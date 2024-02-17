Более 100 человек задержаны в России на акциях памяти Навального

В России и разных городах мира в пятницу начались акции памяти оппозиционного политика Алексея Навального. Сообщение о внезапной смерти Навального в ямальской колонии 16 февраля опубликовала пресс-служба ФСИН.

После публикации новости во многих городах России местные жители начали приносить цветы к памятникам политическим заключенным. Стихийные мемориалы возникли в Ульяновске, Новосибирске и Кирове, сообщает издание Astra. Канал «Говорит НеМосква» добавляет в этот список Томск, Казань, Ижевск, Псков, Нижний Новгород, Пермь, Тверь, Киров и Белгород. К ним присоединились Вологда, Тольятти, Саратов, Ногинск и многие другие российские города, в том числе Москва и Петербург.

К утру 17 февраля «ОВД-Инфо» сообщило как минимум о 101 задержанном на акциях памяти Навального в десяти городах. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 64 человека, в Нижнем Новгороде – 15 и в Москве – 11. Некоторых оставили на ночь в полиции.

Тем временем акции продолжаются на востоке России: во Владивостоке люди несут цветы к камню памяти жертв ГУЛАГа, а в Магадане – к храму, из которого периодически выходят служители и убирают цветы, отмечает «Сота».

В Новосибирске местная жительница вышла на одиночный пикет с плакатом «Кто следующий?». Полицейские спросили ее, зачем она это делает, но не стали задерживать.

Еще одна жительница вышла на пикет в Мурманске. Она держала плакат с надписью «Его кровь на твоих руках, Вова». По сообщению «Осторожно, новости», ее задержали.

Цветы и лампады появились в Санкт-Петербурге у Соловецкого камня на Троицкой площади и у памятника жертвам репрессий на Воскресенской набережной.

Вечером в пятницу акцию у Соловецкого камня в Петербурге разогнала полиция. Среди задержанных были журналисты – фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин и корреспондент RusNews Элина Козич. В общей сложности задержаны около 30 человек.

Люди несли цветы к Соловецкому камню в Москве. По данным «Коммерсанта», к мемориалу пришли не менее тысячи человек. У мемориала дежурит полиция. Ночью он был разрушен.

Стихийный мемориал возник и у дома в московском микрорайоне Марьино, где Алексей Навальный жил до ареста.

Сообщается о задержании пикетчицы у «Стены скорби». Позднее был задержан подросток с плакатом с надписью «Убийца». В подземном переходе под Лубянкой, пишет «Сота», полиция после проверки документов задержала еще трех человек. К позднему вечеру пятницы число задержанных в Москве возросло до восьми.

Прокуратура Москвы выпустила предостережение в связи с «призывами к массовой акции», пишет «Осторожно, новости». При этом призывов к акциям в соцсетях почти нет, их участники приходят к памятным местам по личной инициативе.

По сообщениям местных телеграм-каналов, полиция оцепила мемориал в Новосибирске якобы из-за сообщений о минировании. В Томске полицейские приехали к «Камню скорби». В Ульяновске люди в штатском сразу убирают цветы и фотографируют тех, кто их принес. Об оцеплениях памятников пишут также из Омска и Казани.

В Нижнем Новгороде, как сообщает «7х7», при возложении цветов у места самосожжения журналистки Ирины Славиной были задержаны 11 человек.

Акции за рубежом

Во многих странах мира русскоязычные диаспоры объявили о проведении митингов памяти Навального. В списке, который собрала организация «Ковчег», упомянуты мероприятия уже более чем в 20 странах (список дополняется). Акции проходят преимущественно у посольств и консульств России.

В Тбилиси активисты вышли на акцию у здания секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии с плакатами, текст для которых написали люди из России, сообщила в твиттере Дарья Серенко.

В Ереване, по сообщению «Новой газеты Европа», полиция не пускает митингующих к посольству, здание оцеплено.

В Праге десятки людей собрались у здания посольства России.

Также у посольства России собрались люди в Лондоне.

Многочисленные митинги прошли в США. В Нью-Йорке протестовали с плакатами на русском и английском языках «Путин – убийца», «Мы не сдадимся» у российского консульства. В Сакраменто на акцию собрались сотни протестующих – среди прочего они принесли растяжку с портретом Путина «Мы не проплаченные, мы ненавидим тебя бесплатно».

Также акции прошли в Буэнос-Айресе, Белграде, Берлине, Вильнюсе и многих других городах. В некоторых странах они запланированы на субботу и воскресенье.

Издание «Сота» сообщает, что в Минске при попытке возложить цветы к российскому посольству в память о Навальном ОМОН задержал лидера ликвидированной партии «Зеленые» Дмитрия Кучука.