В России впервые появилась компания с «ЧВК Вагнер» в названии

После 6-часового перерыва подача газа в Нагорный Карабах восстановлена, сообщают из Степанакерта. Ранее правительство Карабаха сообщило, что по состоянию на 13:00 Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод, идущий в Карабах из Армении.

«Компания «Арцахгаз» сообщает, что в настоящее время проводятся соответствующие профилактически-восстановительные работы с целью обеспечения газоснабжения. Планируется, что к вечеру газоснабжение будет восстановлено как в Степанакерте, так и в районах», - говорится в сообщении Информационного штаба непризнанного Нагорного Карабаха.

Это уже второй подобный случай за последний месяц. На следующий день после блокирования Карабаха, вечером 13 декабря, Азербайджан также прекратил подачу газа в Карабах. Степанакерт посчитал это «гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха». Газоснабжение в Карабахе было восстановлено только спустя три дня, 16 декабря.

По информации Радио Азатутюн, уже неделю из Армении в Карабах не поступает и электроэнергия. На территории, контролируемой Азербайджаном, вышла из строя единственная высоковольтная линия электропередач, идущая из Армении, азербайджанцы не предоставляют доступ туда для ликвидации аварии. В Степанакерт и районы подается электроэнергия местного производства, происходят веерные отключения, с сегодняшнего дня уже 4-часовые, поскольку производимой в Карабахе электроэнергии недостаточно для 24-часового электроснабжения.

«Мы уже не знаем, что и думать, потому что остаются дровяные печи. С дровами тоже уже проблема, потому что никто не представлял, что мы дойдем до такой ситуации», - сказала жительница Степанакерта Нонна Багдасарян.

Ответа на вопрос, как долго продлится эта ситуация, власти не дают. Нарастает неопределенность: чем же все это закончится? «Единственное, что ясно на данный момент, это то, что мы стоим перед катастрофой», - сказала женщина.

Из-за блокады и прекращения поставок продовольствия в Карабахе в конце этой недели перейдут на талонную систему. На месяц можно будет купить один литр растительного масла и по одному килограмму риса, макарон, гречки и сахара. В магазинах сейчас также очень мало поставок из госрезерва, и они быстро заканчиваются.

«Хлеб бывает не всегда, не каждый час. И молочные продукты мало кому удается купить. Если до 9 часов утра успеваем пойти и отстоять очередь, есть шанс что-то взять. Не все виды молочных продуктов бывают, в основном мацун, сметана… молока очень мало», - сказала Нона Багдасарян.

Из-за продолжающейся уже 37-й день блокады в Карабах не было доставлено более 14400 тонн жизненно важных товаров. В правительстве Карабаха сообщают, что лишь небольшая их часть была доставлена Международным комитетом Красного Креста и российскими миротворческими силами. Насколько хватит имеющихся резервов, власти не сообщают.

Кстати, сегодня несколько человек покинули Карабах. Госминистр Карабаха Рубен Варданян сообщил, что вместе с российскими миротворцами они организовали возвращение на родину части иностранцев, оставшихся в блокированном Карабахе.