грузии, где скончался 14 сентября, не приходя в сознание. Мать Анри говорила, что его «довели до суицида в КПЗ». В отношении сотрудников УВД по Гагрскому району возбудили дело, их обвинили в халатности.
Сын макаки обиделся на отца и сбежал из Тбилисского зоопарка
Забавный случай произошел на днях во дворе Общественного вещателя Грузии. Сотрудники телевидения увидели обезьяну, которая явно намеревалась посетить их буфет, но опасалась реакции человека. Как написано на фейсбук странице зоопарка, – напрасно, потому что «все на телевидении были рады видеть нежданного гостя, и никто не забрасывал его палками и камнями. Напротив, даже пригласили на банан».
Дело в том, что в вольере для берберских обезьян – маготов или безхвостых макак, разыгралась классическая сцена между отцом и сыном за место под солнцем: новое поколение выросло и возмужало, старое поколение еще не сдает своих позиций. Неизвестно, из-за чего произошла драка, но отец победил. Сын не смог смириться с поражением и… покинул вольер.
Сделать это ему удалось несмотря на то, что вольер огорожен по соответствующему для этого вида макак стандарту: канавка с водой, электрические ограждения, высота барьера – все устроено таким образом, что макаки не могут покинуть пространство. Но, как пишет автор поста, опыт зоопарков других стран показывает, что иногда в условиях стресса животное может проявлять несвойственное ему поведение.
Сотрудники зоопарка просят не волноваться за то, что проявлять необычное поведение могут и львы – для опасных животных нормы строительства вольера крайне строги. Они «быстро вернули сбежавшего джентльмена с миром, и теперь он содержится отдельно от соперников».
Они же обещают, что очень скоро, по завершении строительства нового зоопарка, звери переедут в красивый, хорошо оборудованный, интересный вольер для берберийских макак, занимающий около 1000 квадратных метров.
«Территория будет легко поделена, а борьба поколений останется в прошлом», – пишет автор поста на фейсбук–странице Тбилисского зоопарка.
Полковника из Генштаба РФ арестовали за взятку стиральной машиной
Гарнизонный военный суд в Москве отправил полковника из Генерального штаба вооружённых сил России Ивана Мертвищева под домашний арест на два месяца по статье о вымогательстве взятки. По версии следствия, он вымогал стиральную машину у московского военкома, сообщает "Коммерсантъ".
После начала осенней призывной кампании Мертвищев, ответственный за призыв на службу, планировал проверить Объединённый военкомат Раменского района Москвы. За неделю до проверки Мертвищев позвонил военкому Раменок и "дал недвусмысленно понять", что набор призывников в военкомате идёт плохо и он "обязательно найдёт, к чему придраться", даже если по документам всё будет в порядке. Плохие результаты проверки могут отразиться на карьере военкома, предупредил Мертвищев.
Стиральная машина, стоимостью не менее 70 тысяч рублей, решила бы проблемы, сообщил Мертвищев. Военком Раменок сделал вид, что согласился на взятку, и обратился в ФСБ – её сотрудники взяли переговоры о покупке под свой контроль.
При получении стиральной машины Мертвищев был задержан. За вымогательство взятки ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 4,2 миллиона рублей. Мертвищев полностью признал вину. ФСБ и Следственный комитет России намерены проверить его на причастность к аналогичным преступлениям.
Великобритания передала Украине ракеты Brimstone 2 с лазерным наведением
Великобритания передала Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с лазерным наведением. Дальность полета этих ракет вдвое больше, чем у предыдущей модели, пишет The Telegraph.
Ракеты Brimstone 2 обычно запускаются с истребителей, однако украинские войска используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики. Дальность полета после запуска с самолета составляет 60 км, при запуске с наземных форм – 12 км. Brimstone 2 предназначены в первую очередь для поражения наземных целей, включая движущиеся транспортные средства. Сколько именно ракет передала Великобритания – неизвестно.
Стоимость одной такой ракеты составляет 207 тысяч долларов. Brimstone 2 могут самостоятельно выбирать более подходящую цель из заранее запрограммированного списка с помощью высокочастотного радара. Эта система позволяет оружию сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель, не поражая гражданские транспортные средства или менее важную военную технику противника.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов. Британская помощь в 2022 году уже превысила 3 млрд фунтов.
Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре
Сотрудники службы безопасности Украины проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры.
Как сообщила пресс-служба СБУ, сотрудники спецслужбы проводят контрразведывательные мероприятия, направленные на "противодействие подрывной деятельности российских спецслужб", чтобы не допустить "использования лавры как ячейки „русского мира“" и обезопасить население от "провокаций" и терактов.
В СБУ подтвердили, что совместно с полицией и Национальной гвардией проводят осмотр помещений Лавры на предмет хранения оружия и укрывательства диверсионных групп и проверяют людей, которые находятся на территории.
По данным УНИАН, территорию лавры оцепили . "Страна" опубликовала фотографии людей в форме СБУ на территории лавры.
15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась "матушка — Русь".
Наместник Киево-Печерской Лавры Павел признал, что на одном из молебнов прихожане пели песню "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается Матушка-Русь". В своем видеообращении Павел заявил, что священник Захарий, который вел богослужение, был отстранен от работы.
Позже, 22 ноября Служба безопасности Украины сообщила , что проводит "контрразведывательные мероприятия" в двух монастырях в Ровенской области — на территории Сарненской епархии УПЦ Московского патриархата.
Эти меры проводятся в рамках работы СБУ по борьбе с подрывной деятельностью российских спецслужб в Украине, заявили в управление ведомства.
- В мае Украинская православная церковь (УПЦ) в знак несогласия с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал военное вторжение в Украину, провозгласила самостоятельность и независимость от Московского патриархата. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.
- В марте группа украинских депутатов внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины и изъятии её собственности. Пока законопроект находится на рассмотрении.
В Грузии рассказали об опасности экстрадиции в Россию дагестанца Кадиева
В оппозиционной партии «Европейская Грузия» состоялся брифинг по поводу суда над дагестанцем Микаилом Кадиевым и опасности в связи с его возможной экстрадицией в РФ.
По словам председателя партии Гиги Бокерия, правительство Грузии готовит правовую основу для экстрадиции Кадиева в Россию, пишет СОВА.
Суд над дагестанским активистом состоится сегодня, 22 ноября в Апелляционном суде, передает Telegram-канал Tbilisi_life.
По словам адвоката Кадиева Малхаза Патарая, подзащитный представил в Миграционное управление МВД Грузии факты его пыток во время пребывания в РФ, которые состоят как из его рассказа, так и из медицинских заключений. Однако Миграционная служба отказалась рассматривать это как вновь открывшееся обстоятельство.
Кадиев приехал в Грузию в 2011 году. РФ обвиняет его в убийстве главы администрации Хасавюртовского района в 2009 году. По словам Микаила Кадиева, на момент совершения убийства он работал в службе спасения Дагестана и никакого отношения к преступлению не имеет.
«У меня есть 14 свидетелей, которые подтверждают, где я находился [в тот момент]. Убийство произошло в Москве, а я был на территории Дагестана», — сказал Кадиев.
Российская прокуратура дважды запрашивала экстрадицию Кадиева, из-за чего последний обратился к Грузии с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В прокуратуре Грузии заявили, что обсудят вопрос об экстрадиции после того, как Министерство по делам беженцев Грузии примет решение о предоставлении статуса Кадиеву.
Министерство по делам беженцев отказало Кадиеву в связи с «необоснованным наличием источников преследования и опасности». Защита Кадиева говорила об угрозе его физической ликвидации российским правительством в случае экстрадиции.
«Не выдавайте Кадиева России» — с этим призывом в последние годы в Грузии было проведено несколько акций. Народный защитник также откликнулся на запрос об экстрадиции Микаила Кадиева в Россию. По словам омбудсмена, экстрадиция Кадиева в Россию недопустима, так как его жизни может угрожать опасность.
Кадиев был задержан в Тбилиси в 2013 году по обвинению в незаконном хранении оружия. Сам дагестанец утверждает, что оружие в его квартиру подбросили. По словам Кадиева, в действительности его преследуют за правозащитную деятельность на Северном Кавказе. В 2015 году СМИ сообщили об освобождении Кадиева.
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