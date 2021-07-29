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В России в третий раз за месяц повторился максимум дневной смертности от коронавируса
В России третий раз за месяц повторился максимум дневной смертности от коронавируса. По состоянию на утро четверга, 29 июля, за сутки от болезни скончались 799 человек, свидетельствует официальная статистика.
Впервые за пандемию такой показатель был зафиксирован 26 июля. 24 он повторился. По официальным данным оперативного штаба, за полтора года от болезни умерли 156 977 человек.
Специалисты-демографы ставят под сомнение эту оценку. Опираясь на данные Росстата многие эксперты предполагают, что смертность могла превысить показатель в 500 тысяч. Власти неоднократно были пойманы на манипуляции со статистикой с самого начала пандемии.
В марте 2020 года уже первый известный врачам случай смерти от коронавирусной инфекции был списан на оторвавшийся тромб в результате лёгочной эмболии (это распространённая причина смерти больных с коронавирусом). Позднее регулярные власти регулярно записывали умерших от коронавируса, свидетельствуют результаты нескольких журналистских расследований.
Согласно официальной статистике, с начала пандемии властями выявлено 6 218 502 случаев заболевания ковидом. Власти неоднократно признавали, что эта оценка может быть занижена в разы.
Другие новости дня
Лидер ЕНД Ника Мелия отказывается от депутатского мандата
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия отказывается от депутатского мандата после решения «Грузинской мечты» о выходе из «соглашения Шарля Мишеля». При этом Мелия говорит, что просит остальных коллег по партии формально остаться в парламенте.
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Пашинян предлагает разместить пограничников РФ по всей протяженности границы Армении и Азербайджана
Имеет смысл рассмотреть вопрос размещения российских пограничных постов на всей протяженности армяно-азербайджанской границы для проведения демаркационных работ без риска столкновений, заявил на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, добавив, что они собираются обсудить этот вопрос с российскими партнерами.
Как пишет Радио Азатутюн, до сих пор Пашинян предлагал разместить международных наблюдателей только на участке Сотк-Хознавар, на границе в Сюнике.
«Азербайджан обвиняет Армению в якобы совершении провокации. Как член ОДКБ, к которому в сентябре перейдет председательство в организации, Армения осознает свою ответственность в том, чтобы не создавать угрозы безопасности для ОДКБ, не вовлекать страны-союзники в боевые действия, и я официально исключаю любые провокационные действия со стороны Вооруженных сил Армении. В то же время я считаю, что одним из возможных решений для выяснения истинности взаимных обвинений Азербайджана и Армении может стать размещение мониторинговой миссии ОДКБ на всей протяженности армяно-азербайджанской границы, что предусмотрено правовыми нормами деятельности ОДКБ», – сказал и. о. премьер-министра, подчеркнув, что в условиях невозможности осуществления подобной миссии в рамках ОДКБ для армянской стороны могут быть приемлемыми другие международные форматы, включая сопредседательство Минской группы ОБСЕ.
Говоря о ситуации вдоль армяно-азербайджанской границы, Пашинян отметил, что ситуация пока не стабилизируется. Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении российских пограничников на всей границе с Азербайджаном, передает РИА Новости.
«Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей», – заявил представитель Кремля.
На просьбу журналистов уточнить о готовности выполнить просьбу Пашиняна, Песков ответил, что ему больше нечего добавить.
- После завершения активной стадии военного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе в конце 2020 года, Ереван регулярно обвиняет Баку в попытках занять территории республики. В мае премьер-министр Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии в связи со входом подразделений азербайджанской армии на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.
- В июле обострилась обстановка на западной границе между Арменией и карабахским анклавом Нахичевань. Обе стороны обвиняли друг друга в начале обстрелов.
