В России – рекордный отток мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана

За восемь месяцев 2022 года в России зафиксировали рекордный отток мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана. Такие выводы сделал канал "Можем объяснить", проанализировав данные Росстата.



Согласно официальным данным, с января по август 2022-го в Россию приехали почти 444 тысячи мигрантов, а уехали свыше 506 тысяч. Таким образом, миграционный отток составил 62,5 тысячи человек. Такого не было даже в пандемию коронавируса, отмечают эксперты. В 2021 и 2020 годах в России наблюдался приток граждан стран зарубежья (плюс 212,3 тысячи и 68,8 тысячи соответственно).

До полномасштабного российского военного вторжения на заработки в РФ активно приезжали украинцы. По итогам 8 месяцев 2021 года Украина находилась на втором месте среди всех стран зарубежья (миграционный приток составил 34,6 тысячи человек). Больше всего мигрантов было только из Таджикистана (плюс 49,2 тысячи).



Теперь же украинцы, как и все остальные мигранты, бегут из России, отмечают аналитики. За 8 месяцев убыль мигрантов из Украины составила 8,5 тысячи человек. Среди рекордсменов по оттоку – Армения (минус 15,7 тысячи), Кыргызстан (минус 14 тысяч), Узбекистан (минус 13,7 тысячи). Больше приехавших, чем уехавших, только из одной страны – Таджикистана (но приток все равно меньший, чем год назад, – плюс 41,7 тысячи человек).

Трудовые мигранты из Таджикистана все чаще выбирают Казахстан, а не Россию. Почему?

Экономическая ситуация в России на фоне полномасштабной войны в Украине и жестких западных санкций вынудила многих трудовых мигрантов из Таджикистана искать работу не в РФ, а в других странах. Многие таджикистанцы, например, сейчас едут работать в Казахстан: по их словам, там они зарабатывают меньше, чем в России, но чувствуют себя в большей безопасности. Точное количество мигрантов из Таджикистана, которые работают в Казахстане, неизвестно. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщило в июле 2022 года, что в Казахстане на заработках находятся примерно 10,5 тысячи таджикистанцев. Сами представители диаспоры считают, что их гораздо больше.

В октябре президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать нынешнюю концепцию миграционной политики. По его словам, она должна учитывать все "потенциальные вызовы". Эксперты считают, что условия для мигрантов будут серьезно ужесточены, а значит их станет еще меньше. При этом, согласно опросам, работать вместо мигрантов и за их зарплату россияне не желают.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество мигрантов в России снизилось почти в два раза, сообщали в МВД. В стране тогда оставались 6,3 миллиона мигрантов, хотя обычно их от 9 до 11 миллионов человек. По оценкам Центра стратегических разработок, отток мигрантов из России из-за эпидемии коронавируса привел к дефициту рабочей силы в 40% компаний.