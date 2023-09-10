В России идет основной день голосования на региональных выборах

В более чем 80 регионах России, где в этом месяце организованы выборы различного уровня, 10 сентября проходит единый день голосования. В ряде субъектов, где голосование многодневное и продолжается с пятницы, воскресенье станет финальным днем.

В общей сложности, как отмечает «Интерфакс», речь идет о более 4-х тысячах избирательных кампаний. Судя по всему, цифра дана с учетом голосования, которое российские власти проводят в эти дни и на оккупированных территориях Украины - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Зампред ЦИК России Николай Булаев утверждает, что один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки беспилотника. Киев это не комментировал.

В так называемой «ЛНР», по данным пророссийских чиновников, явка на 10 утра воскресенья по московскому времени составила примерно 65%. Ранее поступали сообщения, что сотрудники избиркомов ходят по домам, иногда в сопровождении военных.

Власти Украины осудили проведение голосования в захваченных российскими военными районах. В заявлении МИД страны подчеркивалось, что Киев «призывает международных партнеров осудить ничтожные и своевольные действия России и не признавать легитимность никакой «администрации», которая будет создана по итогам незаконных выборов, так же как и любые решения, которые будут ими приниматься».

Глава российского ЦИК Элла Памфилова заявила утром в воскресенье, что обращений о возможных нарушениях на выборах «в целом не так много». Всего на данный момент, по ее словам, поступило чуть более 280 таких обращений, из них 104 касались недостатков голосования на выборах в Москве, остальные - связаны с вопросами агитации, информирования о месте голосования, оборудования избирательных участков, защиты прав наблюдателей. Они носили единичный характер, утверждает глава ЦИК.

Проект Радио Свобода Сибирь.Реалии ведет прямую трансляцию основного, третьего дня голосования, на российских выборах. В публикации приводятся сообщения о нарушениях на участках в разных регионах.

В частности, как пишет Сибирь.Реалии, сотрудников бюджетных организаций и их родственников принуждают к голосованию на выборах мэра Хабаровска. У избирателей требуют фотографии бюллетеней с галочкой. Об этом телеграм-каналу «Хабаровск» рассказал источник в одном из спортивных учреждений города. В Новосибирской области пресс-служба регионального комитета КПРФ получила аудиозапись, из которой следует, что первым трем сельсоветам Новосибирского района, которые покажут наибольшую явку на выборах, местная администрация подарит пассажирскую газель.

В Амурской области комитет КПРФ сообщил о случае вброса бюллетеней в Ивановском муниципальном округе. Член областной избирательной комиссии Кирилл Тандуров обнаружил пачку бюллетеней в избирательной урне на участке 717 в селе Среднебелая. Представители партии подали заявление в полицию и жалобу в территориальную комиссию. Жители Ингодинского района Читы сообщили, что им поступили звонки с предложением проголосовать за конкретного кандидата (его имя не уточняется). Полиция приняла заявление о нарушении, отмечает Чита.ру.

О нарушениях на выборах пишет, в частности, и телеграм-канал «Говорит НеМосква», упоминая случаи задержания наблюдателей. Так, в Геленджике задержали наблюдателя от КПРФ Валентину Шостак, которой вменяют вмешательство в работу избиркома. В Омске полицейские силой увели с участка экс-депутата от КПРФ Ивана Фелина, который пытался привлечь внимание к незаконной агитации за врио главы региона.