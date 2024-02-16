В России и за границей проходят акции памяти Алексея Навального

В России и разных городах мира начались акции памяти оппозиционного политика Алексея Навального. Сообщение о внезапной смерти Навального в ямальской колонии 16 февраля опубликовала пресс-служба ФСИН.

После публикации новости во многих городах России местные жители начали приносить цветы к памятникам политическим заключённым. Стихийные мемориалы возникли в Ульяновске, Новосибирске и Вятке, сообщает издание Astra. Канал "Говорит НеМосква" добавляет в этот список Томск, Казань, Ижевск, Псков, Нижний Новгород, Пермь, Тверь, Киров и Белгород. Далее присоединились Вологда, Тольятти, Саратов, Ногинск и многие другие российские города.

В Новосибирске местная жительница вышла на одиночный пикет с плакатом "Кто следующий?" Полицейские спросили её, зачем она это делает, но не стали задерживать.

Ещё одна жительница вышла на пикет в Мурманске. Она держала плакат с надписью "Его кровь на твоих руках, Вова". По сообщению "Осторожно, новости", её задержали.

Цветы и лампады появились в Санкт-Петербурге у Соловецкого камня на Троицкой площади и у памятника жертвам репрессий на Воскресенской набережной.

Люди несут цветы к Соловецкому камню в Москве. У мемориала дежурит полиция. Стихийный мемориал возник у дома в московском микрорайное Марьино, где Алексей Навальный жил до ареста.

Сообщается о задержании пикетчицы у "Стены скорби". Позднее был задержан подросток с плакатом с надписью "Убийца". Прокуратура Москвы выпустила предостережение в связи с "призывами к массовой акции", пишут "Осторожно, новости". При этом призывов к акциям в соцсетях почти нет, их участники приходят к памятным местам по личной инициативе.

По сообщениям местных телеграм-каналов, полиция оцепила мемориал в Новосибирске якобы из-за сообщений о минировании. В Томске полицейские приехали к "Камню скорби". В Ульяновске люди в штатском сразу убирают цветы и фотографируют тех, кто их принёс. Об оцеплениях памятников пишут также из Омска и Казани.

В Нижнем Новгороде, как сообщает "7х7", при возложении цветов у места самосожжения журналистки Ирины Славиной были задержаны 11 человек.

Во многих странах мира русскоязычные диаспоры объявили о проведении митингов памяти Навального. В списке, который собрала организация "Ковчег", упомянуты мероприятия уже более чем в 20 странах (список дополняется). Акции проходят преимущественно у посольств и консульств России.

В Тбилиси активисты вышли на акцию у здания секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии с плакатами, текст для которых написали люди из России, сообщила в твиттере Дарья Серенко.

В Ереване, по сообщению "Новой газеты - Европа", полиция не пускает митингующих к посольству, здание оцеплено.

Издание Sota сообщает, что в Минске при попытке возложить цветы к российскому посольству в память о Навальном ОМОН задержал лидера ликвидированной партии "Зеленые" Дмитрия Кучука.