Шарль Мишель планирует провести консультации с грузинскими политиками
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что начинает консультации с рядом политических деятелей Грузии после решения «Грузинской мечты» о выходе из соглашения от 19 апреля. Накануне Мишель уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
«Я принял к сведению решение «Грузинской мечты» по Соглашению от 19 апреля. Это соглашение продолжает предлагать европейский путь к укреплению демократии и верховенства закона в Грузии в интересах грузинского народа. Я также принял к сведению то, что «Единое национальное движение» по-прежнему не подписывает это соглашение», – говорится в заявлении Шарля Мишеля.
Президент Евросовета призывает все стороны «поставить интересы граждан на первое место и взять на себя обязательство продвигать политический дискурс Грузии в рамках демократических институтов страны».
«Я по-прежнему убежден, что это соглашение - лучший способ продвинуть программу реформ, которые укрепят демократические институты Грузии и помогут обеспечить процветание, рабочие места и рост - все, что так необходимо на благо народа Грузии.
Я не вижу альтернативы продолжению коренных избирательных и судебных реформ, а также свободным и справедливым выборам в местные органы власти», – сказано в заявлении.
- Правящая партия «Грузинская мечта» накануне объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля 2021 года при посредничестве Шарля Мишеля. Документ предполагал назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году – в том случае, если «Мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
США разгневаны из-за решения «Грузинской мечты» по «соглашению Мишеля» – посольство
США глубоко встревожены и раздражены односторонним решением «Грузинской мечты» о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля.
В заявлении посольства США в Грузии говорится, что документ, который определяет «необходимый путь для продвижения грузинского народа и его демократии», был принят «по итогам шести месяцев трудных, но совместных переговоров», и «115 депутатов от шести из девяти избранных партий подписали соглашение, пообещав добросовестно работать вместе, чтобы уменьшить сильную поляризацию».
«Вашингтон все больше тревожится по поводу повторяющихся неудач на пути к демократическому будущему Грузии», – отмечено в заявлении.
Как пишет сайт «Новости-Грузия», дипломатическое представительство отмечает, что абсолютно все подписавшие стороны должны нести ответственность за свои обязательства по соглашению. При этом в посольстве указывают, что односторонний выход «Грузинской мечты» из договора «только усиливает политическую нестабильность в стране и ставит под сомнение приверженность правящей партии достижению демократических целей Грузии».
«Интересы Грузии будут наилучшим образом удовлетворены, если конкретные элементы судебной, конституционной и избирательной реформы, определенные в соглашении, будут реализованы на основе многостороннего консенсуса, а не путем односторонних действий одной стороны. Своевременный прогресс в реализации этих реформ является наиболее ответственным способом положить конец циклу политических кризисов в Грузии и остается критически важным для достижения целей Грузии в отношении ее евроатлантического будущего.
Действия, вызывающие нестабильность и раскол, идут на пользу только тем, кто пытается подорвать успех Грузии как стабильной и процветающей демократии», – отмечено в заявлении.
Посольство США напоминает, что соглашение 19 апреля «представляет собой дорожную карту для важных реформ, необходимых для укрепления демократических институтов Грузии, снижения политизации судебной системы, улучшения избирательной системы и разделения власти в парламенте, а также продолжения усилий по укреплению верховенства закона».
«Эти реформы по-прежнему срочно необходимы, и их следует проводить в рамках инклюзивного многопартийного процесса. Мы призываем все стороны, в том числе «Грузинскую мечту», работать вместе для добросовестного выполнения взятых обязательств, которые имеют жизненно важное значение для своевременной интеграции Грузии в европейскую семью», – говорится в заявлении.
- Правящая партия «Грузинская мечта» накануне объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля 2021 года при посредничестве Шарля Мишеля. Документ предполагал назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году – в том случае, если «Мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
Олимпийскому чемпиону Лаше Бекаури подарили квартиру в Тбилиси
21-летнему грузинскому дзюдоисту Лаше Бекаури, выигравшему первую золотую медаль для Грузии на Олимпийских играх в Токио, подарили квартиру в Тбилиси площадью 100 квадратных метров.
О решении передать спортсмену квартиру в новостройке объявил бизнесмен Гия Кавтелишвили – основатель компании SEU Development и университета SEU, в котором учится Бекаури.
