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В России обсуждают три варианта ответа на потолок цен на нефть
Власти России обсуждают три варианта ответного механизма на установленный странами Евросоюза, G7 и Австралии потолок цен на российскую нефть. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на близкие к правительству источники.
Первый вариант предусматривает полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали потолок цен, в том числе если они покупают российскую нефть через страны-посредники. Например, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, уточнил один из собеседников.
Второй вариант, по словам источников, запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.
Третий вариант - предполагает введение так называемой индикативной цены, то есть будет установлен максимальный дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена. Этот вариант источники считают самым маловероятным.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству, власти России рассматривают возможность введения дна цен — минимального значения, падение ниже которого сделает невозможной продажу нефти российского происхождения. Источники издания утверждают, что Москва рассматривает два варианта: либо фиксированное "дно" цен, либо максимальный размер скидки по отношению к эталонным сортам нефти Brent и WTI.
При этом собеседник агентства утверждает, что Россия стремится предложить своим клиентам простой и понятный механизм ценообразования на основе рыночного и не навредить своими мерами нейтральным странам.
- 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован Евросоюзом, странами "Группы семи" и Австралией.
- Цель этого решения - снизить доходы России, помогающие её властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
- Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские власти разрабатывают меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на российскую нефть. "Даже если России придется несколько сократить добычу", отметил Новак.
Другие новости дня
В России назвали стоимость восстановления сухумского аэропорта
Заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач заявил, что предположительная стоимость восстановления сухумского аэропорта – 20,54 млрд рублей (около 326 млн долларов).
По его словам, уже разработан проект «дорожной карты» по возобновлению авиасообщения между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия.
«Планируемая пропускная способность аэропорта после первого этапа реконструкции составляет 400 пассажиров в час, или 3 млн пассажиров в год», – сказал он на форуме «Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста».
Абхазский премьер Александр Анкваб заявил, что реконструкцией аэропорта займется российский инвестор, он «почти определен».
В ноябре вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на встрече с абхазским лидером Асланом Бжания рассказала о разногласиях с инвестором.
«По словам Озган, были разногласия между инвестором и абхазской стороной по поводу собственности объектов и этапности строительства. Президент подчеркнул, что по праву собственности позиция абхазской стороны должна быть принципиальной и категоричной: взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура должна однозначно остаться за Республикой Абхазия», – говорилось в сообщении пресс-службы.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- В августе в Абхазии опубликовали фотографию, сделанную во время осмотра министром экономики России Максимом Решетниковым сухумского аэропорта. На ней обозначены «объекты РФ», среди них – искусственная взлетно-посадочная полоса, диспетчерский пункт и контрольно-пропускной пункт. К «объектам инвестора» относятся, в частности, здание аэровокзального комплекса, привокзальная площадь и заправочная станция, к «объектам Республики Абхазия» – лишь центральный распределительный пункт электричества и подъездная дорога.
- В министерстве экономики после этого заявили, что объекты инфраструктуры сухумского аэропорта останутся в государственной собственности и управлении.
- По итогам визита министра экономики России также стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала «Дождь»
В Литве с 8 декабря будет прекращено вещание телеканала «Дождь». Об этом пишет Delfi cо ссылкой на Литовскую комиссию по радио и телевидению (ЛКРТВ).
Причиной такого решения стало аннулирование властями Латвии лицензии телеканала «Дождь». Латвийское разрешение на вещание давало каналу право распространять созданный контент в странах ЕС, России, США и других странах.
«Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание «Дождя» он с 8 декабря не будет доступен и в Литве», — сообщила комиссия.
Как сообщалось ранее, Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание «Дождя». Решение отменить разрешение на трансляцию телеканала было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Кроме этого, будет закрыт доступ на территории Латвии к программам телекомпании на ютубе.
Это случилось после того, как телеканал был оштрафован за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия» по отношению к российской армии, а также после эфира, во время которого ведущий Алексей Коростелев, призывая зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации в России и военных преступлениях российских военных, сказал: «Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этого его уволили с телеканала.
Позже Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД включить Коростелева в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну. В свою очередь, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева призвала вернуться на работу Алексея Коростелева, а также ведущих Маргариту Лютову и Владимира Роменского, которые приняли решение уйти в знак протеста против увольнения Коростелева.
- «Дождь» работал в России с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключен из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 году в России он был объявлен «иноагентом», редакция с этим не согласилась. Первого марта 2022 года, через неделю после начала российского военного вторжения в Украину, Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Дождя» из-за «фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям». Третьего марта канал приостановил работу. Разрешение на вещание в Латвии телеканал получил 6 июня.
Министр юстиции Грузии: Саакашвили не подчиняется курсу лечения
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что находящийся в заключении экс-президент страны Михаил Саакашвили, по сути, занимается членовредительством и не соблюдает курс лечения.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», он сделал это заявление после заключения независимой экспертизы центра «Эмпатия», в которой говорилось о том, что совокупность текущих диагнозов может привести к коме и летальному исходу, если не принять срочные меры. С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограммов – врачи говорят о кахексии, стремительной потере веса, на фоне еще около 20 диагнозов.
«Саакашвили принимает пищу, когда хочет, в то время, когда хочет, и можно с уверенностью сказать, что этот человек не подчиняется курсу лечения, который подбирается непосредственно врачами», — сказал Брегадзе в интервью ТВ «Имеди».
По его словам, «это оставляет много знаков вопроса», и «это в какой-то степени действие, направленное на членовредительство».
Брегадзе заявил, что в публикации в прессе, в которых говорится о критическом состоянии и возможном отравлении Саакашвили — заказные и для этого его семьей и сторонниками была нанята лоббистская компания.
