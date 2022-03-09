В России могут закончиться компоненты для изготовления лекарств

Запасов лекарственных субстанций в России, из которых производятся лекарства, хватит на 3–6 месяцев, после этого заводы могут остаться без импортного сырья и компонентов. Из иностранного сырья производится до 85 процентов препаратов местного производства. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

За последние 10 дней импортные субстанции подорожали на 30–35 процентов, пишет газета. Многие поставщики стали требовать предоплаты вместо предлагавшихся раньше отсрочек, заказ сырья в Европе стал практически невозможен из-за новых правил валютного регулирования.

В 2021 году около 20 процентов компонентов лекарств ввозились из стран ЕС, их теперь нужно заменять на индийское и китайское сырьё. За неделю европейские страны почти остановили поставки. Под удар также попали заказывавшиеся из Европы и США эталоны препаратов, по которым при производстве проводится контроль качества.

Впоследствии это должно неизбежно привести к росту цен, предупреждает газета. Кроме того, издание обращает внимание на заканчивающийся в аптеках инсулин и средства мониторинга и терапии диабета. Качественный инсулин и техника производятся за границей, покупатели ожидают двукратного роста цен и проводят массовые закупки, что, в свою очередь, приводит к дефициту.