Как сообщалось ранее, правительство Грузии приняло решение выплатить всем олимпийским чемпионам по одному миллиону лари (около 323 тысяч долларов). На постсоветском пространстве это самое большое поощрение от государства за золотую медаль.
В копилке олимпийской сборной Грузии на Олимпиаде в Токио уже три медали - одно золото и два серебра. Две серебряные медали Грузии принесли также дзюдоисты – Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.
Теннисист Медведев потребовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге
Российский теннисист Даниил Медведев потребовал выгнать с Олимпийских игр чилийского журналиста, который на послематчевой пресс-конференции задал ему вопрос об отношении к допингу в российском спорте.
Журналист спросил, есть ли клеймо мошенников на русских спортсменах, и как к этому относится лично теннисист. Медведев на это ответил, что журналисту должно быть стыдно за свой вопрос, и что ему больше не стоит работать на Олимпиаде. "Я больше не хочу его видеть", - обратился теннисист к находящимся в конференц-зале, среди которых были и организаторы турнира.
В Международной федерации тенниса уже прокомментировали слова Медведева, заявив, что не имеют возможности лишить сотрудника СМИ аккредитации и отстранить его от освещения игр. "Журналисты имеют право спрашивать что угодно", - подчеркнули в пресс-службе федерации.
Даниил Медведев является на данный момент второй ракеткой мира. Накануне на олимпийском турнире в Токио он обыграл итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал.
COVID-19 в Грузии: 2796 новых случаев, 17 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 17 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5768 человек.
За сутки в стране выявили 2796 новых случаев коронавируса. Накануне провели 41 684 теста: PCR-тестов – 17 972, экспресс–тестов на антиген – 23 712.
Выздоровели еще 2088 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 413 626, выздоровевших – 379 685.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,71%, за последние 14 дней составляет 6,73%, за неделю – 7%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 17 133 человека, всего использовано вакцин – 450 026.
В рамках борьбы с контрабандой в Гальском районе изъяли 24 литра пива
В Государственном таможенном комитете (ГТК) самопровозглашенной республики Абхазия заявили о попытке незаконного перемещения товаров через де-факто границу по реке Ингури.
В ведомстве сообщили, что должностные лица Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного Управления «Гал» досмотрели автотранспортное средство, следовавшее со стороны Зугдиди.
«В результате досмотра была обнаружена и изъята алкогольная продукция с маркировкой на грузинском языке в количестве 24 литров», – говорится в сообщении.
На опубликованной ведомством фотографии видно, что изъято восемь 3-литровых бутылок пива. В ГТК говорят, что передали материалы по данному административному правонарушению в Отдел дознания и таможенных расследований.
Ранее абхазские власти не раз заявляли о необходимости контроля за перемещением товаров через де-факто границу. В оппозиции же говорят, что вопрос открытия границы для грузинских товаров – «красная черта».
«От такого исхода выигрывает только Кремль» – заявление сенаторов США
Двухпартийная группа из семи сенаторов США распространила резкое заявление в ответ на выход «Грузинской мечты» из «соглашения Мишеля». Члены верхней палаты американского законодательного органа, которые уже долгое время работают по вопросам Грузии, заявляют, что разочарованы последними событиями в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы очень разочарованы недавними событиями в Грузии, которые подрывают усилия по реформированию, согласованные в соглашении от 19 апреля. Соединенные Штаты в партнерстве с Европейским союзом тесно сотрудничали с грузинскими политическими партиями, чтобы заключить сильное многопартийное соглашение, проложившее путь для критически важных судебных и избирательных реформ. Вызывает разочарование то, что не все избранные партии подписали соглашение или добросовестно его реализовали», – говорится в заявлении.
Как указывают сенаторы, решение «Грузинской мечты» вызывает еще большое разочарование с учетом того факта, что в настоящее время Грузия переживает «поворотный момент в демократическом развитии». Они подчеркивают, что прежде всего именно правящая партия «обязана отложить в сторону политические разногласия и продолжить инклюзивный многопартийный парламентский процесс, который принесет пользу всем грузинам».