Клинический директор «Вивамеди», где более полугода находится Саакашвили, заявил, что «он ест только то, что хочет, в те дни, когда хочет, и это не значит, что он не может есть, скорее, он не ест». Он утверждает, что состояние экс-президента стабильное и опроверг, что у него за последние дни были случаи потери сознания.
Отметим, что на следующей неделе, 9 декабря, Тбилисский городской суд должен рассмотреть ходатайство защиты об отсрочке приговора для Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.
Грузинский врач и кардиолог Нана Гегечкори, работающая в США, заявила, что заявление клиники о том, что «пациент просто сам не принимает пищу» – неэтично и не снимает ответственности с врачей.
По ее словам, один из предположительных диагнозов Саакашвили — анорексия, и необходима оценка его психического статуса и степени дееспособности при принятии решений.
Уволенного год назад замглавы абхазского МВД вернули на должность
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб назначил Раща Цвижба заместителем министра внутренних дел.
Цвижба уже занимал эту должность. 3 декабря 2021 года он был отправлен в отставку. Тогда же должности лишился глава МВД Дмитрий Дбар.
Против Цвижба было возбуждено уголовное дело из-за инцидента 30 сентября, когда на сухумской набережной избили ветеранов. В заявлении прокуратуры тогда говорилось, что он превысил свои должностные полномочия.
«Цвижба Р.С. нанес удар руками в область лица Маан В.В., в результате которого последний упал на землю и, продолжая превышать должностные полномочия, в отсутствие законных оснований, Цвижба Р.С. стал наносить ему удары ногами по различным частям тела», – говорилось в заявлении прокуратуры.
Отметим, что абхазские СМИ или официальные органы не сообщали о завершении расследования инцидента, произошедшего 30 сентября прошлого года.
Супруга Раща Цвижба – Саида Бутба. В марте текущего года она была избрана председателем абхазского Верховного суда.
Демократ одержал победу на выборах в Сенат США от штата Джорджия
Демократ Рафаэль Уорнок взял верх над республиканцем Хершелем Уолкером на выборах в Сенат США от штата Джорджия. Второй тур выборов в этом штате прошел 6 декабря.
Победа Уорнока означает, что у Демократической партии в Сенате нового созыва будет большинство в два голоса. В нынешнем составе Сената Конгресса США у обеих партий было по пятьдесят мест. Даже незначительное изменение баланса сил в Сенате позволит Демократической партии взять руководство сенатскими комитетами в свои руки и превратить их в противовес комитетам Палаты представителей, где большинство получили республиканцы, заявившие о намерении проводить расследования деятельности администрации демократа Джо Байдена. Большинство в Сенате предоставит демократам больше возможностей для законодательной деятельности, поскольку прежде отказ даже одного члена демократической фракции поддержать законопроект грозил его провалом.
Это были повторные выборы в Джорджии. Во время промежуточных выборов в Конгресс, прошедших 8 ноября, ни один из кандидатов в Сенат от Джорджии не набрал необходимых для победы 50-ти процентов голосов избирателей штата. Рафаэль Уорнок был впервые избран в Сенат два года назад. Тогда место в Сенате освободилось после досрочного ухода в отставку сенатора Джонни Айзаксона. Кандидатура Хершела Уолкера, в прошлом звезды американского футбола, активно поддерживалась Дональдом Трампом
Госсекретарь США отреагировал на воздушные удары по целям в России
Соединенные Штаты не поощряют украинцев и не способствуют им в организации ударов по целям внутри России, заявил во вторник Госсекретарь США Этони Блинкен на пресс-конференции.
Однако, как подчеркнул Госсекретарь США, необходимо понимать, что украинцы живут в условиях непрекращающейся российской агрессии против их страны. Это была реакция на сообщения о воздушных ударах по военным аэродромам в России, нанесенным в последние три дня самолетами-беспилотниками. Киев не признал своей причастности к этим ударам.
Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс прибег к идентичной формулировке, отвечая на вопрос об ударах по российской территории. Он отметил, что у него нет информации о том, что кто-либо взял на себя ответственность за эти акции.
Представитель Госдепартамента сделал акцент на том, что целью Соединённых Штатов является помощь Украине в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности: "Мы предоставляем Украине всё, что ей необходимо для использования на её территории, на её земле для защиты от российской агрессии".
Несмотря на настойчивые просьбы Киева и призывы американских законодателей, администрация Джо Байдена отказывается предоставлять Украине вооружения, в том числе, военные самолёты, которые позволят украинской армии наносить удары по целям на территории России, опасаясь, что это приведет к резкой эскалации войны.
Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что установки залпового огня HIMARS, переданные украинским ВС, были модифицированы, с тем, чтобы предотвратить их использование для запуска ракет повышенного радиуса действия.
Россия в пятёрке стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ
Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции по итогам 2021 года. На страну пришлось почти четыре процента из полутора миллионов новых случаев заражения в мире.
Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). При этом позади России остались африканские страны (Танзания, Уганда, Замбия, Кения), а также Бразилия, следует из данных Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пишет "Коммерсантъ".
Оценки ЮНЭЙДС соответствуют статистике Минздрава, который заявил о более 50 тысячах новых инфицированных в 2021 году. В ведомстве напоминают: о своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый больной ВИЧ-инфекцией россиянин, тогда как в Европе – каждый восьмой больной.
Член делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексей Лахов уточняет, что цифры по России – оценочные, так как страна с 2018 года не предоставляет ООН информацию официально.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь на данные из России, ежегодно вносит страну в списки антилидеров. Однако отмечает, что ситуация с каждым годом улучшается. Так, по итогам 2019 года Россия стала регионом с самыми высокими в Европе показателями заболеваемости ВИЧ на 100 тысяч населения с 55 случаями, а в 2017 году таких случаев было 71.
- По официальным данным за 2021 год, в России живут чуть более 850 тысяч больных ВИЧ-инфекцией (в Роспотребнадзоре говорят о 1,1 млн лабораторно подтвержденных случаев). Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ-инфекцию – в 2021 году этот показатель составил более 28%.
