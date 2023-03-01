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В России арестован отец школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок
В Тульской области арестовали жителя города Ефремов области Алексея Москалёва, дочь которого весной прошлого года нарисовала антивоенный рисунок на уроке в школе. Об этом сообщила правозащитница Марина Литвинович. По её словам, дома у Москалёва прошёл обыск. У семьи изъяли все деньги. Москалёв воспитывает дочь один.
Издание «Спектр» пишет, что девочка после задержания отца осталась дома одна. Кроме того, по данным журналистов, полицейские приезжали к волонтёру, которая поддерживает семью Москалёвых. У неё также хотели устроить обыск, но пока его не проводили. Основания для обыска в доме волонтёра неизвестны.
В конце февраля «Спектр» и «ОВД-Инфо» выпустили материал, в котором рассказали о том, что в конце прошлого года на Москалёва завели уголовное дело о так называемой дискредитации российской армии из-за поста в соцсети «Одноклассники». В поле зрения полиции он попал после того, как его вызвали в школу из-за рисунка его ребёнка. Школьница нарисовала женщину, которая стояла у флага Украины и загораживала ребенка от ракет, которые летят со стороны России. Учительница рисования рассказала о рисунке директору учебного заведения.
На следующий день шестиклассница пришла в школу с отцом. Туда приехали сотрудники службы опеки и полицейские. Отца с дочерью увезли в отдел. Там на Москалёва составили протокол о так называемой дискредитации российской армии из-за комментария под видео про российских военных в «Одноклассниках». Суд оштрафовал Москалёва на 32 тысячи рублей.
Через день после визита полицейских в школу приехали сотрудники ФСБ и провели с Москалёвым, который вновь пришёл с дочерью в школу, беседу. По словам отца, работники спецслужбы рассказали ему, что он неправильно воспитывает дочь. Они также пригрозили отнять дочь и отправить отца в тюрьму.
В конце декабря к Москалёву домой пришли с обыском и увезли его на допрос в ФСБ, где его избили.
Поскольку жителя Ефремова уже привлекали по статье о дискредитации, против него возбудили дело по аналогичной уголовной статье из-за антивоенного поста в «Одноклассника»". Москалёву грозит до трёх лет лишения свободы.
Журналисты писали, что Москалёв после возбуждения уголовного дела вместе с дочерью покинули Ефремов. По каким причинам они вернулись домой – неизвестно. Москалёв опасался, что если его арестуют по уголовному делу, то дочь может оказаться в приюте, так как другие родственники не заберут её к себе.
Другие новости дня
Югоосетинский лидер выздоровел от коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев здоров и в скором времени приступит к работе. Об этом сообщила пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова.
Напомним, что у Гаглоева в Москве выявили коронавирус, из-за чего он не смог встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Президент сдавал ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних дней, все они показали отрицательный результат. Алан Эдуардович чувствует себя хорошо и в ближайшее время вернётся к работе в обычном режиме», – сказала Босикова. ⠀ ⠀
Ранее сообщалось, что Алан Гаглоев ушел на самоизоляцию. Он проходил лечение в Москве.
Баку: состоялись обсуждения «о реинтеграции армянскиx жителей» Карабаха
Азербайджанские СМИ сообщают о начале «предварительных обсуждений о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджан».
«Депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики», – пишет агентство Trend.
Сообщается, что 1 марта Мамедов встретился в штаб-квартире российского миротворческого контингента в Ходжалы (армянское название – Иванян) с представителями Карабаха. Во встрече принял участие руководитель созданной азербайджанской стороной группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. В группу входят эксперты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО «AzerGold».
«В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, будут продолжены. Общественности будет предоставляться дополнительная информация», – говорится в сообщении.
- Ранее пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщала о встрече, которая прошла 24 февраля. На ней обсуждались вопросы, связанные со снятием блокады Нагорного Карабаха, стабильными и бесперебойными поставками природного газа и электроэнергии.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в Баку готовы вести переговоры с армянским населением Карабаха, однако требовал отъезда их Карабаха российского бизнесмена Рубена Варданяна, назначенного госминистром. Варданян был уволен 23 февраля.
