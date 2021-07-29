В России в третий раз за месяц повторился максимум дневной смертности от коронавируса

В России третий раз за месяц повторился максимум дневной смертности от коронавируса. По состоянию на утро четверга, 29 июля, за сутки от болезни скончались 799 человек, свидетельствует официальная статистика.

Впервые за пандемию такой показатель был зафиксирован 26 июля. 24 он повторился. По официальным данным оперативного штаба, за полтора года от болезни умерли 156 977 человек.

Специалисты-демографы ставят под сомнение эту оценку. Опираясь на данные Росстата многие эксперты предполагают, что смертность могла превысить показатель в 500 тысяч. Власти неоднократно были пойманы на манипуляции со статистикой с самого начала пандемии.

В марте 2020 года уже первый известный врачам случай смерти от коронавирусной инфекции был списан на оторвавшийся тромб в результате лёгочной эмболии (это распространённая причина смерти больных с коронавирусом). Позднее регулярные власти регулярно записывали умерших от коронавируса, свидетельствуют результаты нескольких журналистских расследований.

Согласно официальной статистике, с начала пандемии властями выявлено 6 218 502 случаев заболевания ковидом. Власти неоднократно признавали, что эта оценка может быть занижена в разы.