- Хотя число новых случаев в мире сократилось с 2,9 млн в 2000 году почти в два раза, число живущих с ВИЧ увеличилось в мире с 26 млн до более чем 38 млн человек за последние два десятилетия. По данным ЮНЭЙДС, это связано в том числе успехами в лечении ВИЧ с помощью антиретровирусной терапии – пациенты с таким диагнозом живут теперь значительно дольше.
- На 1 ноября 2022 года вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявлен у 1% населения России, заявил руководитель научно-исследовательского отдела СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, на 2022 год ВИЧ инфицировано до полутора миллионов россиян. С 2020 по 2030 год число новых случаев заражения вирусом составит 660 тысяч, считает Покровский.
Новые санкции ЕС могут затронуть горнодобывающий сектор России
Еврокомиссия рассматривает запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы из-за ее агрессии в отношении Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Запрет станет частью девятого пакета ограничений Евросоюза, который страны-члены планирую обсудить ближайшие дни.
Чиновники надеются, что санкции будут согласованы к концу следующей недели, отмечает Financial Times.
Новый пакет ограничений также может включать экспортный контроль над гражданскими технологиями, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов; запрет на операции с тремя российскими банками и адресные санкции в отношении 180 человек.
5 декабря в силу вступил восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путем. На трубопроводную нефть запрет не распространяется. Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.
В списке 100 влиятельных женщин мира – Зеленская, Скочиленко и Пугачёва
Британская вещательная корпорация «Би-би-си» опубликовала свой список ста вдохновляющих и влиятельных женщин по всему миру за 2022 год, в который, наряду с другими, попали супруга президента Украины Елена Зеленская, российская певица Алла Пугачева, петербургская художница Саша Скочиленко, обвиняемая по делу о фейках про российскую армию.
Список отражает роль женщин в непростых событиях по всему миру - от смелых протестов с требованием перемен в Иране до женских лиц в конфликте и сопротивлении в Украине и России, подчеркивает редакция.
«Би-би-си» отмечает также, что это уже десятый подобный список корпорации и есть возможность проанализировать процесс за 10 лет, связанный с ролью женщин и их правами в разных странах.
Помимо Елены Зеленской в списке еще семь представительниц Украины, в том числе, парамедик Юлия Паевская, которая побывала в российском плену, и математик Марина Вязовская, получившая престижную Филдсовскую премию, отмечает «Медуза». Бывший спецкор этого издания Таисия Бекбулатова, объявленная в России «иноагентом», также отмечена вниманием британской корпорации: «Бекбулатова в 2019 году основала независимое СМИ «Холод», широко освещающее войну в Украине, а также публикующее материалы о неравенстве, насилии и правах женщин».
Художница Александра Скочиленко находится в СИЗО в ожидании приговора. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сама себя Скочиленко называет узником совести. Она была задержана за замену ценников в супермаркете сообщениями о войне в Украине и сейчас обвиняется в создании фейков про российские Вооруженные Силы.
Про Аллу Пугачеву говорится, что за годы своей работы и творчества она продала более 250 миллионов пластинок. Артистка названа в публикации «культурной иконой», хорошо известной своим чистым меццо-сопрано. Она была не раз отмечена наградами за свое творчество в России, при этом Алла Пугачева выступала с критикой правительства. Недавно она опубликовала сообщение для своих 3,6 миллионов подписчиков в Instagram, в котором осудила войну в Украине, пишет «Би-би-си».
Наряду с несколькими иранками в списке «Би-би-си» оказался обобщенный образ «женщины, отрезающей свои волосы». Решение связано с широкими протестами в Иране в этом году, начавшимися после смерти арестованной полицией нравов 22-летней Махши Амини за неправильное ношение хиджаба. «Би-би-си» подчеркивает, что своим шагом хочет признать роль женщин в этих протестах. Отрезание волос стало одним из символов движения, охватившего знаменитостей, политиков и активистов по всему миру.
Кроме того, в списке оказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, певица Билли Айлиш, актриса Приянка Чопра-Джонас, активистки из Афганистана и других стран Южной Азии и Ближнего Востока.
СПЧ перед встречей с Путиным получил список нежелательных вопросов
Членам Совета по правам человека (СПЧ) на предстоящей 7 декабря онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным рекомендовали не поднимать ряд вопросов, среди которых вероятное убийство сдавшегося в плен Украине бойца «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина, применение закона о фейках о российской армии и протесты родственников мобилизованных. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на источники в СПЧ.
Собеседники издания рассказали, что глава совета Валерий Фадеев, который утверждает все темы и вопросы для обсуждения с Путиным, за последние две недели несколько раз встречался с представителями администрации президента. Они якобы просили не поднимать ряд острых вопросов, чтобы «не расстраивать президента».
В стоп-лист попали темы, предложенные либерально настроенными членами совета, говорят источники «Верстки».
При этом членам совета рекомендовано в очередной раз спросить президента об окончании частичной мобилизации, чтобы он снова подтвердил это, так как люди волнуются из-за возможной второй волны призыва.
Кроме того, среди тем, предложенных к обсуждению с Путиным 7 декабря - состояние экологии, санкции против россиян на Западе, проблемы беженцев, вопросы о волонтерстве, законодательство о запрете пропаганды ЛГБТ. Фадеев ранее сказал, что этот закон не угрожает свободе слова. Это очень понравилось Кремлю, утверждают два источника «Верстки» со ссылкой на слова главы СПЧ.
- 17 ноября президент России подписал указ, согласно которому исключил из СПЧ десять человек – в основном правозащитников и журналистов. Вместо них он тем же указом добавил в Совет тех, кто занимается военной повесткой – в том числе руководитель прокремлевского «Народного фронта» Юлия Белехова, представитель движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Грузинская мечта» ответила на просьбу Украины о поставках генераторов
Председатель фракции правящей партии в парламенте Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что он не в курсе просьбы украинской стороны о поставках генераторов и трансформаторов, пишет агентство «Новости-Грузия».
