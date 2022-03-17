В России возбуждены первые дела по статье о «фейках» о российской армии

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела о распространении "заведомо ложной информации" о действиях российской армии. Это первые известные случаи применения недавно принятой статьи об уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про армию, сообщает "Коммерсантъ".

Два дела возбуждены в Томской области на основании материалов ФСБ, личности подозреваемых не раскрываются.

В отношении томича и жительницы закрытого города Северска, личности которых не раскрываются, дела возбуждены по первой части новой статьи. Она предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.

По предварительным данным следствия, житель Томска разместил в интернете "заведомо ложную информацию" об участии российских войск на территории Украины, якобы полученную от очевидцев с места событий.

Жительница Северска, как утверждают органы следствия, опубликовала "ложную информацию" об армии России в одном из мессенджеров. В правозащитном проекте "ОВД-Инфо" предполагают, что подозреваемой жительницей Северска может быть активистка Марина Новикова – автор оппозиционных каналов в телеграме и на ютьюбе.

Что именно следствие сочло "заведомо ложной информацией", на сайте ведомства не уточняется. У обоих подозреваемых прошли обыски, суд запретил им определённые действия.

Третье дело завели в Следственном комитете России на известного блогера, автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской. Ей может грозить до десяти лет колонии.

Дело возбуждено на основании записей Белоцерковской в инстаграме, говорится в сообщении СК. В ведомстве утверждают, что там содержались заведомо ложные сведения об использовании российской армии для уничтожения городов и мирного населения Украины, в том числе детей.

Белоцерковская, которая живёт во Франции, рассказала изданию, что узнала про уголовное дело из телеграм-каналов.

Она прокомментировала возбуждение дела словами: "Меня официально объявили порядочным человеком!"