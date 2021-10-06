В России смертность от COVID-19 впервые превысила 900 человек за сутки

В России, включая аннексированный Крым, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки умерли 929 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это - максимум с начала пандемии.

Быстрый рост смертности от COVID-19 начался в России в конце сентября. 27 сентября от болезни умерли 779 человек, сегодняшний показатель ровно на 150 человек больше. Власти связывают рост заболеваемости и смертности с окончанием сезона отпусков, а также с недостаточным охватом вакцинацией.

В конце сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первую дозу вакцины получили 49 миллионов россиян, а оба компонента — примерно 40 миллионов человек (по данным Росстата население России на 1 января 2021 года составляет более 146 миллионов человек).

Всего в России, по данным оперативного штаба, от коронавирусной инфекции нового типа умерли 212 625 человек. Однако Росстат только с апреля прошлого года по июль текущего насчитал более 367 тысяч летальных исходов болезни. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в три раза выше той, что даёт оперативный штаб, – число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.

За последние сутки в России выявлено 25 133 новых случая заражения COVID-19. С начала сентября рост заболеваемости составил больше 30 процентов. Больше всего новых случаев заражения за сутки зафиксировано в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187) и Московской области (1410).