Сенаторы указывают, что неспособность продвижения демократических принципов в Грузии может навредить отношениям страны с США, а также помещать процессу ее интеграции в ЕС и НАТО.
«Как законодатели в Сенате США, мы призываем к проведению свободных и справедливых выборов в октябре, неизменной приверженности укреплению верховенства закона и добросовестному осуществлению важнейших избирательных и судебных реформ. Неспособность продвигать демократию в Грузии может привести к установлению условий для оказания помощи, поставить под угрозу стремление Грузии к членству в ЕС и НАТО и нанести ущерб двусторонним отношениям между США и Грузией. От такого исхода выигрывает только Кремль», – сказано в заявлении.
Среди подписавшихся: председатель комитета по внешним отношениям Сената США, сенатор-республиканец Джим Риш, лидер меньшинства в подкомитете Сената по вопросам Европы и региональной безопасности, сенатор-демократ Джин Шахин, старший член этого же сенатского подкомитета, сенатор-республиканец Рон Джонсон, демократы Бен Кардин и Крис Ван Холлени, республиканцы Роб Портман и Джон Баррассо.
Джо Байден и Светлана Тихановская провели переговоры в Вашингтоне
Президент США Джо Байден сообщил о встрече в Белом доме с бывшим кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции Светланой Тихановской.
Как следует из сообщения Байдена в твиттере, переговоры прошли в среду утром. Американский лидер выразил поддержку усилиям по защите демократии и прав человека в Беларуси.
"Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской. Соединённые Штаты остаются с народом Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", – говорится на странице Байдена в соцсети.
Информация о встрече появилась и в телеграм-канале Тихановской. "Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан", – подчеркнула одна из лидеров оппозиции. По её словам, она призвала Джо Байдена помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии. "Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов и моральный долг США – поддержать нас", – подчёркивает Тихановская.
Она рассказала, что её встреча с Байденом продолжалась 15 минут и была очень тёплой. "Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси", – отметила экс-кандидат в президенты.
Ранее в июле в ходе визита в США Светлана Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарём Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд, советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и представителями белорусской диаспоры. В Госдепартаменте отмечали, что заверили Тихановскую в неизменности поддержки "демократических устремлений белорусского народа".
- Соединённые Штаты наряду с Евросоюзом не признали итоги президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Белорусский ЦИК объявил их победителем Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. В Минске и других городах начались массовые выступления против фальсификаций и с требованием отставки Лукашенко. Силовые структуры жестоко разгоняли протесты. Были задержаны тысячи людей, многих впоследствии приговорили к арестам и штрафам. Возбуждены десятки уголовных дел. Против Лукашенко и чиновников из его окружения введены международные санкции.
Решение «Грузинской мечты» подрывает согласованный путь продвижения страны - Госдеп
Госдепартамент США критикует решение правящей партии «Грузинская мечта» о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля 2021 года при посредничестве президента Европейского Совета Шарля Мишеля.
«Выход партии «Грузинская мечта» из Соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны через необходимые реформы, может вернуть страну к политическому кризису. Мы призываем все стороны работать вместе для продвижения евроатлантической интеграции Грузии», – написал в Twitter пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.
Правящая партия «Грузинская мечта» накануне объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля 2021 года при посредничестве Шарля Мишеля. Документ предполагал назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году – в том случае, если «Мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
Шарль Мишель и Саломе Зурабишвили провели неформальную встречу
Президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Грузии Саломе Зурабишвили провели неформальную встречу, на которой обсудили произошедшие в Грузии события.
Как сообщили в пресс-службе грузинского президента, встреча прошла во Франции накануне.
Ранее стратегический советник Мишеля по коммуникациям и средствам массовой информации Юрек Кучкевич заявил, что президент Европейского совета на данном этапе не будет комментировать аннулирование «Грузинской мечтой» соглашения от 19 апреля.