- Независимость Нагорно-Карабахской республики была провозглашена этническими армянами бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области (входила в состав Азербайджанской ССР) в начале 1990-х годов. В ходе войны с Азербайджаном непризнанная республика заняла часть территории соседних азербайджанских регионов. Ни одна страна мира её не признала. После войны осенью 2020 года значительная часть региона оказалась под контролем Азербайджана.
В парламент Грузии вносят законопроект «О защите от влияния России»
Партия «За Грузию», основанная экс-премьером Георгием Гахария, инициирует в парламенте Грузии проект закона «О защите от влияния страны-оккупанта — Российской Федерации».
Цель законопроекта —выявление источников скрытого влияния России, действий против интересов страны и лиц, которые их осуществляют, заявили представители партии на брифинге в парламенте.
«Наш законопроект назовет все своими именами», — заявил один из лидеров партии Бека Лилуашвили.
По его словам, власти хотят принять закон об «иноагентах», цель которого на самом деле — стратегические партнеры Грузии, и организации, которые с ними работают.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Лилуашвили назвал «политическим мошенничеством» действия правящей партии «Грузинская места». По его словам, власти хотят «поставить на одну плоскость стратегических партнеров и страну-оккупанта», а глобально с их стороны осуществляется план смены национальной конституционной цели и внешней ориентации Грузии.
«Имейте мужество назвать врагом Россию, а не партнеров и друзей нашей страны, поддержите нашу инициативу», — обратился к депутатам Лилуашвили.
- Члены движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию.
- Евросоюз уже заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
В Греции при столкновении поездов погибли 36 человек
В Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся со встречным грузовым составом. Погибли не менее 36 человек. Как минимум 85 получили травмы, 66 из них госпитализированы, трое находятся в реанимации.
Авария произошла незадолго до полуночи возле города Лариса. Поезд с 350 пассажирами, следовавший из Афин в Салоники, по невыясненной пока причине оказался на одном пути с грузовым составом, когда выезжал из тоннеля.
В результате столкновения первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, в нескольких возник пожар, два вагона выгорели почти полностью. Многие пассажиры получили ожоги. По словам выживших, от удара некоторых выбросило через окна поезда. Около 250 пассажиров эвакуировали на автобусах в Салоники.
По словам местных властей, в поезде было много студентов, возвращавшихся домой после празднования афинского карнавала. На место аварии прибыли около 150 пожарных и 40 машин скорой помощи, к разбору обломков привлекли краны.
Столкновение поездов называют самым страшным в истории Греции.
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ЕС перенес на год старт платной системы регистрации для туристов
Европейский Союз перенес дату введения системы ETIAS, предусматривающей предварительную онлайн-регистрацию для туристов, на 2024 год.
По системе ETIAS все посетители стран ЕС вне Евросоюза должны будут заранее зарегистрироваться онлайн и оплатить 7 евро на три года. Планировалось запустить её в конце 2023 года, но сейчас ее запуск отложен на 2024 год.
Введение другой системы Евросоюза – EES, которая предусматривает биометрические проверки на границе для путешественников, также отложено до конца 2023 года.
Обе системы должны были быть введены в 2021 году, но из-за пандемии их запуск был отложен. Теперь же страны ЕС выразили опасения по поводу последствий усиления границных проверок между Великобританией и Францией, где уже наблюдаются длинные очереди в пиковые часы, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на Independent.
Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40%
Из-за западных санкций и введения потолка цен доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40 процентов по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно данным МЭА, с которыми ознакомилось агентство, в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа составили 18 с половиной миллиардов долларов. Это на 38 процентов меньше, чем 30 миллиардов долларов, которые Москва получила за месяц до вторжения в Украину.
По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной стали западные санкции против экспорта российских энергоносителей, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине. Меры Запада "достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов Москвы от экспорта нефти и газа", заявил Бирол. В МЭА ожидают, " что это снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутым в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям".
Согласованный странами "Группы семи", Евросоюзом и Австралией потолок цен на российскую нефть – не выше 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. С 5 февраля начали действовать потолки цен на российские нефтепродукты.
С 1 февраля Россия ввела запрет на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели на неё ценовой потолок.
По подсчётам Reuters, в 2022 году поставки российского газа в Европу сократились почти на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимальных значений с 2000 года. После своего вторжения в Украину Россия прекратила поставки газа в ряд стран Евросоюза, другие отказались от российского газа сами. Также на снижение экспорта повлияла авария на "Северных потоках".
