В России начинаются выборы в Государственную думу

В России 17 сентября начинаются выборы депутатов Госдумы, губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Основной день голосования состоится в воскресенье, 19 сентября.

Первыми избирательные участник открылись на Чукотке и Камчатке.

Голосование в Госдуму проходит в один тур согласно смешанной системе – должны быть выбраны 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов – по одномандатным округам. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

Для простого большинства в Думе необходимо 226 мандатов, для конституционного - 300.

Впервые на парламентских выборах разрешена процедура электронного голосования. К ней, по решению ЦИК, допущены жители Москвы, Мурманской, Нижегородской, Ярославский, Курской и Ростовской областей, а также жители аннексированного Севастополя.

Незадолго до голосования сторонники Алексея Навального опубликовали рекомендации в рамках проекта «Умное голосование». Соратники оппозиционера предложили голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей «Единой России». Партийная принадлежность при этом не важна.

На выборах в Госдуму в Москве большинство поддержанных «Умным голосованием» кандидатов – представители КПРФ, но есть и представители других партий. Свои рекомендации по голосованию в Москве опубликовал и мэр Сергей Собянин. В его списке – не только кандидаты от «Единой России», но и, например, Галина Хованская (СРЗП) по Ленинградскому округу.

Российские власти считают, что соратники Навального распространяют запрещенный контент и настаивают на блокировке ресурсов. Роскомнадзор обвинил американские IT-компании Google, Apple, Cloudflare и Cisco в том, что они помогают «Умному голосованию» обходить блокировки. Если иностранные компании не исполнят требования по прекращению помощи «Умному голосованию», это будет рассматриваться властями как «иностранное вмешательство в выборы», заявили в Роскомнадзоре.

В Совете Федерации в четверг, в преддверии выборов, прошло заседание комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Как следует из заявлений официальных лиц, большое внимание было уделено «Умному голосованию». А представитель МИД Олег Гаврилов сообщил, что Москва направила США демарш о недопустимости «вмешательства в выборы».