«Последние события в Грузии: президент Европейского Совета и его команда проводят обширные консультации со сторонами и действующими лицами. Президент Мишель не будет комментировать ситуацию на данном этапе», – написал Кучкиевич в Twitter.
Правящая партия «Грузинская мечта» накануне объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля 2021 года при посредничестве Шарля Мишеля. Документ предполагал назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году – в том случае, если «Мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
Коронавирус в Абхазии: 162 новых случая, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 517 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 162 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 171 пациент. Состояние 46 человек оценивается как тяжелое, 56 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончался пациент 69 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 47, 15 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 579 человек. Зарегистрировано 300 летальных случаев. Выздоровели 17 307 человек.
Россия готова рассмотреть вопрос возобновления прямого авиасообщения с Грузией
«Россия готова рассмотреть вопрос возобновления прямого авиасообщения с Грузией», - заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. «Мы готовы обсудить эту проблему. Думаю, она рано или поздно будет решена», - сказал он.
При этом, как сообщают СМИ, Карасин затруднился назвать конкретные даты возобновления авиаперелетов и лишь выразил надежду на то, что сентябре-октябре состоится встреча со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе, передает СОВА.
Напомним, прямое авиасообщение было прервано Москвой 8 июля 2019 года. Этому предшествовали массовые акции протеста в Тбилиси, связанные с тем, что в кресле спикера парламента оказался депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Тогда Кремль заявил, что российским туристам в Грузии небезопасно.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
НПО обвинили власти Грузии в отказе от сближения с Западом после выхода из «соглашения Мишеля»
Более 20 местных неправительственных организаций распространили совместное заявление, подвергнув критике решение правящей партии «Грузинская мечта» о выходе из соглашения, подписанного с оппозицией под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля, сообщают «Новости-Грузия».
«Грузинская мечта» объявила о выходе из «соглашения Мишеля» сегодня, по истечении 100 дней со дня его инициирования. Говоря о причинах такого решения, в партии власти заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.
«Мы считаем, что это решение властей представляет собой прямой отказ от евроатлантического курса Грузии и мирного развития страны через демократические реформы. Решение «Грузинской мечты» является способом углубления предвыборного политического кризиса и поляризации. Оно служит лишь желанию удержать власть, ради чего «Грузинская мечта» готова пожертвовать процветанием страны, западной ориентацией, демократическим развитием и дружественными отношениями со стратегическими партнерами», - говорится в заявлении НПО.
- Политическое соглашение было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля. Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения. В ЕС и США считают, что духу договора противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.
Граждан России и Армении приговорили к 9,5 и 10,5 годам за передачу Украине деталей комплекса C-300
Ростовский областной суд приговорил к 9,5 и 10 годам 5 месяцам граждан России и Армении по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300", – говорится в сообщении.
Лобов и Хачатрян будут отбывать срок в колонии строгого режима.
Как заявили в ФСБ, Хачатрян и Лобов занимались сбором сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей образцов изделий в Украину. По данным спецслужбы, радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвальном помещении своего дома, где производил предпродажную подготовку.
"Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", – сообщили в ЦОС.
В марте 2020 года Хачатрян был задержан в России, куда прибыл "для очередной закупки клистронов".
В Северной Осетии вынесен приговор 10 экс-полицейским за гибель задержанного Цкаева
Ленинский райсуд столицы Северной Осетии Владикавказа 28 июля вынес обвинительные приговоры группе бывших полицейских, которые были уличены в пытках местного жителя Владимира Цкаева, скончавшегося в полицейском участке от удушья.
Как пишет Кавказ.Реалии, шестеро подсудимых приговорены к заключению в колонии общего режима. Георгию Цомаеву, Шоте Майсурадзе, Алану Хохоеву назначили по 10 лет, Сослану Ситохову – 8 лет, Алану Бигаеву – 4 года, Спартаку Бузоеву - 3 года. Азамат Цугкиев и Олег Дзампаев получили по 3 года колонии-поселения, Ацамаз Датиев и Владимир Валиев - по 2,5 года колонии-поселения.