О том, что грузинская сторона уже месяц не отвечает на этот запрос, сообщил сегодня на брифинге временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
«Первый раз слышу о генераторах… Впервые слышу эту тему и буду узнавать», - сказал Мдинарадзе. По его словам, Тбилиси максимально поддерживает Украину на политическом уровне и оказывает гуманитарную помощь. Если генераторы попадают под гуманитарные цели, то Мдинарадзе не видит проблемы в их передаче.
Одновременно представитель «Грузинской мечты» заявил, что тема генераторов была второстепенной на брифинге украинского дипломата. «Основной мессидж Касьянова был о том, что Грузия должна записаться как сторона в войне, а остальное было просто мелкими порочащими месседжами», - сказал Мамука Мдинарадзе. По его словам, «все было направлено на то, чтобы нанести имидж правительства Грузии», но «участие в войне не в интересах Грузии и власти будут поддерживать мир».
«Когда представитель страны говорит, что Грузия должна была поставить (Украине) оружие, военную технику и так далее … это был основной мессидж, который озвучивал этот человек. Это значит, что Грузия должна быть записана как сторона конфликта…», - заявил депутат.
По словам Мдинарадзе, Грузия четко заявляет о своей поддержке Украины на разных уровнях, поддержала более 400 резолюций, оказывает гуманитарную помощь «сверх предела своих возможностей», принимает тысячи беженцев, но не может и не будет оказывать военную помощь.
Программа Парфенова «Намедни» будет вещать из Тбилиси
Информационно-аналитическая программа Леонида Парфенова «Намедни» будут записывать в Грузии. Об этом журналист сообщил на своей Instagram-странице, показав студию в Тбилиси, передает SOVA.
«Говорит и показывает Тбилиси. В студии на улице Мераба Костава в точности воспроизведены декорации серий «Намедни» на YouTube», - рассказал Парфенов.
«Намедни» - передача на НТВ и «России 1», выходящая с 1990 года в разных форматах, с Леонидом Парфеновым в качестве автора и ведущего. В 1990-1991-м и 1993-1996-м «Намедни» были не политическими новостями, а в 1996 году ушли в сторону документалистики. После этого вышли циклы «Намедни. Наша эра. 1961-1991» и «Намедни. Наша эра. 1991-2000».
В 2001-2004 годах «Намедни» превратился итоговую информационно-аналитическую передачу с новостями за неделю.
В 2018 году Леонид Парфенов запустил свой собственный YouTube-канал и шоу «Парфенон».
Россия и Украина обменялись пленными в формате «60 на 60»
Украина и Россия обменялись пленными по формуле «60 на 60».
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак обратил внимание, что украинцы вернулись на родину в день Вооруженных сил Украины. По словам Ермака, Россия выдала 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Среди них 34 участника обороны Мариуполя, в том числе 14 защитников «Азовстали».
Минобороны России подтвердило, что домой вернулись 60 российских военнослужащих.
Россия и Украина регулярно обмениваются пленными. Сообщения об этом поступают с марта. В общей сложности стороны обменяли по тысяче человек. В ноябре обмены стали проходить чаще.
- В середине ноября президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения по видеосвязи к участникам саммита «Большой двадцатки» в Индонезии заявил, что самой подходящей моделью обмена пленными между двумя странами может быть формула «всех на всех».
- Через несколько дней Зеленский вновь заявил о необходимости обмена пленными в формате «всех на всех», отметив, что только после такого обмена Украина может согласиться на возобновление транзита российского аммиака по трубопроводу из Тольятти в Одессу через территорию Украины в рамках существующей зерновой сделки с ООН и Турцией.
- Агентство Reuters в конце ноября со ссылкой на источники сообщало, что представители России и Украины провели встречу в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обсудить возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и обмен пленными.
- Об итогах переговоров не сообщалось, но посол Украины в Турции Василий Боднар тогда заявил агентству, что освобождение украинских пленных – это часть переговорного процесса об открытии экспорта российского аммиака.
- Возобновления работы трубопровода, кроме России, добивается ООН, писала в сентябре The Financial Times. В организации считают, что удобрения помогут смягчить последствия мирового продовольственного кризиса.
- Зерновая сделка была подписана в Стамбуле 22 июля. В рамках соглашения, которое Россия и Украина при посредничестве Турции по отдельности заключили с ООН, стороны обеспечивают беспрепятственный вывоз продовольствия из портов Одессы по Черному морю.
В Москве прошло заседание российско-абхазской Межправкомиссии
В Москве сегодня, 6 декабря прошло заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия.
Сопредседатели комиссии – заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и глава абхазского правительства Александр Анкваб.
Новак сообщил, что на заседании обсудили перспективные направления инвестиционного сотрудничества, развития энергетики и туризма.
«Одно из направлений развития, которое мы также сегодня обсуждали – это реконструкция взлетно-посадочной полосы», – сказал Новак после подписания протокола заседания.
«Главное, что мы постепенно переходим на улучшение показателей, заложенных в программе социально-экономического развития Абхазии, в том числе на повышение уровня собственных доходов Абхазии, повышение уровня оплаты труда и многое другое», – добавил он.
По словам Александра Анкваба, на заседании стороны затронули вопросы энергетики, развития законодательства, укрепления экономического суверенитета Абхазии. Он назвал Россию самым главным и самым крупным партнером Абхазии, в том числе и по линии туризма.
