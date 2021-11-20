В России повторился суточный максимум смертности от коронавируса

В России второй день подряд повторился максимальный показатель смертности от коронавирусной инфекции нового типа. За сутки по состоянию на утро 20 ноября от болезни, по официальным данным, умерли 1254 человека.

Статистика приводится федеральным оперативным штабом с учетом аннексированного Крыма. За день выявлено 37 120 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило с начала пандемии 9 294 188.

Федеральные власти неоднократно признавали, что эта оценка занижена в разы по сравнению с реальной ситуацией. Статистика оперативного штаба занижает и общее число умерших. По официальным данным, за время пандемии скончались 262 843 больных коронавирусной инфекцией. Независимые демографы, опираясь на статистику Росстата, увеличивают оценку приблизительно в три раза - то есть, до 788 тысяч.

Город с таким населением был бы 19 по размерам в России, больше Тольятти, Барнаула и Ульяновска. В России насчитывается 24 региона с меньшим населением, чем умерло жителей от последствий пандемии.