Суд постановил взять под стражу осужденных, которых ожидает колония общего режима. Остальным предписано самим явиться в колонию-поселение в окрестностях Владикавказа.
Вдова Владимира Цкаева Земфира Цкаева выразила неудовлетворение приговором и заявила, что обжалует его.
"Для нас – это ниже некуда, несопоставимо с тем, что они сделали с моим супругом. Судья лояльно отнесся ко всему: он принял во внимание наличие детей, иждивенцев. Но при этом не учел, что брат Владимира умер до суда, что наше здоровье оказалось подорванным. Это все, чего мы смогли добиться на протяжении пяти лет", - заявила Земфира Цкаева.
- Накануне в Ленинском районном суде Владикавказа во время оглашения приговора по делу о смерти Владимира Цкаева в 2015 году судья пришел "к убеждению о виновности" всех фигурантов дела.
- Владимир Цкаев был доставлен из дома на допрос в Иристонский отдел полиции 31 октября 2015 года. На следующий день родственники нашли его тело со следами многочисленных травм в городском морге. 2 ноября близкие Цкаева вышли на митинг с требованием прояснить причины его смерти.
- Последняя судебно-медицинская экспертиза установила, что возможная причина смерти Цкаева – закрытая черепно-мозговая травма. Изначально судмедэксперты делали заключение об асфиксии – нехватке кислорода в результате удушения пакетом.
- Гсобвинитель просил приговорить экс-полицейских, которым вменяются пытки Владимира Цкаева, к срокам от 6 до 13 лет. Выступая в мае с последним словом в суде, ни один из них не признал свою вину.
В Армении заявили, что перемирие на границе с Азербайджаном достигнуто благодаря России
Договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе была достигнута при посредничестве командования миротворческих сил России. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении, пишет ТАСС.
«При посредничестве командования миротворческих сил России достигнута договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. В данный момент договоренность в основном выполняется», – говорится в сообщении.
Минобороны Армении сообщило также, что приграничная обстановка находится под контролем.
О локальных боях на границе стало известно сегодня утром. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Армянская сторона сообщила о гибели троих и ранении двоих военнослужащих, с азербайджанской стороны пострадали двое.
- После завершения активной стадии военного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе в конце 2020 года, Ереван регулярно обвиняет Баку в попытках занять территории республики. В мае премьер-министр Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии в связи со входом подразделений азербайджанской армии на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.
- В июле обострилась обстановка на западной границе между Арменией и карабахским анклавом Нахичевань. Обе стороны обвиняли друг друга в начале обстрелов.
Власти потребовали от жителя села в Амурской области убрать из двора флаг США
Местные власти потребовали от жителя села Поярково Амурской области Романа Лесковского убрать флаг США, который висит в его дворе. Ему угрожали проблемами, обращением в спецслужбы и отказом в трудоустройстве. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Флаг был вывешен две недели назад. "Я повесил у себя во дворе флаг той страны, которая меня не обманула, не ущемила и которая мне симпатична", - объяснил сельчанин корреспонденту Сибирь.Реалии. Местный депутат рассказала его матери, что снять флаг требуют областные власти.
Председатель местного совета депутатов, как утверждается, попросила мать Лесковского снять флаг, чтобы "не было проблем", и говорила, что в противном случае ему будет сложно найти себе работу. Самому активисту она, по его словам, угрожала Федеральной службой безопасности. Он рассказал, что ему поступали звонки с аналогичными требованиями от разных людей и с разных номеров.
Население Поярково — около 7 тысяч человек. Посёлок расположен в 111 километрах от Благовещенска, на границе с Китаем. Законодательство в России не запрещает развешивать национальные флаги.
С начала июля в Абхазии от коронавируса скончались 50 человек
С начала июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Абхазии скончались 50 человек.