Кремль, который в прошлом году заработал на продаже нефти и газа около 146 миллиардов евро, был вынужден в этом году начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета, отмечает Reuters.
В начале февраля министерство финансов России сообщило, что в январе доходы России от продажи нефти и газа сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин в российском Минфине назвали снижение цен на нефть. Так, по данным агентства Bloomberg, российская нефть сорта Urals торгуется вполовину мировых цен – менее 38 долларов за баррель.
Обвинённого в России в вандализме активиста задержали в Ереване
В аэропорту Еревана 28 февраля утром был задержан гражданин России Никита Каменский, обвиняемый на родине в вандализме за антивоенные граффити. Как пишет Радио Азатутюн, через несколько часов после задержания он был отпущен под подписку о невыезде.
Житель Москвы Никита Каменский был объявлен в розыск Москвой в начале декабря. Поводом стали нанесённые им на севере Москвы антивоенные надписи, рассказывало издание «ОВД-Инфо».
По вменённой статье в России Каменскому грозит арест на срок до трёх месяцев. Однако следствие планировало переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую часть той же статьи о вандализме, отмечает издание.
«Мы обеспокоены этим вопросом, потому что мы верим, что в Армении есть демократия», — сказал в беседе с Радио Азатутюн активный участник акций протеста в Ереване против войны России в Украине Юрий Алексеев.
Армянский полицейские год назад задержали Алексеева за плакат «Путин - убийца». Активист-блогер, переехавший в Армению после начала войны, сказал, что это означает, что с такой проблемой может столкнуться каждый гражданин России, приехавший в Армению.
«Россия может принять любые основания для возбуждения уголовного дела. Даже, скажем, отсутствие в стране без уведомления. В первый раз штраф, потом уголовное преследование и все. В России нет ни закона, ни суда. Параллельно со всем этим у Армении есть соглашение с Россией, по которому она может выдавать разыскиваемых граждан РФ. Нет сомнения, что Россия может сфабриковать любой документ, уголовное дело и заставить Армению выдать своего гражданина. Но не будем забывать, что каждый, кто подвергается политическому преследованию, имеет право просить политическое убежище в Армении. В этом плане Армения может нас защитить. И дело Никиты важно настолько, что мы посмотрим, что сделает Армения. Россия сейчас испытывает Армению», — сказал Алексеев.
Российский активист сообщил, что для помощи Каменскому они уже обратились к армянским адвокатам.
- По подсчётам «ОВД-Инфо», с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года обвиняемыми или подозреваемыми по уголовным делам, связанным с антивоенными протестами, стали более 450 человек.
- В феврале суд в Казахстане арестовал на 40 суток объявленного в розыск Москвой анархиста Дениса Козака. В России он обвиняется в оправдании терроризма из-за публикации о подрыве архангельского управления ФСБ в 2018 году. После ареста он запросил у Казахстана статус беженца, – передавал Кавказ.Реалии.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге посетил Украину
Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге во вторник посетил Украину для изучения обстоятельств российских ракетных ударов и нападений дронов на объекты энергетики и инфраструктуры. Как сообщает Reuters, жертвами обстрелов стали сотни гражданских, а от повреждения сетей энерго- и водоснабжения пострадали миллионы жителей Украины.
Россия заявляет о легитимности ударов, которые должны ослабить противника. Но власти Украины называют эти удары средством запугивания мирного населения.
Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним обязывают воюющие стороны различать гражданские объекты и военные цели. Международное право запрещает нападение на гражданские объекты. На встречах с официальными представителями украинского правительства Карим Хан заявил, что предстоит выявить мотивы ведения огня по гражданским объектам и установить, оправданы ли обстрелы этих объектов.
Хан выступил перед небольшой группой репортёров у сильно повреждённого многоквартирного дома в Вышгороде к северу от Киева. В конце ноябре минувшего года в этот дом попала ракета, восемь человек погибли, многие были ранены. Необходимо расследовать, направлялась ли ракета к ближайшему энергетическому объекту и не уклонилась ли от курса, объяснил Карим Хан.
"Мы должны выяснить, нет ли аналогии между обстрелом этого дома и другими подобными обстрелами жилых строений. Дело в том, что такие случаи не единичны".
