В России впервые с января выявили больше 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые с 24 января превысило 20 тысяч и составило 20 182, сообщил федеральный оперативный штаб. В Москве суточный прирост составил 8598. Скончались 568 пациентов с коронавирусом — это максимум летальных исходов в России с конца января.

За последние сутки в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировано рекордное число смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. В Петербурге за один день умерли 99 человек, в Москве — 92. Так много больных ни в одном из крупнейших городов России не умирало от COVID-19 за один день ни разу с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 июня, когда было объявлено о смерти в Петербурге 93, а в Москве 88 больных COVID-19.

Наряду с Москвой и Петербургом в число лидеров по уровню смертности вошли следующие регионы:

Бурятия — 23;

Нижегородская область — 22;

Свердловская область — 17;

Краснодарский край — 17;

Московская область — 16.

За 2020 год в России умерло почти на 400 тысяч человек больше, чем ожидалось, меньше половины этих смертей объяснялось пандемией. В некоторых регионах смертность от лёгочных заболеваний выросла в несколько раз, это регионы – лидеры по росту избыточной смертности, которую не признают коронавирусной.

В начале июня в России начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Это произошло на фоне низкого числа вакцинированных в стране. 16 июня власти Москвы, а следом и ряда других российских регионов объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников в сфере услуг , транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников, том числе работающих дистанционно. До 15 июля работодателям поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 августа — вторым. 24 июня московский Роспотребнадзор добавил курьеров в список сотрудников сферы услуг, подлежащих обязательной вакцинации.