В результате обстрела больницы в Украине погиб новорождённый

В оппозиционной партии «Европейская Грузия» состоялся брифинг по поводу суда над дагестанцем Микаилом Кадиевым и опасности в связи с его возможной экстрадицией в РФ.

По словам председателя партии Гиги Бокерия, правительство Грузии готовит правовую основу для экстрадиции Кадиева в Россию, пишет СОВА.

Суд над дагестанским активистом состоится сегодня, 22 ноября в Апелляционном суде, передает Telegram-канал Tbilisi_life.

По словам адвоката Кадиева Малхаза Патарая, подзащитный представил в Миграционное управление МВД Грузии факты его пыток во время пребывания в РФ, которые состоят как из его рассказа, так и из медицинских заключений. Однако Миграционная служба отказалась рассматривать это как вновь открывшееся обстоятельство.

Кадиев приехал в Грузию в 2011 году. РФ обвиняет его в убийстве главы администрации Хасавюртовского района в 2009 году. По словам Микаила Кадиева, на момент совершения убийства он работал в службе спасения Дагестана и никакого отношения к преступлению не имеет.

«У меня есть 14 свидетелей, которые подтверждают, где я находился [в тот момент]. Убийство произошло в Москве, а я был на территории Дагестана», — сказал Кадиев.

Российская прокуратура дважды запрашивала экстрадицию Кадиева, из-за чего последний обратился к Грузии с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В прокуратуре Грузии заявили, что обсудят вопрос об экстрадиции после того, как Министерство по делам беженцев Грузии примет решение о предоставлении статуса Кадиеву.

Министерство по делам беженцев отказало Кадиеву в связи с «необоснованным наличием источников преследования и опасности». Защита Кадиева говорила об угрозе его физической ликвидации российским правительством в случае экстрадиции.

«Не выдавайте Кадиева России» — с этим призывом в последние годы в Грузии было проведено несколько акций. Народный защитник также откликнулся на запрос об экстрадиции Микаила Кадиева в Россию. По словам омбудсмена, экстрадиция Кадиева в Россию недопустима, так как его жизни может угрожать опасность.

Кадиев был задержан в Тбилиси в 2013 году по обвинению в незаконном хранении оружия. Сам дагестанец утверждает, что оружие в его квартиру подбросили. По словам Кадиева, в действительности его преследуют за правозащитную деятельность на Северном Кавказе. В 2015 году СМИ сообщили об освобождении Кадиева.