Накануне в Минздраве самопровозглашенной республики сообщили о смерти еще пяти пациентов. В Гудаутской ЦРБ скончались мужчина 57 лет, и три женщины 57, 68 и 80 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщины 1960 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 417 человек. Зарегистрировано 299 летальных случаев. Выздоровели 17 235 человек.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили 42 новых случая коронавируса. Количество выявленных инфицированных с начала пандемии достигло 4167 человек, 3604 выздоровели. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно числа жителей, погибших за время пандемии от COVID-19.
В Бутане за неделю вакцинировали 90% взрослого населения
За неделю в гималайском королевстве Бутан полностью вакцинировали от коронавируса 90% взрослого населения. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) это было охарактеризовано как «история успеха» и «маяк надежды» для других стран.
CNN рассказывает, что кампания по внедрению вторых доз вакцины, начавшаяся 20 июля, включала в себя месяцы подготовки, которая включала создание складов холодовой цепи в труднодоступных клиниках, развертывание вертолетов для доставки вакцин в наиболее отдаленные районы, а также армию добровольцев, распространявших вакцины по горным тропам.
По словам представителя ЮНИСЕФ в Бутане Уилла Паркса, ко вторнику в стране было вакцинировано около 480 000 человек из 530 000 человек, отвечающих критериям вакцинации. Паркс добавил, что это «возможно, самая быстрая кампания вакцинации во время пандемии».
Как сообщает CNN, Бутан ввел около полумиллиона доз вакцины AstraZeneca, подаренных Индией, в ходе своей первой кампании вакцинации в марте и апреле. Но когда Индия прекратила экспорт вакцины из-за разрушительной волны COVID, спровоцированной вариантом Дельта, гималайское королевство начало поиск вакцины в других местах.
На призыв из Тхимпху откликнулись правительства нескольких стран. Бутан получил 500 тысяч доз вакцины Moderna из Соединенных Штатов в рамках глобальной программы обмена вакцинами COVAX. Дания пожертвовала 250 тысяч доз препарата AstraZeneca, а Китай ранее предоставил 50 тысяч доз препарата Sinopharm. Более 100 тысяч доз AstraZeneca из Хорватии, Болгарии и ряда других стран должны были прибыть в Бутан во вторник.
Бутанское правительство также закупило 200 тысяч доз вакцины Pfizer, которая должна прибыть в этом году и, как ожидается, будет использоваться для вакцинации детей. Перевод материала CNN опубликовало издание «MK.ru».
В Бутане было зарегистрировано в общей сложности 2489 случаев заболевания COVID и всего два случая смерти.
«Так устанавливается диктатура» – Зураб Джапаридзе покидает парламент
Лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил, что покидает парламент – после того, как правящая партия «Грузинская мечта» объявила соглашение Шарля Мишеля аннулированным.
«Выполнение этого соглашения было важно для страны – ну, так думали американцы и европейцы. Выход из этого соглашения означает отказ от евроатлантического будущего этой страны.
Еще раз подтвердилось, что они являются лжецами, «кидалами», договор с ними ничего не стоит, так же, как и с Кремлем. Я покидаю парламент – пребывание в парламенте было обязательством, которое я взял на себя, подписав соглашение 19 апреля.
Нет соглашения, нет никаких обязательств. Выйдя из изоляции (ранее у Джапаридзе выявили коронавирус – ред.), я снова официально обращусь к парламенту. Если кто-то еще не осознает, что происходит – так устанавливается диктатура, медленно и нагло.
Как этого не допустить? Об этом сегодня должен подумать любой порядочный человек», – пишет Зураб Джапаридзе.
Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе заявил, что решение «Грузинской мечты» – шаг на пути к дестабилизации в стране. Он призвал все оппозиционные силы срочно провести консультации по этому поводу. Хазарадзе не исключил бойкота предстоящих осенью выборов, пишет Общественный вещатель.