Reuters отмечает, что общее число сообщений о предполагаемых военных преступлениях превышает 70 тысяч. Большинство таких фактов будут расследоваться на территории Украины местными судами, сообщает агентство.
В юрисдикцию Международного уголовного суда входит расследование военных преступлений, преступлений против человечности и акты геноцида на территории Украины, какой бы из воюющих сторон они ни совершались.
Шамба: мы во многом зависим от внутриполитической конъюнктуры в Грузии
«Мы сейчас во многом зависим от внутриполитической конъюнктуры в Грузии», заявил секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил на прошедшей в Сухуми конференции «Специальная военная операция как фактор мировой и региональной политики».
«Нынешнее грузинское руководство держит нейтралитет по отношению к России. Более того, оно активно сопротивляется попыткам украинских властей и собственной оппозиции, которая требует открыть в Абхазии и Южной Осетии второй фронт против России», – сказал он.
Шамба говорит, что за такой политикой «заингурского соседа стоит не русофилия или стремление к урегулированию отношений». По его словам, такое поведение грузинских властей вызвано сугубо прагматичными причинами.
«Однако, кто сказал, что в результате нынешнего давления грузинское руководство не будет заменено на антироссийских радикалов или само будет вынуждено открыть второй фронт?» – задал вопрос Шамба.
Он добавил, что Абхазия должна сконцентрироваться на нескольких вопросах:
«Во-первых, мы должны самым тщательным образом проверить мобилизационные возможности нашей армии, соответствующие поручения уже даны президентом. Во-вторых, в кратчайшие сроки должна быть подготовлена концепция реформы вооруженных сил. Особое внимание должно быть уделено вопросам перевооружения, оснащения армии новейшими видами вооружения и военной техники. В-третьих, мы продолжим нашу политику поддержки новых российских регионов – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей».
Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба говорил, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая».
Опубликовано видео Алексея Навального из колонии
Правозащитный проект Gulаgu.nеt опубликовал видео с Алексеем Навальным из владимирской колонии №6, в которой политик отбывает длительный срок заключения.
Кадры с Навальным сняты на видеорегистратор, прикрепленный к одежде сотрудника ФСИН. Сам сотрудник отчитывает заключенного оппозиционера за короткие рукава на робе. В ответ Навальный указывает, что выданная ему одежда мала. В дальнейшем поведение политика было засчитано за «нарушение» и стало причиной его перевода в ШИЗО.
В Gulаgu.nеt подчеркнули, что кадры с Навальным появились у сотрудников проекта благодаря утечке видеоархива колонии №6. Правозащитники обещают в ближайшее время опубликовать множество роликов из этого архива. Утверждается, что на них запечатлены факты грубейшего нарушения прав человека в исправительном учреждении.
- Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный находится в заключении с февраля 2021 года. С того времени он неоднократно жаловался на условия содержания в колонии, которые его адвокаты и соратники называют «пыточными». Оппозиционер, в частности, утверждал, что его пытают бессонницей, не обеспечивают медицинскую помощь, сознательно подселяют к нему в камеру заключенных, страдающих различными заболеваниями и не следящими за личной гигиеной, а также не дают связываться с защитниками и родными.
- С августа прошлого года администрация владимирской колонии №6 одиннадцать раз отправляла Навального в штрафной изолятор – камеру размером 2 на 3 метра, где заключенному приходится сидеть на железном табурете. Оппозиционер провел в ШИЗО больше ста дней, что сказалось на состоянии его здоровья. Адвокат Навального говорил, что у подзащитного ухудшилось зрение, он испытывает боли в желудке и потерял семь килограммов веса.
- В начале февраля стало известно, что Навального переводят в помещение камерного типа (ПКТ) на максимально возможный срок – полгода. ПКТ - это камера с более строгим режимом содержания, куда помещают осужденных за злостные нарушение порядка.
- В данный момент против Навального расследуются несколько уголовных дел. Среди прочего российские власти обвиняют его в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.
Югоосетинская сторона освободила задержанного в зоне конфликта Лашу Хетерели
Лаша Хетерели, незаконно задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, на свободе. По данным Службы государственной безопасности Грузии, по поводу незаконного задержания Хетерели ведоство постоянно осуществляла коммуникацию по горячей линии.
«Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM) и сопредседатели Женевских международных дискуссий принимали непосредственное участие в упомянутом процессе.
Вопрос о незаконном задержании Лаши Хетерели и его немедленном освобождении регулярно поднимался центральными властями и на встречах, проводимых в форматах Механизма по превенции инцидентов и реагированию на инциденты (IPRM) и Женевских международных дискуссий.
СГБ активно продолжает работу по освобождению всех лиц, незаконно задержанных на оккупированных территориях», - отмечается в информации СГБ.
По информации югоосетинской стороны, Хетерели освобожден «в связи с истечением срока наказания». Цхинвальским районным судом он был признан виновным по статье «незаконное пересечение государственной границы» и приговорен к одному году и четырем месяцам лишения свободы.
Финляндия начала возводить на границе с Россией укрепленный барьер
Финляндия начала возводить заградительный барьер протяженностью 200 километров на границе с Россией. В Хельсинки это связывают с опасениями, что Москва может использовать в своих политических целях наплыв мигрантов.
В финской Погранслужбе отметили, что сначала будет вестись расчистка леса, за которой уже в марте последует строительство дорог и установка заграждений. Так называемый пилотный проект на участке в 3 километра, в районе переходного пункта Иматра, планируется завершить к концу июня. Всего, как ожидается, строительство будет вестись до 2025 года.
Стоимость работ оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Сообщается, что высота сооружения составит более 3 метров. По его длине будет протянута колючая проволока, а некоторые участки хотят оборудовать камерами ночного видения, осветительными приборами и громкоговорителями.
Как отмечает France-Presse, до недавнего времени границы Финляндии в основном были защищены деревянными заборами, предназначенными для ограничения передвижения домашнего скота.
- После начала широкомасштабного вторжения армии России в Украину, что Москва связывала, в том числе, с опасностью расширения на восток НАТО, о намерении присоединиться к этой организации объявили Финляндия, а также Швеция, долго время сохранявшие военный нейтралитет. Эстония, Латвия и Польша объявили, что усилят меры безопасности на границе с Россией.
- В сентябре, после объявленной российским президентом Владимиром Путиным так называемой «частичной мобилизации» на войну в Украине, Финляндия оказалась одной из стран, столкнувшихся с притоком россиян.
В Грузии движение «Голос» требует списать пенсионные кредиты
Гражданское движение «Хма» (Голос) провело акцию протеста в головном офисе «Либерти Банка», которому принадлежит право выдачи пенсий, социальных пособий и кредитов под пенсионные гарантии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Главное требование акции - списание пенсионных кредитов, начиная с 2019 года, и так называемых «пенсионных овердрафтов», выдаваемых пожилым людям под высокие проценты.
«Сотни тысяч пенсионеров взяли кредиты под свои мизерные пенсии и оказались в финансовой ловушке. Это происходит из-за недостоверной информации или недостаточного информирования пожилых людей, их вынуждают брать кредиты под высокие проценты полуобманным путем», - заявил один из участников акции Георгий Картвелишвили.
В мае 2022 года «Либерти Банк» в очередной раз выиграл объявленный государством тендер и получил право выдавать пенсии на ближайшие семь лет. За эту услугу банк получает от государства 15 миллионов лари в год.
В конце прошлого года банк сообщал, что кредиты под пенсии имеют 360 тысяч пенсионеров в Грузии из около 800 тысяч. Пенсионеры могут брать пенсию на несколько месяцев вперед, и сумма оформляется как кредит. Таким образом, в ноябре 2022 года общая сумма «пенсионных кредитов» составляла 334 миллиона лари. Cредний размер пенсионного кредита - 924 лари, это пенсия за 3-3,5 месяца.
Правительство Грузии в прошлом году объявило, что устанавливает максимальную ставку по кредиту для пенсионеров в 26%, снизив ее с 30,69%.
Участники акции покинули офис банка после вмешательства охраны и администрации.
Путин призвал пресекать попытки «всей этой мрази» расколоть общество
ФСБ следует пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить российское общество, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
По словам российского лидера, спецслужбы должны выявлять тех, кто «использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию».
«Это всегда применялось в отношении нашей страны. Сейчас попытки, конечно, наиболее активные активизировать всю эту мразь на нашей земле», — сказал он.
