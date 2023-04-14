В результате ракетного удара по Славянску погибли пять человек

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает тюремный срок в колонии, призвал выпустить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение.

На своей странице в фейсбук он опубликовал пост, в котором написал, что не знаком с Саакашвили и никогда с ним не встречался. Тем более, не знает никого из его команды и никто не просил писать его этот пост.

«Я, к своему стыду, довольно слабо представляю грузинскую политику и могу сказать что-то не то. К еще большему своему стыду, я как-то под влиянием того, что мой товарищ сидел под обстрелом в Цхинвали, написал в 2008 году пост с оскорбительным эпитетом в адрес грузин. За это я извинялся и извиняюсь снова, но знаю, что в связи с этим мое мнение в Грузии имеет не так много веса. Тем не менее я все равно решил написать, как человек и христианин, потому что на это тяжело смотреть.

Саакашвили страдает, его семья страдает, и всей Грузии от происходящего плохо, и нет от этого ничего хорошего даже тем, кто хотел бы держать Саакашвили в тюрьме до смерти. Я верю в счастливое европейское будущее Грузии. Это классная страна, у которой есть все для процветания. Я верю, что политическое противостояние (а где его нет?) будет мирно и благополучно разрешено. Но вот это заключение и мучение бывшего президента ужасно и бессердечно. Оно бьет по европейскому выбору, оно бьет по развитию, оно снижает шансы на нормальное будущее. Оно снижает мораль и наполняет страну злобой.

Понятно, что противостояние это яростное и с эмоциями до глубины души. Не сомневаюсь, что противникам Саакашвили есть что ему припомнить и есть за что отомстить. Об этом и хочу сказать. И хочу призвать, если кто-то услышит. Не надо мстить, хоть и очень хочется. От этой мести пострадает вся Грузия. Это тупиковое решение, стратегически невыгодное всем. И жестокое.

Как обычно, все уперлось в то, что каждый хочет сохранить лицо. Каждый хочет показать, что его не прогнули, а наоборот, он всех прогнул. Но власть должна быть более милосердной, чем ее оппоненты. Ведь она власть.

Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию - ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, - это было бы самое правильное.

Сейчас страстная неделя, а потом пасхальная. Хорошее время для непростого, но милосердного поступка во благо страны и шага к примирению нации. Призываю власти Грузии и всех оппонентов Михаила Саакашвили сделать этот шаг в духе христианских милосердия и миротворчества», - написал Навальный.

Свое обращение Навальный завершил строками из Евангелия от Матфея на грузинском языке: Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.