«Большая часть отдыхающих к нам приезжает из Российской Федерации. Ежемесячно в среднем 300 миллионов рублей получают наши пенсионеры. Большая часть продукции нашего сельского хозяйства уходит в Россию. Сколько бы ни произвели в Абхазии продукции, она будет востребована в Российской Федерации. Мы это учитываем и руководствуемся этим в своих действиях», – отметил Анкваб.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке восстановления экономики Абхазии. Речь идет о содействии социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики на 2022–2025 гг. Соглашение было подписано в августе текущего года, а в ноябре его утвердили Государственная дума и Совет Федерации. На реализацию соглашения в ближайшие три года потребуется более 22 млрд рублей. Из них 15,4 млрд будет выделено из бюджета РФ, оставшиеся 6,7 млрд – из резервного фонда.
NYT: Россия продолжила создавать ракеты, несмотря на западные санкции
Некоторые из крылатых ракет, которые Россия использовала при обстреле Украины, были изготовлены через несколько месяцев после введения западных санкций. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на британских аналитиков Conflict Armament Research.
Эксперты изучили обломки крылатых ракет Х-101, найденных после обстрела 23 ноября, который привел к масштабным отключениям электроэнергии в Украине. Исходя из маркировки на оружии аналитики пришли к выводу, что одна из ракет была изготовлена этим летом, а другую изготовили не раньше октября.
По словам экспертов, Россия продолжила производить передовые управляемые ракеты, несмотря на западные санкции, призванные лишить Москву необходимых для их изготовления компонентов. Это означает, что Москва нашла способы приобретать полупроводники и другие составляющие, либо у России были значительные запасы компонентов до начала войны, пишет The New York Times.
В ходе четырёх предыдущих исследовательских поездок в Киев аналитики обнаружили, что почти всё передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, было построено с использованием западных полупроводников.
В начале августа сотрудники и партнёры британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) выяснили, что в оружии, которое Россия использует против Украины, преобладают микрочипы иностранного производства.
После начала войны США ужесточили правила получения разрешений на экспорт в Россию микроэлектроники, авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий.
В Индонезии запретили секс вне брака – и туристам тоже
Парламент Индонезии одобрил новую редакцию Уголовного кодекса, которая в числе прочего запрещает секс вне брака, в том числе туристам. За нарушение статьи грозит год тюремного заключения.
Поправки поддержали все политические партии страны. Против выступили представители туристической отрасли, которая только начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Ранее они предполагали, что поток туристов на Бали достигнет допандемийного уровня в шесть миллионов человек к 2025 году. Также Индонезия пытается привлечь "цифровых кочевников", предлагая им удобные визы. Новые уголовные статьи могут отпугнуть иностранцев и инвесторов, считают туроператоры.
Власти отмечают, что новая редакция кодекса, направленная на "сохранение индонезийских ценностей", вступит в силу только через три года. Доносить о противозаконном сексе сможет только родитель, супруг или ребёнок подозреваемых. Сейчас в Индонезии запрещена супружеская измена.
Помимо секса вне брака, новый кодекс запрещает чёрную магию, оскорбление власти, высказывание оппозиционных идей и проведение протестных акций без уведомления. Правозащитники раскритиковали поправки, заявив, что они "подрывают гражданские свободы в третьей по величине демократии мира". В Индексе демократии от международного исследовательского центра EIU Индонезия находится на 52 месте, считаясь "несовершенной демократией".
В ответ на новую редакцию Уголовного кодекса в стране прошли небольшие акции протеста.
- Критики поправок считают, что новый кодекс противоречит либеральным реформам, проведённым в Индонезии после отставки в 1998 году генерала Сухарто.
- В 2019 году индонезийские власти уже пытались внести изменения в Уголовный кодекс, однако она вызвала массовые протесты. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы высказаться против новых законов, затрагивающих мораль и свободу слова.
У «Старого моста» в Цхинвали установят пешеходный переход
Сотрудники Комитета дорожного строительства и эксплуатации автомобильных дорог самопровозглашенной республики Южная Осетия приступили к обустройству пешеходного перехода рядом со Старым мостом в Цхинвали. Об этом агентству «Рес» сообщил глава ведомства Константин Елдзаров.
«Несущая конструкция, которая будет основой для (пешеходного) моста, готова. Завтра её привезут на место. Еще три дня нужно будет поработать над перильными ограждениями. На этой неделе мост будет установлен, но работа над перилами продолжится», – рассказал глава комитета.
Елдзаров отметил, что конструкция пешеходного перехода усиленная и сможет прослужить более 30 лет.
Как сообщалось ранее, Старый мост, который цхинвальцы считают историческим символом города, стали сносить – несмотря на протест общественности. На его месте планируют построить новый мост.
Ранее активисты и сторонники сохранения моста встретились с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым. Встреча оказалась безрезультатной.
Реконструкция Старого моста в Цхинвали внесена в российскую Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020–2022 годы.
СМИ: Польша ограничила выдачу виз россиянам, находящимся в Грузии
Издание «Сота» сообщило, что Польша ограничила выдачу виз россиянам, находящимся в Грузии. Информацию подтвердили собеседники издания, которые обращались в польские организации для получения гуманитарных виз, но получили отказ. Речь идет об активистах и журналистах, покинувших Россию в первые месяцы вторжения в Украину и находящиеся сейчас в Грузии.
В частности, фем-активистка из Санкт-Петербурга Юлия Карпухина, которая обратилась за получением польской гуманитарной визы, получила отказ без указания конкретных причин. Активистка вынужденно покинула Россию в мае этого года. Вечером 7 мая у неё прошёл обыск, после чего ей предъявили подозрение в «телефонном терроризме» (ч. 2 ст. 207 УК РФ) якобы из-за «минирования» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Почти двое суток Карпухина пробыла в изоляторе. Активистку отпустили под обязательство о явке, после чего она уехала в Грузию.
