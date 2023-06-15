В России начался суд над 24 бывшими участниками украинского полка «Азов»

В Ростове-на-Дону начался суд над 24 бывшими участниками украинского полка Азов», сообщает «Коммерсантъ». Им вменяют участие в террористической организации, которой признан «Азов» в России, а также попытку насильственного захвата власти на территории так называемой Донецкой народной республики. Российские СМИ утверждают, что большинство подсудимых были взяты в плен или задержаны весной прошлого года в Мариуполе, и что они частично признали свою вину.
Утверждается также, что среди обвиняемых - девять женщин, четыре из них являлись в «Азове» поварами, еще одна работала начальником продовольственного склада полка. Женщины заявили, что не занимались «террористической деятельностью» и ходатайствовали перед судом о замене меры пресечения в виде ареста на более мягкую. Несколько из них отметили, что дома их ждут малолетние дети. Несмотря на это, суд продлил всем обвиняемым содержание в СИЗО до 29 сентября.
Отмечается, что двое обвиняемых, Давид Касаткин и Дмитрий Лабинский, ранее были переданы украинским властям в обмен на пленных россиян. Будут ли их судить заочно, или обвинения с них будут сняты в связи с обменом, на первом судебном заседании не обсуждалось.
- Полк «Азов» был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. В 2015 году Конгресс США запрещал оказывать ему военную помощь из-за предполагаемых связей с неонацистами. Сейчас «Азов» является составной частью вооруженных сил Украины. В России Верховный суд признал полк террористической организацией и запретил его. Также «Азов» регулярно используется российской пропагандой для доказательства поддержки неонацизма Украиной на государственном уровне.
- Весной прошлого года в плену у российских военных и пророссийских сепаратистов Донбасса оказались больше тысячи украинских солдат, защищавших Мариуполь, немалая часть из них служила в полку «Азов». Власти так называемой «Донецкой народной республики» планировали организовать над пленными азовцами публичный трибунал. Однако с сентября прошлого года более 300 бойцов «Азова» были возвращены в Украину в рамках обменов пленными. Среди них - командование полка, включая командира подразделения Дениса Прокопенко и его заместителя Святослава Паламара. Позже выяснилось, что взамен их Украина передала России кума Владимира Путина и одного из лидеров украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. В Украине Медведчук находился под арестом по обвинению в госизмене.
- 29 июля 2022 года более 50 военнопленных из числа защитников Мариуполя погибли при взрыве в колонии города Еленовка Донецкой области, в которой они содержались. В Минобороны России заявили, что пленные подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Украинские власти утверждают, что колония была взорвана российскими военными с целью скрыть следы пыток и убийств солдат противника.