Как пишет РБК, говоря о других приоритетах в работе ФСБ, Путин отметил, что службе следует обратить особое внимание на контроль российско-украинской границы и содействовать вооруженным силам в ходе «спецоперации», а также заниматься организацией органов безопасности в т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях.
Как всегда актуальными Путин назвал задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом: подобные угрозы, по его словам, выросли в том числе из-за действий Киева и Запада. Кроме того, он подчеркнул, что важно продолжать противодействие коррупции и обеспечение экономической безопасности.
Путин подписал закон о приостановке участия в ядерном договоре с США
Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ - договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Согласно закону, решение о возобновлении участия России в соглашении сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
О решении приостановить участие России в договоре Путин объявил на прошлой неделе в послании Федеральному собранию. Уже на следующий день, 22 февраля, законопроект единогласно приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.
Обосновывая свое решение, Владимир Путин утверждал, что «западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, покончить с ней раз и навсегда». «Они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто», - подчеркивал Путин.
Президент США Джо Байден назвал решение российского президента по ДСНВ «большой ошибкой». В тот момент Байден находился с визитом в Польше. Его комментарий был сделан перед встречей в Варшаве с лидерами государств так называемого восточного фланга НАТО. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал шаг Путина как «печальный и безответственный». По его словам Блинкена, США будут следить за реальными действиями России в этой области и всегда готовы вернуться к переговорам об ограничении вооружений.
- ДСНВ, также известный как СНВ-3 или New Start, был заключен между США и Россией в 2010 году и должен был, после продлений, действовать до 2025 года. Он устанавливает, в частности, пределы стратегических ядерных арсеналов двух стран, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием.
В Абхазии проведут отстрел волков и шакалов
Кабмин самопровозглашенной республики Абхазия принял распоряжение «О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год».
Как пишет «Апсныпресс», документ представил первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Распоряжение предусматривает отстрел волков и шакалов.
«Это вынужденная мера, так как размножившиеся дикие животные стали спускаться в деревни, приближаться к жилищам людей. При этом надо иметь ввиду, что мероприятия, которые будет проводить ветеринарная служба по регулированию численности этих животных, ни в коей мере не означают их истребление. Эти животные тоже приносят пользу, они являются санитарами леса. Поэтому мы вместе с экологами решили провести такое мероприятие. Я думаю, эта схема сработает, и мы сможем уберечь крестьянские хозяйства от нападения диких животных», – сказал он.
Ветеринарной службе, в частности, поручается принять меры по регулированию численности волков и шакалов; обеспечить организацию мероприятий по вынужденному отстрелу животных в период с 1 марта по 1 июня 2023 года; привлечь население, объединение охотников Абхазии для реализации мероприятий по вынужденному отстрелу диких животных.
Кабмин установил вознаграждение в размере 5556 рублей за одного уничтоженного волка и 2779 рублей за одного шакала. На реализацию мероприятий из резервного фонда правительства выделят 600 тысяч рублей.
Отстрел волков и шакалов ранее производился ветеринарной службой в 2019 году.
Стрельба в Цхинвали: состояние раненого ребенка – стабильно тяжелое
Малолетний ребенок, получивший ранение в результате стрельбы в Цхинвали, прооперирован. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщила детский хирург Луиза Джиоева.
«Мальчик получил повреждения печени и толстой кишки. Проведена операция. Состояние его стабильно тяжелое, он переведен в реанимацию», – сказала хирург.
Напомним, что в результате стрельбы погиб молодой мужчина – отец ребенка. В генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудили уголовное дело, ведутся необходимые следственные действия.
По информации прокуратуры, стрельбу на фоне ранее возникших личных неприязненных отношений открыл Андрей Хугаев 1985 года рождения, убивший Ричарда Мамиева 1986 года рождения. Ранение получил сын погибшего, Арсамаг Мамиев 2019 года рождения.
«Подозреваемый в совершении данного преступления добровольно явился в правоохранительные органы, сдал орудие преступления и сознался в содеянном», – сказано в заявлении прокуратуры.
Кулеба: правительство Грузии медленно убивает Саакашвили
Правительство Грузии медленно убивает экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Суспільне Новини».