В аналогичном положении оказался активист из Архангельска Илья Лешуков. После рассмотрения его заявки и изучения фактов преследования ему одобрили выдачу визы, но позднее последовал отказ. 6 марта этого года у Лешукова прошёл обыск по делу об «оправдании нацизма» (п. «в» ч. 2 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), после чего его допросили в качестве свидетеля. Силовики оказывали на Лешукова давление и заставили сказать на видео, что он поддерживает «спецоперацию». Второй обыск у Лешукова прошёл 23 марта, уже по делу об «экстремизме ФБК и штабов Навального». После допроса в статусе свидетеля он принял решение об отъезде из России.
Позже «Сота» уточнила, что некоторые заявители все же смогли получить польские гуманитарные визы. О полном прекращении выдачи виз в Грузии говорить пока нельзя.
Шенгенские гуманитарные визы типа D выдаются на один год. Основанием для их выдачи считают объективную опасность, которая мешает возвращению заявителя в родную страну.
В Латвии рассказали о предпосылках отзыва лицензии у «Дождя»
Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии принял решение не только убрать «Дождь» из сетки вещания в ночь на 8 декабря, но и закрыть доступ на территории Латвии к программам телекомпании на платформе Youtube.
Как сообщил в эфире Delfi глава совета Иварс Аболиньш, «Дождь» вправе оспорить решение в суде, а окончательный вердикт, смогут ли журналисты телеканала остаться в Латвии, примут МИД и спецслужбы.
Аболиньш подчеркнул, что история с «Дождем» тянулась с лета — с момента выдачи лицензии. По его словам, получив лицензию на вещание, «Дождь» стал латвийским, а не российским масс-медиа — и, соответственно, должен был соблюдать требования законодательства Латвии, в том числе обеспечивать перевод программ на латышский язык. Телеканал обязался делать это с сентября, но до декабря взятое на себя обязательство так и не выполнил.
По словам Аболиньша, после того, как в эфире прозвучало высказывание в адрес российской армии «наша армия», у Национального совета была беседа с руководством «Дождя». Из слов Аболиньша следует, что работники телеканала утверждали: они могут называть «нашей армией» страну своего гражданства и происхождения.
Аболиньш также рассказал, что около месяца назад руководство «Дождя» пришло на заседание совета, где рассматривалось нарушение, допущенное телекомпанией, без переводчика, предполагая, что сможет изложить свою позицию на русском языке.
Этот случай, который Аболиньш дважды упомянул за время эфира, по его мнению, наглядно иллюстрирует, что у руководства «Дождя» не совсем четкое понимание законности в Латвии. Аболиньш считает это серьезным риском того, что нарушения со стороны «Дождя» будут повторяться.
С 18 июля, когда «Дождь» постепенно возобновил свою работу из студии в Риге, телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро за два нарушения: на показанной в эфире карте Крым был в составе России, а российскую армию назвали «нашей армией». Третьим нарушением стало высказывание ведущего Алексея Коростелева, которое было расценено как призыв помогать российской армии.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко тогда пояснил, что ведущий неудачно выразился и его неправильно поняли. Коростелев был уволен, хотя сегодня, уже после того, как стало известно, что лицензия телеканала всё-таки отозвана, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева назвала решение об увольнении ошибкой. В интервью «Медузе» Синдеева также заявила, что не ожидала такого решения.
«Я не была готова к этому. Я была уверена, что они [латвийские власти] этого не сделают», – сказала она.
Синдеева говорит, что канал сейчас потеряет деньги от кабельных сетей. Что касается переезда из Латвии, по её словам, на канале об этом «давно думали». В комментарии РБК она сказала, что телеканал будет пытаться получить лицензию в другой стране.
Ситуацию с «Дождём» прокомментировали в Кремле.
«Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув ошибочность таких иллюзий.
Национальный совет по электронным СМИ заявил, что «наказан» только «Дождь», а другие российские независимые издания, переехавшие в Латвию, продолжают работу.
- Ранее международная организация «Репортёры без границ» обращалась к Аболиньшу с просьбой не отзывать у «Дождя» лицензию, «поскольку телеканал остаётся одним из немногих оставшихся источников независимой и вызывающей доверие информации, которую российские журналисты транслируют русскоязычному населению».
- Также «Дождь» поддержал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что позиция главного редактора телеканала Тихона Дзядко и руководительницы информационной службы «Дождя» Екатерины Котрикадзе «абсолютно точно является антивоенной и проукраинской».
- Телеканал начал вещание из Москвы в 2008 году. В 2014 году после опроса о блокаде Ленинграда большинство спутниковых и кабельных операторов убрали канал из своих списков. В 2021 году «Дождь» внесли в перечень «иностранных агентов».
- В 2022 году, вскоре после вторжения России в Украину, российские власти заблокировали «Дождь». Как и многие другие независимые СМИ, он был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии.
- После начала войны в Латвию переехали более двухсот российских журналистов и больше двадцати изданий. Служба госбезопасности Латвии выражала обеспокоенность в связи с переездом российских СМИ. Их работа, как утверждали в спецслужбе, может угрожать безопасности латвийского информационного пространства и нести риски, связанные с работой российской разведки.
Игорь Стрелков заявил, что не смог попасть на фронт войны с Украиной
Бывший министр пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил, что вернулся в Москву из зоны войны в Украине. По его словам, он не смог попасть на фронт и на него не были оформлены документы. Ранее россиянин был заочно приговорён к пожизненному заключению судом в Нидерландах, в Украине за него объявляли награду.
Стрелков неоднократно критиковал российское руководство до начала вторжения, а после начала заявлял, что его не пускают воевать. В октябре стало известно, что он всё-таки поехал участвовать в боевых действиях. По его словам, он был зачислен на должность рядового, несмотря на воинское звание полковника. Тем не менее он исполнял обязанности начальника штаба батальона сил одного из донецких подразделений, следует из его рассказа в социальных сетях.