«Мы уже находимся на связи с нашими международными партнерами. Мы не позволим претворить в жизнь это совершенно безответственное деструктивное заявление «Грузинской мечты». Еще раз, мы вместе с нашими партнерами по оппозиции очень спокойно, в мирной обстановке решим, какие шаги мы предпримем. Эти шаги будут направлены на установление стабилизации в стране, и если возникнет необходимость, я не исключаю бойкота выборов в органы местного самоуправления», — заявил Мамука Хазарадзе.
По его словам, сегодня «Грузинская мечта» подтвердила, что выбрала российский путь.
- Правящая партия «Грузинская мечта» объявила соглашение Шарля Мишеля аннулированным. Документ, который был подписан 19 апреля, предполагал назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году – в том случае, если «Мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
Суд в Эквадоре лишил гражданства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Суд первой инстанции в Эквадоре лишил гражданства основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он получил его в 2017 году решением тогдашнего президента Ленина Морено. Судебное решение принято по иску министерства иностранных дел республики, заявившего, что при натурализации Ассанжа были допущены административные ошибки, передаёт газета El Comercio.
Слушание по делу состоялось на прошлой неделе и длилось 20 минут. Ассанж на нём не присутствовал. Он находится в заключении в Лондоне, где отбывает наказание за нарушение условий освобождения под залог. Его выдачи добиваются Соединённые Штаты, там ему вменяется в вину незаконная публикация секретных материалов и участие в кибератаках, ему грозит до 175 лет лишения свободы.
4 января суд в Лондоне постановил не выдавать Ассанжа США из-за склонности к суициду и существования риска для его жизни. Вашингтон обжалует решение. С июня 2012 до 2019 года Ассанж скрывался от ареста по обвинению в сексуальном насилии на территории посольства Эквадора в Лондоне. Морено планировал после выдачи гражданства аккредитовать его как дипломата, чтобы он, пользуясь иммунитетом, мог выехать из страны. Однако этот план не удался.
Адвокат Ассанжа Карлос Морено заявил в твиттере, что быстрое рассмотрение дела может означать, что решение по нему было принято заранее.
По его словам, решение суда будет обжаловано. У Ассанжа есть ещё гражданство Австралии. Кроме того, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил предоставить ему политическое убежище.
Дзюдоист Лаша Бекаури принес Грузии первое золото на Олимпиаде в Токио
21-летний грузинский дзюдоист Лаша Бекаури выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 90 кг. В финале Бекаури победил немецкого спортсмена Эдуарда Триппеля и принес Грузии первое золото Олимпиады.
В полуфинале грузинский дзюдоист выиграл у представителя сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Игольникова.
Отметим, что согласно решению правительства Грузии, олимпийские чемпионы получат по одному миллиону лари (около 323 тысяч долларов).
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже поздравил Лашу Бекаури с победой на Олимпийских играх. Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».
«Первое золото! Лаша Бекаури победитель олимпийских игр в Токио! Грузинский дзюдоист в финале побелил немца Эдуарда Триппеля! Поздравляю Лашу и всю Грузию!», – пишет Гарибашвили на своей странице в Facebook.
Лаша Бекаури — уроженец села Архилоскало Дедоплисцкаройского муниципалитета (регион Кахети). 26 июля в Токио спортсмен отметил свой 21-й день рождения. Нынешняя Олимпиада – первая в его карьере. Бекаури стал первым грузинским спортсменом, рожденным в 21-м веке, который получил олимпийскую медаль.
Зимой 2020 года Лаша Бекаури получил травму плеча на проходящем в Будапеште турнире из серии «Большой шлем». До последнего момента участие дзюдоиста в Олимпийских играх оставалось под вопросом. После сегодняшней победы он выразил признательность главному врачу сборной Грузии Зурабу Кахабришвили, благодаря которому спортсмен смог принять участие в Играх.
Ранее две серебряные медали Грузии принесли также дзюдоисты – Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.
Сегодня выступление на Олимпиаде в Токио завершил теннисист Николоз Басилашвили. Он уступил пятой ракетке мира, представителю Германии Александру Звереву со счетом 4-6 6-7 (5-7).
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