«Надо называть вещи своими именами. Грузинское правительство медленно убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Они могут думать все, что угодно про него как политика, но для меня как для главы МИДа он является гражданином Украины. Я буду за него бороться так же, как мы боремся за каждого гражданина, который оказывается в беде», – сказал он.
Кулеба также сообщил, что назначение нового посла Украины в Грузии находится на финальной стадии.
«Когда он поедет в Грузию, это уже вопрос политического момента. Присутствие или отсутствие посла – это всегда политический сигнал. Мы не сделали ничего, абсолютно не пошевелили даже пальцем для того, чтобы испортить отношения с Грузией. Наоборот, мы много инвестировали в то, чтобы наши отношения развивались. Я могу сказать, что если отношения между украинским народом и государством с грузинским народом остаются неизменно братскими и позитивными, то мы не можем сказать этого про правительство Грузии», – отметил глава МИД Украины.
Украинский политик также прокомментировал отношение грузинского правительства к России.
«Есть вопросы, есть проблемы. Но у нас есть достаточно каналов коммуникации с ними для того, чтобы поддерживать связь и пытаться решать эти проблемы», – добавил Кулеба.
- Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его.
- СМИ сообщили, что новым послом Украины в Грузии станет Владимир Лукьянов. В МИД Украины он возглавлял финансово-административный департамент.
В Подмосковье упал беспилотник – за сутки об атаках сообщили пять регионов
В Коломенском районе Московской области упал беспилотник. Фото разбившегося дрона опубликовали несколько телеграм-каналов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил информацию.
Воробьёв предположил, что целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры.
«Жертв и разрушений на земле нет», – сообщил глава Подмосковья. По информации телеграм-каналов, дрон упал рядом с газовой компрессорной станцией, принадлежащей «Газпрому».
За сутки об упавших беспилотниках сообщили уже пять российских регионов. В Белгородской области обнаружили обломки трёх дронов, ещё один залетел в окно жилого дома, рассказали власти региона. Беспилотник сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона.
Обломки «летательного аппарата» обнаружили и в Республике Адыгея. Также дрон зафиксировали в районе нефтяной базы в Краснодарском крае, на которой сегодня произошёл пожар. Позднее Минобороны России подтвердило атаку дронов на Краснодарский край и Адыгею. Во всех случаях жертв нет.
Также сегодня из-за «неопознанного объекта» закрывали небо над Санкт-Петербургом. Позже Минобороны объяснило это «тренировкой ПВО».
Минобороны России утверждает, что за атакой беспилотников стоит Украина. Киев это не комментировал.
В Грузии депутат требует расследования войны 2008 года и «преступлений Саакашвили»
Представитель оппозиции в парламенте Грузии от «Европейских социалистов» Фридон Инджия заявил, что ответственность за войну 2008 года несут Михаил Саакашвили и его «зарубежные покровители». Депутат требует создать парламентскую комиссию по расследованию событий 15-летней давности. С требованием начать расследование он обращается и к прокуратуре Грузии.
Инджия считает, что Саакашвили совершил преступление перед «грузинским государством и народом Грузии».
«Все знают, что Саакашвили согласовывал каждый шаг с американцами. Без них он не мог спланировать ничего, особенно после визита Джорджа Буша в Грузию в 2005 году. Американцы прекрасно знали, что Россия ответит на бомбардировки Цхинвали, что в итоге приведет к серьезному конфликту между Россией и Европой. Война 2008 года впервые создала раскол между Европой и Россией, который продолжается и сейчас из-за войны в Украине», – сказал Инджия.
Политик назвал войну 2008 года «евроатлантическим заговором».
«В результате этого евроатлантического заговора были пожертвованы два наших исторических уголка – Абхазия и Самачабло, убиты сотни грузинских солдат и мирных жителей, а 30 тысяч человек стали беженцами на своей родине. Тем, кто пытается втянуть Грузию в войну, страшное преступление 2008 года ни при каких обстоятельствах не должно быть прощено», – сказал депутат.
Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что лично он поддержал бы проведение расследование событий 2008 года.
Ранее члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии, заявили, что США, возможно, требуют освобождения Михаила Саакашвили, чтобы скрыть преступления 2008 года.
«Чем дольше будет продолжаться кампания по освобождению Саакашвили, тем более актуальным станет вопрос – что произошло в августе 2008-го?», – говорилось в заявлении «Силы народа».