Позже он обнаружил, что на него не оформлены документы. «Если-бы в поездках со мной что-либо случилось - то... надо объяснять, что это было-бы представлено исключительно «самодеятельностью авантюриста Гиркина» или (в лучшем случае) несчастным случаем при проведении «волонтерской деятельности?» — написал он. По его словам, непосредственное руководство не сообщил ему об этом, так как под имя Стрелкова подразделению удавалось собирать продовольствие, снаряжение, транспорт и добровольцев.
«Мне осталось только сдать незаконно выданные мне автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы, уладить насущные вопросы с нераспределенным снаряжением и гуманитаркой, а также добровольцами и отбыть куда считаю нужным. — Резюмировал он. — Что мною и проделано. Вчера поздно вечером вернулся в Москву».
Бывший офицер ФСБ Стрелков получил известность весной 2014 года. Возглавляемый им отряд, прибывший из России, захватил города Славянск и Краматорск в Донецкой области Украины. Киев начал контртеррористическую операцию в регионе с использованием регулярной армии, конфликт перерос в полномасштабную войну между Украиной и пророссийскими сепаратистами, поддержанными российскими войсками.
В 2014 году он покинул Донбасс после конфликта с политическим руководством сепаратистов и Москвой, и крушения пассажирского самолёта Boeing в небе над Донецкой областью. Он пытался заняться политикой, войдя в состав «Комитета 25 января», позиционировавшего себя как оппозиция российской власти с консервативно-националистических позиций.
- В октябре главное управление разведки Министерства обороны Украины объявляло о награде в 100 тысяч долларов за взятие Стрелкова в плен. В Киеве против него возбуждены дела по статьям о терроризме, убийствах, пытках и нарушении государственного суверенитета страны. Свои частные награды за россиянина предложили несколько украинских бизнесменов.
- В ноябре суд в Гааге заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению за его роль в гибели пассажирского самолёта в 2014 году. Тогда погибли 298 человек. Он заявлял, что не несёт ответственности за крушение. Российская Конституция запрещает выдачу граждан другим странам.
Грузия пока не удовлетворила просьбу Украины о поставках генераторов – дипломат
Украинская сторона обратилась к правительству Грузии с просьбой о поставках генераторов и трансформаторов, однако пока не получила положительного ответа. Об этом на брифинге заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
«Украине сейчас крайне необходима помощь в восстановлении электроэнергетической системы. Речь идёт о генераторах и трансформаторах, чтобы обеспечить освещение больниц, домов и школ. Кремлевские нелюди и палачи искренни в своих намерениях – они хотят уничтожить украинцев холодом. Месяц назад мы обратились к правительству Грузии с соответствующей просьбой, но, к сожалению, по сей день положительного решения не получили», – заявил Касьянов.
Дипломат сообщил и о «многочисленных запросах» относительно поставок оружия, боеприпасов и техники двойного назначения.
«Мы всегда были искренни и открыты в своих намерениях. По-прежнему верим, что обращение Украины за военной помощью к братской Грузии в то время, когда речь шла о выживании, жизни и смерти, было совершенно оправданным, справедливым и необходимым, так как в свое время правительство Украины помогло в эвакуации грузинских беженцев в горах Сванетии, оказывало Грузии сильнейшую гуманитарную помощь в 1993 году, а также военно-техническую и политическую помощь в 2008 году.
Также была оправдана и необходима организованная попытка отправки в Украину самоотверженных грузинских храбрецов, решивших защитить наши страны от общего врага – Российской Федерации.
Также мы отвергаем любые обвинения против Украины касательно попытки втянуть Грузию в войну с Российской Федерацией. Мы очень обеспокоены постоянными обвинениями и спекуляции на эту тему во внутренней политике Грузии», – сказал Касьянов.
Он также рассказал, что посольство обратилось к тбилисскому городскому собранию (сакребуло) с инициативой открыть в грузинской столице улицы героев Украины и Грузии, однако не получило ответа на повторное обращение с соответствующей просьбой.
Касьянов прокомментировал и сообщения об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили.
«Я лично провел ряд встреч с руководством медицинского центра «Эмпатия», а также с адвокатами Михаила Саакашвили. Кроме того, 2 декабря 2022 года Михаила Саакашвили посетил консульский сотрудник посольства, о чем мы оперативно проинформировали руководство Министерства иностранных дел Украины. Сегодня я лично подниму этот вопрос на рабочей встрече, которая состоится в Министерстве иностранных дел Грузии. Хочу подчеркнуть, что украинская сторона продолжит принимать все консульские и правовые меры для защиты законных прав и интересов граждан Украины, в том числе Михаила Саакашвили», – сказал Касьянов.
Отметим, что ранее Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Украины. Андрей Касьянов предполагает, что новый глава дипмиссии будет назначен в 2023 году.
- После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года и назначения единого командующего группировкой войск России в Украине Москва нанесла несколько массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
- Киев и многие западные страны заявляют, что атаки направлены против гражданского населения, что запрещено международным правом и расценивается как военное преступление. Кремль это отрицает.
Югоосетинские власти осудили визит танцоров из Северной Осетии в Тбилиси
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия осудили визит в Тбилиси артистов североосетинского ансамбля «Алан».
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в Государственном центре фольклора Грузии имени Анзора Эркомаишвили прошел мастер-класс осетинского танца для хореографов, танцоров и хореологов, организованный временной администрацией Южной Осетии в изгнании. Своим опытом с участниками тренинга поделились гости из Владикавказа – танцоры Государственного академического ансамбля «Алан» Майя Дзагоева и Асланбек Гогичаев, концертмейстер и гармонист Зарина Гучмазова.
