В России почти тысяча умерших от COVID-19 за сутки

В России новые максимумы числа зараженных и умерших от COVID-19 за всё время пандемии. За прошедшие сутки выявили 32 196 новых заболевших коронавирусной инфекцией, 999 пациентов умерли. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, третий день подряд заболеваемость COVID-19 и смертность от неё оказываются рекордными, а за последний месяц максимум числа заражений за сутки фиксировался уже тринадцать раз.

Число заражённых в России , включая аннексированный Крым, по официальным данным, приближается к восьми миллионам. Умерли с начала пандемии более 221 тысячи человек. Независимые демографы, на основе статистики Росстата, считают, что эта оценка занижена как минимум в три раза, и общее число умерших может превышать 660 тысяч.



Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где лечат пациентов с COVID-19, Денис Проценко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, в больницы поступает очень много пациентов и койки в инфекционных госпиталях "стремительно заполняются". "Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!" – отметил врач.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в Госдуме, заявил, что общее число больных коронавирусной инфекцией нового типа в России превысило 1 миллион 100 тысяч. Эта оценка как минимум в полтора раза выше, чем зафиксировано в статистике федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации власти всё большего числа регионов вводят QR-коды для привитых и переболевших и объявляют об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что в городе могут быть введены "какие-то" новые ограничительные меры. Однако уточнил, что полностью останавливаться город не будет. Близкий к мэрии Москвы источник РБК, говорил, что в столице обсуждают возможное возвращение QR-кодов для посещения ресторанов.

В Кремле называют объявление локдаунов в регионах "нежелательным сценарием".