«Проект»: Путин купил Кабаевой самую большую квартиру в России
Президент России Владимир Путин купил олимпийской чемпионке Алине Кабаевой самую большую квартиру в России. Она была оплачена на средства из «кошелька» президента России Владимира Путина – кипрского офшора Ermira. Это утверждается в расследовании издания «Проект».
Речь идёт о двухэтажном пентхаусе 2600 квадратных метров, построенном в сочинском жилом комплексе «Королевский парк». В нём есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка. Над дизайном пентхауса работал Валентин Юдашкин. В 2021 году ЦИАН признавал этот пентхаус «самой большой квартирой России».
Как выяснил «Проект», в 2011 году пентхаус оформил на себя Олег Руднов. Деньги на покупку недвижимости поступили ему из президентского «кошелька» – кипрского офшора Ermira. Отмечается, что пентхаус обошелся Руднову примерно в 90 миллионов рублей, что в пять раз ниже цены, которую называл застройщик. «Проект» называет Руднова «давним номиналом Путина».
Источник издания утверждает, что Руднов купил этот пентхаус именно для Кабаевой. Кроме того, две квартиры на верхних и прилегающих к пентхаусу этажах жилого комплекса оформили на бабушку Кабаевой – Анну Зацепилину.
Корреспондент «Проекта» под видом покупателя встретился с двумя риелторами, торгующими квартирами в этом доме. По их словам, они слышали, что пентхаус находится «в собственности Кабаевой».
Также издание «Проект» выяснило, что 800 метрах от резиденции Путина на Валдае был построен деревянный терем площадью 1200 квадратных метров. Он оформлен на компанию «Прайм», которая записана на друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Источник, знакомый с устройством президентской резиденции, рассказал журналистам, что этот дом был построен специально для Кабаевой.
По подсчетам расследователей, оценочная стоимость всей недвижимости Алины Кабаевой приближается к 120 миллионам долларов.
Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об «иноагентах»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что не поддерживает законопроект об «иноагентах».
«Я решительно выступаю против закона, который сейчас обсуждается. Я не буду вдаваться в обсуждение. Во всяком случае, я наложу на него вето. Этот закон принят лишь для того, чтобы отдалить нас от Европы, поэтому он неприемлем для меня», – сказала Зурабишвили.
Отметим, что даже в случае, если президент наложит на закон вето, правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть.
Ранее Зурабишвили наложила вето на поправки в закон «О Национальном банке». Они, в частности, предусматривают введение должности первого вице-президента Нацбанка.
- Члены движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Накануне стало известно, что «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию.
- Евросоюз уже заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
В Абхазию доставили тело бойца, погибшего на войне в Украине
Из Ростова в Пицунду доставили тело Вячеслава Новицкого, погибшего на войне в Украине. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, Новицкий погиб «в боях за освобождение Луганской Народной Республики». Другие подробности не сообщаются.
По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли уроженцы Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр, Дмитрий Цвижба, Рамин Бахтадзе, Беслан Тапагуа, Никита Зухба и Матбей Абиджба. Все они воевали на стороне России.
Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
В Цхинвали убили молодого мужчину, ранен малолетний ребенок
В Цхинвали во вторник произошло убийство. Как пишет агентство «Рес», убили молодого мужчину, который находился вместе с семьей в своей машине на улице Исака Харебова.
В результате стрельбы два огнестрельных ранения получил малолетний ребёнок. Он доставлен в больницу.
Как заявил глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия Валерий Газзаев, подозреваемый в совершении убийства добровольно явился в милицию.
«Личность стрелявшего установлена, это житель Цхинвала Андрей Хугаев, который добровольно явился с повинной в МВД. Он дает показания. Причина – ранее возникшие неприязненные отношения между ними», – сказал Газзаев.
Он уточнил, что имеются все записи с видеокамер, после происшествия был объявлен план «перехват»
В цхинвальском республиканском медцентре сообщили, что пострадавший в результате стрельбы ребенок находится в тяжелом состоянии.
«На данный момент ребенку проводят операцию», – сказали в больнице.
Югоосетинская генпрокуратура проводит оперативно-следственные мероприятия, ведется сбор информации для возбуждения уголовного дела.
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