Уже после визита в Тбилиси ансамбль «Алан» посетил Цхинвали. Концерт прошел с аншлагом. Его посетили спикер югоосетинского парламента, министр культуры и посол России. Ряд пользователей соцсетей негативно воспринял тот факт, что члены ансамбля ранее участвовали в мероприятии в Тбилиси.
Накануне тему обсудили на заседании комитета югоосетинского парламента по национальной политике, культуре, религии и СМИ. Председатель комитета Амиран Дьяконов заявил, что «речь идет о контактах с организацией, которая вне закона в Южной Осетии», следовательно, считает он, необходима правовая оценка.
«Хочу высказать свое мнение относительно посещения артистами Госансамбля «Алан» так называемой «временной администрации Южной Осетии», террористической организации, которая находится в Грузии. В свое время в отношении этой организации было возбуждено уголовное дело, связанное с посягательством на захват государственной власти, терроризм и другим статьям уголовного кодекса. Данное уголовное дело находится в ведении генеральной прокуратуры республики, и для того, чтобы мы более конкретно ознакомились с ситуацией, необходимо их пригласить. Я считаю, что действия, связанные с посещением этой так называемой «временной администрации», должны стать объектом пристального внимания органов государственной безопасности и прокуратуры», – сказал Дьяконов.
Министр культуры Рада Дзагоева отметила, что это посещение не было единичной акцией. По её словам, грузинские коллективы выступают в Северной Осетии, артисты из Северной Осетии – нередкие гости в Грузии.
«Да, некоторые артисты Государственного ансамбля «Алан» поехали в Грузию, что неправильно. Проблема намного глубже, чем мы себе представляем. Взаимосвязь между югом и севером Осетии нарушена, интеграционные процессы не налажены. Наши структуры должны заниматься всеми этими вопросами в тесном взаимодействии со своими североосетинскими коллегами. Мы можем сейчас выразить протест по поводу произошедшего, но дальше этого ничего сделано не будет, не примут никаких мер», – сказала Дзагоева.
По её словам, решение о поездке принималось руководством Госансамбля Северной Осетии. Что касается концерта ансамбля «Алан» в Цхинвали, то, по словам министра, он был запланирован давно, и отменять его из-за поездки нескольких артистов в Тбилиси было нецелесообразно, так как организаторы акции «именно этого и добивались».
Депутат Алан Тадтаев добавил, что со стороны западных стран Грузии «выделяются баснословные суммы для того, чтобы путем мягкой силы вернуть Южную Осетию и Абхазию».
«Я так думаю, что вот этот визит североосетинских артистов в Грузию без этой финансовой составляющей не состоялся бы. Я уверен, что эти люди получили какие-то финансовые средства для проведения этих мастер-классов. Нам надо более строго подходить к таким проявлениям, так как мы знаем, что для некоторых деньги решают все», – сказал депутат.
Амиран Дьяконов предложил провести по данному вопросу совместное заседание с комитетом по обороне и безопасности с привлечением югоосетинского КГБ и представителей прокуратуры.
- Временная администрация Южной Осетии была создана распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года. Со дня основания её руководителем был Дмитрий Санакоев – бывший министр обороны и премьер-министр самопровозглашенной республики Южная Осетия. Санакоев объявил об отставке в октябре текущего года. Новым руководителем администрации стал Тамаз Бестаев. Ранее он возглавлял в администрации Службу здравоохранения и социального обеспечения.
Число визитов россиян в Грузию за 11 месяцев приблизилось к миллиону
Число международных визитов из России в Грузию в ноябре текущего года вновь превысило 100 тысяч. Об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии со ссылкой на данные МВД страны.
В частности, в ноябре текущего года Грузию посетили 108 247 россиян. Для сравнения, число визитов из России в ноябре 2019 года составляло 82 029, в ноябре 2020-го – 3788, а в ноябре 2021-го – 23 424.
За 11 месяцев текущего года число визитов россиян приблизилось к миллиону, составив 997 744. В статистике не указано, сколько из прибывших в страну лиц остались в Грузии.
Ранее в МВД сообщали, что по состоянию на октябрь более 112 тысяч россиян, которые прибыли с начала текущего года, оставались в стране. Такую цифру озвучила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
- Январь – 28 381
- Февраль – 20 876
- Март – 22 536
- Апрель – 33 556
- Май – 51 561
- Июнь – 90 239
- Июль – 156 737
- Август – 213 261
- Сентябрь – 163 192
- Октябрь – 109 158
- Ноябрь – 108 247
На втором и третьем месте по числу визитов в Грузию – граждане Турции и Армении. В ноябре текущего года число визитов в Грузию из Турции составило 101 940, за 11 месяцев 2022-го – 726 437. Число визитов граждан Армении в Грузию в ноябре составило 71 785, в январе-ноябре текущего года – 666 412.
Путин утвердил документ о содействии экономическому развитию Абхазии
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке восстановления экономики Абхазии. Речь идет о содействии социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики на 2022–2025 гг. Соглашение было подписано в августе текущего года, а в ноябре его утвердили Государственная дума и Совет Федерации.
Ранее сообщалось, что на реализацию соглашения в ближайшие три года потребуется более 22 млрд рублей. Из них 15,4 млрд будет выделено из бюджета РФ, оставшиеся 6,7 млрд – из резервного фонда.
Основная часть средств пойдет на модернизацию энергосистемы Абхазии, повышение зарплат бюджетникам и поддержку ключевых отраслей экономики: сельского хозяйства, промышленной переработки и туризма.
В рамках выполнения программы предприятия малого бизнеса смогут получить от государства льготные кредиты и субсидии, появится возможность возместить затраты на российское оборудование.
- Российский посол в Сухуми Михаил Шургалин заявил, что ситуация, связанная с передачей России объектов в Пицунде, «не отразится негативно на текущих объемах социально-экономического содействия» Абхазии.
- В ноябре стало известно, что курировать сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией в правительстве России будет вице-премьер Александр Новак.
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